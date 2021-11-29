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Пётр Порошенко и Виктор Янукович намерены отнять у Владимира Зеленского его президентскую булаву
29 ноября 2021, 20:10 • 43 • Украина
«Я не главнокомандующий, я – верховный главнокомандующий!» - эту заносчивую фразу Зеленский публично произносил уже дважды (последний раз – в ходе пикировки с журналистом Бутусовым на недавней пресс-конференции). Да только надолго ли такой верховный?
Похоже, смертельно обиженный на Зеленского и пошедший на принцип миллиардер Ринат Ахметов решил выставить против него сразу двух политических супертяжёловесов – Януковича и Порошенко. Похоже, Зеленскому предстоит неравный бой с мастодонтами.
Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева, оспаривая постановление Верховной Рады об его отстранении от должности. Вопрос, почему он не сделал этого раньше, - как-никак, почти восемь лет минуло. Не потому ли, что подача иска была обильно «смазана» Ахметовым? Кстати, тот факт, что суд безоговорочно принял иск Януковича к рассмотрению, о многом говорит – когда бы не всемогущественный Ахметов, в исковое заявление беглого президента в суде разве что не высморкались бы. Но Ахметов сказал судьям «надо», и интонация, по всей видимости, была убедительной. Теперь Украина гадает, уж не вернут ли стране по суду Януковича – досиживать незаконно прерванный президентский срок. Так или иначе, дело пахнет юридическим казусом: кто имеет больше прав на президентскую булаву, незаконно смещённый не досидевший до конца каденции Янукович или наследник майданщиков-узурпаторов власти Зеленский?
Одновременно развил бурную деятельность Порошенко. За последние пару дней он успел пообщаться практически со всеми послами западных стран. Никакого секрета, о чём шли стандартные разговоры – Зеленский оказался слишком слаб, страна летит в тартарары, и есть лишь один политик, который может её спасти от падения в бездну – Порошенко фамилия. Послы Порошенко поддакивают, по всей видимости, понимая, что он, в общем-то, говорит неглупые вещи. Впрочем, Порошенко толкует это поддакивание, как знак согласия Запада со своим триумфальным возвращением на Банковую. Дело за малым – спровадить Зеленского. А это не так-то просто, ведь он – не какой-то там главнокомандующий. Он – верховный главнокомандующий!
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