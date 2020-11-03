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Пётр Порошенко готовит путч против Владимира Зеленского, чтобы передать власть Дмитрию Разумкову?

03 ноября 2020, 13:25  •  96 • Украина
Бывший соратник Порошенко Давид Жвания объявил, что на Украине готовится государственный переворот. Реваншист Порошенко намерен воспользоваться острым политическим кризисом (возникшим на ровном месте в ходе противостояния президента и Конституционного суда), чтобы сместить Зеленского. А интрига здесь в том, что сам Порошенко не намерен становиться диктатором – для этого у него есть амбициозные Виталий Кличко и Разумков. Кого-то из них Порошенко готов протолкнуть во власть – вместо Зеленского.
Жвания уж несколько месяцев, как обличает бывшего заединщика во всех мыслимых и немыслимых грехах, но, по странному стечению обстоятельств, на его эскапады всем решительно наплевать. Во всяком случае, ничего нового о Порошенко он широким массам не сообщил, а за прежние грешки против бывшего президента и так возбуждены 59 уголовных дел – пожалуй, это рекорд. И вот теперь Жвания решил перейти от дел давно минувших дней к более актуальной повестке – обвинил Порошенко в подготовке государственного переворота. Возможно, обвинения Жвании не лишены оснований – во всяком случае, Конституционный суд «возбудился» против Зеленского не в последнюю очередь по той причине, что он остаётся подконтрольным Порошенко. Но вот, что касается кандидатур «диктаторов» – тут следует разобраться.
Кличко давно уже выскользнул из-под опеки Порошенко – и вряд ли снова захочет оказаться в цепких объятиях кондитера. Кличко умудрился так выстроить систему управления в столице, что даже Зеленскому пришлось ему подыграть на местных выборах, выставив заведомо непроходную Верещук (вместо популярного Дубинского, который мог бы и обойти градоначальника). В общем, записываться в коалицию к Порошенко Кличко явно не с руки. А вот что касается Разумкова – с этим сложнее. Разумков успел почувствовать вкус власти – во-первых. Во-вторых, он неспроста «умыл руки» на местных выборах, дистанцировавшись от провала «слуг народа». В-третьих, он явно пытается стать самостоятельным игроком, но ему не хватает ситуационных попутчиков. И вот тут-то интрига – если Порошенко протянет ему руку, ухватится ли за неё Разумков? Жвания убеждает – несомненно ухватится!
Но вот когда Жвания заявляет о «чётком плане переворота», который якобы готовится с лета, и при этом сватает в попутчики Порошенко Кличко с Разумковым, как будто их партнёрство оформилось окончательно и бесповоротно, это не может не вызвать сомнений. К тому же, Жвания не называет источников – откуда ему стало известно о путче. Полунамёки – не в счёт. «В заговор пытаются вовлечь Кличко». «Именно Кличко станет президентом после переворота». «Разумкова такой вариант устраивает». Ох, вот это как раз и сомнительно! Так или иначе, про готовящийся Порошенко путч всем теперь известно – остаётся дождаться его начала. Если, конечно, Жвания не привирает.

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