Пётр Порошенко готовит путч против Владимира Зеленского, чтобы передать власть Дмитрию Разумкову?

Бывший соратник Порошенко Давид Жвания объявил, что на Украине готовится государственный переворот. Реваншист Порошенко намерен воспользоваться острым политическим кризисом (возникшим на ровном месте в ходе противостояния президента и Конституционного суда), чтобы сместить Зеленского. А интрига здесь в том, что сам Порошенко не намерен становиться диктатором – для этого у него есть амбициозные Виталий Кличко и Разумков. Кого-то из них Порошенко готов протолкнуть во власть – вместо Зеленского.

Жвания уж несколько месяцев, как обличает бывшего заединщика во всех мыслимых и немыслимых грехах, но, по странному стечению обстоятельств, на его эскапады всем решительно наплевать. Во всяком случае, ничего нового о Порошенко он широким массам не сообщил, а за прежние грешки против бывшего президента и так возбуждены 59 уголовных дел – пожалуй, это рекорд. И вот теперь Жвания решил перейти от дел давно минувших дней к более актуальной повестке – обвинил Порошенко в подготовке государственного переворота. Возможно, обвинения Жвании не лишены оснований – во всяком случае, Конституционный суд «возбудился» против Зеленского не в последнюю очередь по той причине, что он остаётся подконтрольным Порошенко. Но вот, что касается кандидатур «диктаторов» – тут следует разобраться.

Кличко давно уже выскользнул из-под опеки Порошенко – и вряд ли снова захочет оказаться в цепких объятиях кондитера. Кличко умудрился так выстроить систему управления в столице, что даже Зеленскому пришлось ему подыграть на местных выборах, выставив заведомо непроходную Верещук (вместо популярного Дубинского, который мог бы и обойти градоначальника). В общем, записываться в коалицию к Порошенко Кличко явно не с руки. А вот что касается Разумкова – с этим сложнее. Разумков успел почувствовать вкус власти – во-первых. Во-вторых, он неспроста «умыл руки» на местных выборах, дистанцировавшись от провала «слуг народа». В-третьих, он явно пытается стать самостоятельным игроком, но ему не хватает ситуационных попутчиков. И вот тут-то интрига – если Порошенко протянет ему руку, ухватится ли за неё Разумков? Жвания убеждает – несомненно ухватится!

Но вот когда Жвания заявляет о «чётком плане переворота», который якобы готовится с лета, и при этом сватает в попутчики Порошенко Кличко с Разумковым, как будто их партнёрство оформилось окончательно и бесповоротно, это не может не вызвать сомнений. К тому же, Жвания не называет источников – откуда ему стало известно о путче. Полунамёки – не в счёт. «В заговор пытаются вовлечь Кличко». «Именно Кличко станет президентом после переворота». «Разумкова такой вариант устраивает». Ох, вот это как раз и сомнительно! Так или иначе, про готовящийся Порошенко путч всем теперь известно – остаётся дождаться его начала. Если, конечно, Жвания не привирает.