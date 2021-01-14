Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущ...
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР о...
Главная / Украина

Пётр Алексеевич, беги: о неприятных для Порошенко результатах визита президента Молдавии

14 января 2021, 22:40  •  152 • Украина

На этой неделе новый президент Молдавии Майя Санду побывала с визитом на Украине, во время которого потешила президента «незалежной» заявлением о Крыме. Однако переговоры глав двух государств оказались примечательны не только этим. Эксперты оценили заявления Санду по итогам поездки на Украину и пришли к выводу, что они примечательны для экс-гаранта Петра Порошенко.

Авторы украинского проекта Klymenko Time пояснили, что интересного можно заметить в официальном комментарии молдавского президента.

«По возвращению в Молдову новоизбранный президент Майя Санду прокомментировала визит в Украину. Между строк ее слов неприятные результаты поездки для себя может прочитать Петр Порошенко.

Санду рассказала, что обсудила с Зеленским борьбу с коррупцией и контрабандой, а также упрощение процедуры пересечения границы, строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев и многое другое.

Ключевое для Порошенко здесь — как раз история про коррупцию и контрабанду.

Говоря о контрабанде, Зеленский, Санду и их команды обсуждали именно то, чего Порошенко и боялся — контрабандные схемы, которые он вместе другом и партнером, беглым молдавским олигархом Владом Плахотнюком, проворачивали в Приднестровье.

Но и это еще не все — по итогам встречи через ресурсы, связанные с Офисом президента, запущена информация, что во время переговоров договорились о выдаче Украине беглого судьи Николая Чауса. Это тот, которого поймали на взятке в 150 тыс. долларов (он спрятал их в банку и закопал на огороде). Тогда Чаус сбежал из Украины и до сих пор сидит в Молдове. А сбежать ему помог… да, Порошенко. У него и уголовное дело есть по этому поводу. Вот, собственно, и обсуждение борьбы с коррупцией, о которой говорит Санду по итогам поездки.

Петр Алексеевич, тікай з села, тобі… Дальше сами знаете.

Хотя, как показывают последние годы — любое дело гетмана можно слить. А торжество правосудия и при власти Зеленского у нас может наступить только если оно кому-то выгодно. А не просто ради справедливости», – сказано в Telegram-канале проекта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



152
Источник
Похожие новости
14 января 2021, 07:05
Комаровский: в Раде заседает 289 нардепов-убийц
14 января 2021, 14:25
На Украине готовятся к травле за кацапизацию
14 января 2021, 12:35
Министерство по делам оккупированных территорий Украины готовит расправу с Донбассом и Крымом
14 января 2021, 14:25
Сможет ли Верховная Рада продавить назначение новым премьером Юрия Витренко
14 января 2021, 20:50
Соросята по примеру Трампа изгоняют Порошенко из соцсетей
14 января 2021, 20:50
От Зеленского и его «слуг народа» отказывается «хозяин»-народ?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2021, 01:30
"Смелее, смелее!": Это русские брали американский Капитолий - украинцы выдали get in за сенсацию
12 января 2021, 03:45
Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Гаспарян
08 января 2021, 02:35
Литовкин о наступлении США на Арктику: "Если зайдут, то получат по всем правилам"
08 января 2021, 16:20
Секретная миссия в Дамаск: "Визит Путина предотвратил большую войну на Ближнем Востоке"
09 января 2021, 12:30
Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"
10 января 2021, 10:30
Яценюк: Медведчук угрожает национальной безопасности Украины
10 января 2021, 04:05
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой манёвр
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.