Пётр Алексеевич, беги: о неприятных для Порошенко результатах визита президента Молдавии

На этой неделе новый президент Молдавии Майя Санду побывала с визитом на Украине, во время которого потешила президента «незалежной» заявлением о Крыме. Однако переговоры глав двух государств оказались примечательны не только этим. Эксперты оценили заявления Санду по итогам поездки на Украину и пришли к выводу, что они примечательны для экс-гаранта Петра Порошенко.Авторы украинского проекта Klymenko Time пояснили, что интересного можно заметить в официальном комментарии молдавского президента.«По возвращению в Молдову новоизбранный президент Майя Санду прокомментировала визит в Украину. Между строк ее слов неприятные результаты поездки для себя может прочитать Петр Порошенко.Санду рассказала, что обсудила с Зеленским борьбу с коррупцией и контрабандой, а также упрощение процедуры пересечения границы, строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев и многое другое.Ключевое для Порошенко здесь — как раз история про коррупцию и контрабанду.Говоря о контрабанде, Зеленский, Санду и их команды обсуждали именно то, чего Порошенко и боялся — контрабандные схемы, которые он вместе другом и партнером, беглым молдавским олигархом Владом Плахотнюком, проворачивали в Приднестровье.Но и это еще не все — по итогам встречи через ресурсы, связанные с Офисом президента, запущена информация, что во время переговоров договорились о выдаче Украине беглого судьи Николая Чауса. Это тот, которого поймали на взятке в 150 тыс. долларов (он спрятал их в банку и закопал на огороде). Тогда Чаус сбежал из Украины и до сих пор сидит в Молдове. А сбежать ему помог… да, Порошенко. У него и уголовное дело есть по этому поводу. Вот, собственно, и обсуждение борьбы с коррупцией, о которой говорит Санду по итогам поездки.Хотя, как показывают последние годы — любое дело гетмана можно слить. А торжество правосудия и при власти Зеленского у нас может наступить только если оно кому-то выгодно. А не просто ради справедливости», – сказано в Telegram-канале проекта.