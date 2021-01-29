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Пёс-качок и плачущая собачонка: МВД намёком предупредило о последствиях протестов
29 января 2021, 22:55 • 118 • Политика
МВД напомнило об ответственности по статье о массовых беспорядках на понятном детям и подросткам языке мемов. Ведомство опубликовало картинку с псом-качком и плачущей собачонкой.
МВД предупредило об уголовной ответственности за участие 31 января в несанкционированных акциях в поддержку Навального. А чтобы дети и подростки всё поняли, был использован популярный мем с двумя собаками.
Речь идёт о картинке с псом бодибилдером и плачущей собачкой. Первый пёс олицетворяет собой то, как чувствуют себя участники митинга, когда устраивают беспорядки в толпе. Вторая собака показывает, как себя ведут те же люди, когда к ним приходит полиция и требует объясниться за совершённые ими правонарушения.
Мем был опубликован на официальной странице МВД в Twitter. Там же размещено предупреждение, что организация и участие в несанкционированных митингах, которые сопровождаются насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия или других предметов, представляющих опасность для окружающих, - это уголовная статья. Нарушители могут попасть в тюрьму на срок от восьми до 15 лет.
- подчёркивается в сообщении.
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