Пёс-качок и плачущая собачонка: МВД намёком предупредило о последствиях протестов

МВД предупредило об уголовной ответственности за участие 31 января в несанкционированных акциях в поддержку Навального. А чтобы дети и подростки всё поняли, был использован популярный мем с двумя собаками.

Речь идёт о картинке с псом бодибилдером и плачущей собачкой. Первый пёс олицетворяет собой то, как чувствуют себя участники митинга, когда устраивают беспорядки в толпе. Вторая собака показывает, как себя ведут те же люди, когда к ним приходит полиция и требует объясниться за совершённые ими правонарушения.

Мем был опубликован на официальной странице МВД в Twitter. Там же размещено предупреждение, что организация и участие в несанкционированных митингах, которые сопровождаются насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия или других предметов, представляющих опасность для окружающих, - это уголовная статья. Нарушители могут попасть в тюрьму на срок от восьми до 15 лет.

МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях об уголовной ответственности,

- подчёркивается в сообщении.