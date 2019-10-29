Пёс есть, а тела нет: В США рассказали о состоянии собаки, раненной при "ликвидации" лидера ИГИЛ

В США сообщили о скором выздоровлении служебной собаки, раненной во время так называемой ликвидации лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) Абу Бакра аль-Багдади. При этом тело главаря террористов Пентагон почему-то показать не может.

Примечательно, что фото пострадавшего пса, а также его кличку США также держат в секрете под предлогом защиты персональных данных. Отмечается, что собака всё ещё находится "в театре военных действий".

"Собака легко ранена и находится на пути к полному выздоровлению", - сказал журналистам председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил в минувшие выходные о ликвидации "террориста номер один" - руководителя ИГИЛ аль-Багдади. Однако предъявить доказательства гибели главаря боевиков США категорически отказываются.