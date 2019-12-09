Пёрл-Харбор от Сталина • 86 • Аналитика В середине декабря в России отмечается День военной контрразведки. В годы Великой Отечественной войны разведкой и контрразведкой занимались одновременно три самостоятельных подразделения – госбезопасность, Разведупр РККА и знаменитый Смерш. Об их работе «Нашей Версии» рассказал ветеран КГБ и историк спецслужб Анатолий Максимов, начинавший карьеру в органах военной контрразведки. – Анатолий Борисович, расскажите, как работала контрразведка в те далёкие годы. Что Абакумов внёс положительного в её работу? – Только на Курской дуге было разоблачено более тысячи засланных в тыл нашей армии фашистских агентов. И это как раз стало результатом работы ведомства Абакумова. Контрразведчики и их агенты внимательно отслеживали ситуацию, наблюдая за всеми, кто находился в прифронтовой полосе. Возможно, такая слежка многим не нравилась, но факт остаётся фактом – благодаря работе Смерш удалось блокировать работу немецкой разведки. – А есть ли данные о том, сколько наших разведчиков работало на вражеской территории? – Заброску во время войны проводили вместе контрразведка и разведка. Только разведка забросила за линию фронта более 2 тыс. человек. Это если говорить только о разведывательно-диверсионных группах, которые провели множество операций. Всего в составе разведки было четыре структуры – партизаны, подполье, диверсионные группы и резидентуры с агентурой за рубежом. Плюс были совместные операции, проводившиеся контрразведкой и разведкой, например радиоигры с противником. Самой масштабной из них является «Монастырь». Её главный участник Александр Демьянов у нас носил псевдоним Гейне, а у немцев он проходил как Макс. В 1941 году он перешёл через линию фронта, сдался немцам и заявил им, что является представителем тщательно законспирированной антисоветской организации под названием «Престол», в которую входят бывшие высокопоставленные царские чиновники. Немцы ему поверили и забросили обратно уже как своего агента. В Москве Гейне устроился на службу в Генштаб и начал передавать оттуда немцам военные сведения. Естественно, это была дезинформация, причём очень ценная в стратегическом отношении. Так благодаря Демьянову удалось убедить немцев, что наступление будет не под Сталинградом, а под Ржевом. В 1944 году с участием Демьянова была начата ещё одна операция – «Березино». Наши спецслужбы создали видимость, что в лесах Белоруссии скрывается часть из 2 тыс. немецких солдат. Вплоть до мая 1945 года из Берлина «окруженцам» присылали оружие, боеприпасы и пополнение. Обе эти операции велись на таком высоком уровне, что даже бывший генерал гитлеровского генштаба Рейнхард Гелен, который после войны стал руководителем разведки ФРГ, так и ушёл в другой мир, считая, что Гейне был верным агентом. И предлагал сотрудникам ЦРУ восстановить с тем связь. «Подстава» для Токио – О «Монастыре» в целом известно, но наверняка это была не единственная стратегическая операция советской контр­разведки? – Безусловно, были и другие. Не многие знают, что ещё в 1923 году решением Политбюро был создан специальный орган – Дезинформбюро. В его задачи среди прочего входило изготовление ложных сведений и снабжение ими противника через органы госбезопасности и Разведупр Красной армии. Курировал работу бюро лично Сталин, что свидетельствует об уровне серьёзности проводимых операций. Как вы понимаете, хотя с той поры прошло много времени, о некоторых из них всё ещё нельзя говорить открыто. По теме 31930 Петровы и Бошировы советской разведки Сотрудники спецслужб проваливаются по глупости и легкомыслию – Потому историкам и приходится догадываться, обнаруживая очевидные противоречия среди известных фактов. Например, принято считать предателем Генриха Люшкова, в 1938 году бежавшего к японцам. Люшков занимал пост комиссара госбезопасности 3 ранга, входил в высшее руководство НКВД. И вот теперь появляются версии, что на самом деле Люшков являлся двойным агентом, подставленным японцам Москвой. Могло такое быть? – Это как раз очень интересная история. Да, считается, что Люшков предатель. Но почему же тогда заместитель Берии Фриновский, приехавший разбираться, почему Люшкову позволили перейти границу, вместо того чтобы наказать начальника погранзаставы, награждает его орденом? Говорилось, что награду якобы вручили за прошлые заслуги. Чепуха – по меркам того времени подобное было просто невозможно. Начальник заставы, можно сказать, лично упустил беглеца, его за такое должны были расстрелять! Ведь Люшков в силу своего звания знал колоссальное количество секретов. В том числе он знал во всех подробностях, как устроена охрана Сталина, поскольку прежде сам отвечал за его без­опасность. Кроме того, Люшкову было известно всё о Вооружённых силах Советского Союза на Дальнем Востоке и их дислокации. Для японцев его побег был невероятным подарком – Токио как раз выдвинул к СССР территориальные претензии и всерьёз собирался воевать. А Люшков, сдавая японцам военные секреты, дал им понять: мол, попробуйте сунуться, вам мало не покажется. Японцы вынуждены были менять свои военные планы, но всё равно решаются атаковать Красную армию у озера Хасан. И терпят сокрушительное поражение. Потом происходят бои у Халхин-Гола, и они снова проигрывают. Так вот, судя по всему, именно Люшков убедил японцев, что Советский Союз может защитить свои территории на Дальнем Востоке. И именно потому в 1941 году японцы не ударили одновременно с немцами, пообещав Гитлеру начать военные действия против СССР только после того, как он возьмёт Москву. – А потом им стало совсем не до этого – пришлось всерьёз воевать с американцами на Тихом океане. Наша разведка смогла выйти на Гарри Уайта – влиятельного работника министерства финансов США, который очень отрицательно относился к политике Токио и считал, что японцев надо приструнить. Наши разведчики поддержали эти его настроения. В результате Уайт составил для министра финансов записку, которая затем отправилась в Белый дом к президенту Рузвельту. В ней аргументированно доказывалось, что захватнические планы Японии представляют опасность и не обращать внимания на них нельзя. После этого США потребовали от японцев немедленно уйти из Юго-Восточной Азии и с Тихого океана. Те, естественно, отреагировали нервно, укрепившись в своём решении ударить по США. Итогом этого стало нападение на Пёрл-Харбор. А Советский Союз смог обезопасить свой Дальний Восток и высвободить резервы, которые помогли одержать победы под Москвой и Сталинградом. «Сталин боялся, что немцы договорятся с англичанами» – Известно, что немецкий абвер предпринимал попытку покушения на Сталина. А наши разведчики пытались устранить Гитлера? – У нашей разведки действительно была возможность убить Гитлера. Он называл своей любимой актрисой Ольгу Чехову, которая даже получила звание государственной актрисы Третьего рейха. Однако ни Гитлер, ни гестапо не знали, что Чехова на самом деле являлась агентом советской разведки, о чём позже говорил сам Павел Судоплатов. И он же писал, что разведка даже разработала план покушения на Гитлера с участием Чеховой, но операция была отменена лично Сталиным. Полёт "Ястреба" – Почему же он не отдал разведке команду на устранение фюрера? – Сталин не без причины боялся, что после убийства Гитлера германские генералы смогут найти общий язык с Великобританией и тогда война пойдёт совсем по другому сценарию. А Сталину была нужна Восточная Европа. Собственно, для понимающих людей планы СССР никогда не являлись секретом. Тот же Зорге говорил на допросах японцам: мол, в результате Первой мировой войны распалась колониальная система, а следующая война приведёт к расширению влияния Советского Союза. Так и случилось. – Если уж речь зашла о Павле Судоплатове, хочу спросить: верно ли, что в 1953 году его арестовали и судили лишь потому, что он лично знал о размещении мин в центре Москвы? Именно Судоплатов занимался минированием зданий, когда возникла опасность, что столица будет захвачена немцами. И якобы эти мины потом хотел использовать Берия, чтобы после смерти Сталина взять власть в свои руки. – В Москве в 1941 году было заминировано 120 самых важных объектов, включая подступы к Кремлю – об этом сегодня хорошо известно. А судили Судоплатова вовсе не за мины. Просто тогда в СССР шла борьба за власть, победить в которой должна была либо госбезопасность, либо Хрущёв с компанией. Власть в итоге досталась Хрущёву и многие сотрудники органов госбезопасности, включая Судоплатова, Серебрянского, Эйтингона и других, были репрессированы. Кстати, нынче в некоторых СМИ приходится встречать публикации о том, что Москва, дескать, стоит на взрывчатке. Это чушь: к 1953 году всё уже было давно разминировано. – И это, как теперь известно, тоже стало результатом работы нашей разведки, которая смогла спровоцировать японцев ударить по Пёрл-Харбору, тем самым обусловив нападение США на Японию. Мы долго в этом не признавались, поскольку в годы Второй мировой были с американцами союзниками. Конечно, они бы и так начали воевать с японцами, но ускорила конфликт проведённая нами операция, носившая название «Снег». Проводилась она под огромным секретом. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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