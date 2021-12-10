Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спас...
Есть разница. Байден сам сдал себя на встрече с Путиным
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "парт...
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хва...
Главная / В мире

Пыл Зеленского остудили морской водой: "Россия по вашим правилам играть не будет"

10 декабря 2021, 03:30  •  121 • В мире
На Украине заявили, что никакого инцидента близ Крыма с кораблём "Донбасс" не было - судно вернулось на базу.
Украинская сторона прокомментировала попытку корабля управления "Донбасс" пройти через Керченский пролив вопреки сигналам русских пограничников. Как сообщали ранее в ФСБ, действия экипажа иностранного суда провокационны и представляют угрозу безопасности мореплавания.
Вскоре стало известно, что вместо прорыва "Донбасс" "одумался" и лёг на обратный курс. На Украине отчитались: угрозы экипажу не было - да и инцидента в море не произошло.
Пресс-центр штаба Операции объединённых сил в Донбассе (ООС) заявил, что корабль не входил в "чувствительные зоны" и выполнял задачи исключительно в собственных территориальных водах. Сейчас судно возвращается на базу.
Однако эксперты полагают, что в этой морской истории всё не так однозначно. Сразу несколько специалистов подчеркивают: Украина пыталась создать негативный информационный повод аккурат после конструктивных переговоров президента России и США.
"Киев очень рассчитывал, что после переговоров между Байденом и Путиным произойдёт конфликт, что Байден будет стучать по столу, угрожать Путину и России применением оружия, использованием санкций, будет угрожать остановкой "Северного потока - 2"… Но переговоры прошли конструктивно, лидеры двух стран повели себя взвешенно, сдержанно и в основном стремились не обострить отношения, а найти точки соприкосновения и наметить пути выхода из конфронтации. Это в прямом смысле разозлило Киев", - заметил в беседе с Царьградом военный эксперт Юрий Кнутов.
Он не исключил, что в нынешнем разговоре с президентом Украины Байден даже пытался остудить пыл негодующего Зеленского.
"Я так полагаю, что Байден постарался как-то немножко остудить пыл Зеленского, и поэтому горячие головы в Киеве приняли решение организовать провокацию по типу той, которую в своё время организовал Порошенко", - допустил Кнутов.
Интересное совпадение: корабль ВМС Украины внезапно сменил курс аккурат после звонка Байдена украинскому лидеру.
Эксперт ООН Игорь Никулин также добавил, что партия войны в Киеве явно настроена на крупную провокацию против русских. "Сейчас, похоже, пошло некое давление на Киев в том, чтобы признать автономию ДНР и ЛНР, а в Киеве с этим явно не согласны", - озвучил он свою версию.
Несмотря на ухищрения украинской стороны Россия не поддалась на провокацию - пыл Зеленского остудили морской водой, "Донбассу" пришлось взять курс назад.
Хотя, напоминает Юрий Кнутов, проход украинских кораблей через пролив регламентирован, и мы пропускаем суда без проблем, важно лишь соблюдать порядок. Но Киев, по всей видимости, устраивает собственная опасная и вредная политика, которая может привести к глобальным разрушительным последствиям. "Провокация подтверждает, что Киев настроен очень воинственно и никакая мирная риторика из его уст не соответствует действительности, а реальный настрой - попытаться развязать войну с Россией", - убеждён Кнутов.
В свою очередь, Игорь Никулин отмечает, что русские пограничники и военные даже в такой напряжённой ситуации, которая произошла в четверг, сохранили хладнокровие и выдержку.
После переговоров Путина с Байденом определённые силы просто заинтересованы раздуть конфликт, нам этого не нужно. Зачем создавать негативный информационный фон?
"Надо чётко сказать: Россия по вашим правилам играть не будет, вот и всё. Сейчас, по всей видимости, нужно закрепить результаты, которых президенты достигли на переговорах. Будут переговоры, соберутся контактные группы, чтобы всё зафиксировать…И если будет обострение в Донбассе, Крыму, Керченском проливе - всё это может перечеркнуть договорённости", - полагает Никулин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



121
Источник
Похожие новости
09 декабря 2021, 00:40
Откровения диспетчера-нелегала: NYT сообщила о спецоперации белорусского КГБ
09 декабря 2021, 19:55
К Донбассу перебрасывают тяжёлую артиллерию. В МИД указали на провокацию Киева
09 декабря 2021, 21:40
Лукашенко раскрыл замысел по созданию блока у границ России: "Скажу прямо"
09 декабря 2021, 01:45
Хранители «демократии»: почему США обвиняют Китай в намерении изменить мировой баланс сил
08 декабря 2021, 22:50
«Пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций»: Путин поблагодарил Меркель за совместную работу
09 декабря 2021, 07:35
«Сохранить баланс»: как на политику Германии в отношении России может повлиять избрание канцлером Олафа Шольца
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 декабря 2021, 01:10
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
10 декабря 2021, 01:10
Корабль ВМС Украины остановил провокацию после звонка Зеленскому. Интересное совпаден...
10 декабря 2021, 01:10
"Донбасс" вторгнется на "особую территорию"? Украинцы получили ко...
10 декабря 2021, 01:10
Лес рубят - щепки летят. Беглые навальнисты решились на провокацию
10 декабря 2021, 01:40
«Создают угрозу безопасности»: что известно о ситуации с кораблём ВМС Украины в Азовс...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 декабря 2021, 04:55
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спасло копеечное средство?
07 декабря 2021, 22:25
Во время онлайн-саммита президентов Вашингтон послал в Киев сигнал по "войне" с Москвой
05 декабря 2021, 03:20
Мировое правительство выходит из тени. Под предлогом ковида
05 декабря 2021, 16:45
В самой невакцинированной стране Европы поставили вопрос ребром: "Как наказать выскочку?"
06 декабря 2021, 13:45
Украину готовят к акту суицида. Какая роль отведена России?
08 декабря 2021, 15:20
Учим гимн России и идем навстречу Донбассу. Патриоты переобуваются в прыжке, военная доктрина Украины потерпела крах
04 декабря 2021, 14:30
Документы вручены. Донбасс стал ещё на шаг ближе к России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.