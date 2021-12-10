Пыл Зеленского остудили морской водой: "Россия по вашим правилам играть не будет"

На Украине заявили, что никакого инцидента близ Крыма с кораблём "Донбасс" не было - судно вернулось на базу.

Украинская сторона прокомментировала попытку корабля управления "Донбасс" пройти через Керченский пролив вопреки сигналам русских пограничников. Как сообщали ранее в ФСБ, действия экипажа иностранного суда провокационны и представляют угрозу безопасности мореплавания.

Вскоре стало известно, что вместо прорыва "Донбасс" "одумался" и лёг на обратный курс. На Украине отчитались: угрозы экипажу не было - да и инцидента в море не произошло.

Пресс-центр штаба Операции объединённых сил в Донбассе (ООС) заявил, что корабль не входил в "чувствительные зоны" и выполнял задачи исключительно в собственных территориальных водах. Сейчас судно возвращается на базу.

Однако эксперты полагают, что в этой морской истории всё не так однозначно. Сразу несколько специалистов подчеркивают: Украина пыталась создать негативный информационный повод аккурат после конструктивных переговоров президента России и США.

"Киев очень рассчитывал, что после переговоров между Байденом и Путиным произойдёт конфликт, что Байден будет стучать по столу, угрожать Путину и России применением оружия, использованием санкций, будет угрожать остановкой "Северного потока - 2"… Но переговоры прошли конструктивно, лидеры двух стран повели себя взвешенно, сдержанно и в основном стремились не обострить отношения, а найти точки соприкосновения и наметить пути выхода из конфронтации. Это в прямом смысле разозлило Киев", - заметил в беседе с Царьградом военный эксперт Юрий Кнутов.

Он не исключил, что в нынешнем разговоре с президентом Украины Байден даже пытался остудить пыл негодующего Зеленского.

"Я так полагаю, что Байден постарался как-то немножко остудить пыл Зеленского, и поэтому горячие головы в Киеве приняли решение организовать провокацию по типу той, которую в своё время организовал Порошенко", - допустил Кнутов.

Интересное совпадение: корабль ВМС Украины внезапно сменил курс аккурат после звонка Байдена украинскому лидеру.

Эксперт ООН Игорь Никулин также добавил, что партия войны в Киеве явно настроена на крупную провокацию против русских. "Сейчас, похоже, пошло некое давление на Киев в том, чтобы признать автономию ДНР и ЛНР, а в Киеве с этим явно не согласны", - озвучил он свою версию.

Несмотря на ухищрения украинской стороны Россия не поддалась на провокацию - пыл Зеленского остудили морской водой, "Донбассу" пришлось взять курс назад.

Хотя, напоминает Юрий Кнутов, проход украинских кораблей через пролив регламентирован, и мы пропускаем суда без проблем, важно лишь соблюдать порядок. Но Киев, по всей видимости, устраивает собственная опасная и вредная политика, которая может привести к глобальным разрушительным последствиям. "Провокация подтверждает, что Киев настроен очень воинственно и никакая мирная риторика из его уст не соответствует действительности, а реальный настрой - попытаться развязать войну с Россией", - убеждён Кнутов.

В свою очередь, Игорь Никулин отмечает, что русские пограничники и военные даже в такой напряжённой ситуации, которая произошла в четверг, сохранили хладнокровие и выдержку.

После переговоров Путина с Байденом определённые силы просто заинтересованы раздуть конфликт, нам этого не нужно. Зачем создавать негативный информационный фон?

"Надо чётко сказать: Россия по вашим правилам играть не будет, вот и всё. Сейчас, по всей видимости, нужно закрепить результаты, которых президенты достигли на переговорах. Будут переговоры, соберутся контактные группы, чтобы всё зафиксировать…И если будет обострение в Донбассе, Крыму, Керченском проливе - всё это может перечеркнуть договорённости", - полагает Никулин.