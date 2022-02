«Пыль в глаза»: почему посол РФ в США заявил о стремлении Вашингтона максимально повысить градус антироссийской кампании • 74 • В мире Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Вашингтон хочет по максимуму увеличить градус пропагандистской кампании против Москвы. Таким образом он прокомментировал заявление советника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что РФ якобы может начать «вторжение» на Украину во время зимних Олимпийских игр в Пекине. По словам Антонова, за счёт таких голословных утверждений Вашингтон хочет сформировать у общественности впечатление, что «агрессия» неминуема». Российский посол также напомнил, что Москва неоднократно отвергала подобные обвинения. По мнению экспертов, развивая антироссийскую истерию, Соединённые Штаты пытаются в том числе обосновать милитаризацию Украины и увеличение военного контингента в Европе. Флаг России / Белый дом Gettyimages.ru © Paul Zinken/picture alliance/ Philippe Gerber США стремятся максимально повысить градус антироссийской пропагандистской кампании, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так он прокомментировал заявление советника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что РФ якобы может начать «вторжение» на Украину во время текущих зимних Олимпийских игр в Пекине. «Ремарки Дж. Салливана выдержаны в алармистском ключе. Усматриваем в подобных заявлениях лишь стремление администрации максимально повысить градус пропагандистской кампании против нашей страны. Сформировать у общественности впечатление, что «агрессия» неминуема», — приводит ответ Антонова на вопрос издания Newsweek посольство России на своей официальной странице в Facebook. По словам посла РФ в США, подобные заявления лишены доказательств. «Комментарии политиков о том, что Россия «нападёт» на Украину во время Олимпиады или после неё, не подкреплены никакими доказательствами. Вашингтон лишь продолжает «пускать пыль в глаза», основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит», — заявил Антонов. Российский дипломат подчеркнул, что даже местные обозреватели отмечают, что доверие американских граждан к подобным голословным утверждениям резко снизилось. Кроме того, как напомнил российский посол, РФ неоднократно заявляла о том, что «ни на кого нападать не собирается». На слова Салливана отреагировал и первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. В своём Twitter он отметил, что у тех, кто создаёт панику и развивает антироссийскую кампанию, «открылось второе дыхание». «Некоторые здравомыслящие люди надеялись, что нагнетаемая США истерия пошла на убыль. Может быть, ситуацию сглазили, поскольку у тех, кто сеет панику, явно открылось второе дыхание. Наши войска по-прежнему находятся на нашей территории. И мне интересно: вторгнутся ли США на Украину сами? Кто-то же должен после такой наводящей панику кампании», — написал Полянский. Some reasonable people were hoping US-fanned hysteria was waning. Maybe they put a jinx on it, because scaremongers have clearly got second wind. Our troops are still on our territory and I wonder if the US will invade #Ukraine itself - someone has to, after such a panic campaign https://t.co/lyNCO0TQHv — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) February 11, 2022 Новое обвинение Вашингтона Напомним, 11 февраля во время брифинга советник президента США по национальной безопасности не только допустил, что РФ якобы может предпринять агрессивные шаги в отношении Украины во время Олимпийских игр в Пекине, но и сказал, что «вторжение» может случиться «в любой момент». «Мы в том временном интервале, когда в случае, если Владимир Путин решит отдать приказ, вторжение может начаться в любой момент. Не буду раскрывать детали имеющейся у нас разведывательной информации, но хочу внести ясность: несмотря на многочисленные спекуляции о том, что это произойдёт лишь после Олимпийских игр, начаться это может и во время них», — заявил Салливан. По его словам, если Россия «решит перейти к военным действиям», США вместе с союзниками и партнёрами «готовы реагировать твёрдо». «Наш ответ будет включать жёсткие экономические санкции, причём аналогичные пакеты введёт Европейский союз, Великобритания, Канада и другие страны. Вдобавок сюда войдёт изменение в расположении сил НАТО и США вдоль восточного фланга альянса, а также постоянная поддержка Украины», — сказал советник главы Белого дома. При этом Салливан отметил, что как бы ни развивались события дальше, Запад «сейчас более сплочён, чем когда-либо за последние годы». «НАТО укрепилось. Альянс стал более сплочённым, целеустремлённым и динамичным, чем когда-либо за последнее время», — заявил он. Рассказал советник президента США и о том, что Вашингтон продолжает «сокращать количество людей», находящихся в американском посольстве в Киеве, также призвав граждан Соединённых Штатов срочно уехать из Украины. «Мы хотим быть в этом вопросе предельно ясными: все американцы, находящиеся на Украине, должны покинуть страну как можно скорее, при любых обстоятельствах — в ближайшие сутки-двое», — продолжил нагнетать обстановку Салливан. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

© Official White House Photo by Erin Scott Вашингтон далеко не в первый раз пугает мировое сообщество возможным «нападением» России на Украину. Об этом неоднократно заявляли ранее президент США Джо Байден, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин и ряд других высокопоставленных лиц Соединённых Штатов. При этом Москва множество раз категорически отвергала заявления о планах России «вторгнуться» на украинские территории. В конце января во время интервью российским радиостанциям глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона не хочет войны, но и не позволит «наступать грубо» на её интересы в сфере безопасности. «Квинтэссенция русофобского хора» Как отметил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT, ответы Москвы на обвинения Вашингтона в планах по «вторжению» на Украину, в том числе новые заявления посла РФ в США и зампостпреда России при ООН, «логичны и закономерны». «Слова же Салливана — квинтэссенция русофобского хора в США и на Западе в целом. Заявления в таком ключе озвучиваются американскими чиновниками чуть ли не каждый день. Всё это привело к тому, что на Западе, особенно среди англосаксов и их прибалтийских и польских союзников, всерьёз рассуждают о том, что Россия готовится к войне на Украине, не приводя никаких доказательств», — заявил эксперт. Военные США в Европе не станут "сражаться с Россией", заявили в Белом доме. По словам Блохина, информационное пространство США и Запада «уже до отказа напичкано страшилками о России». «Причём, как правило, речь идёт не только о тиражируемых заявлениях официальных лиц, которые пугают мир пресловутым «российским вторжением», но и о фейках и вбросах, призванных ещё больше раскачать истерию. Вся эта антироссийская кампания идёт сейчас по нарастающей. Дошло до того, что США и Запад в целом открыто говорят, что чуть ли не завтра будет война», — сказал аналитик. При этом Блохин подчеркнул, что, развивая такую шумиху вокруг этой искусственно созданной темы, Вашингтон преследует вполне конкретные цели. «Это обоснование милитаризации Украины, увеличение военного контингента в Восточной Европе, что уже происходит, навязывание своим союзникам по НАТО ещё более чёткого блокового мышления, их консолидация и разрыв экономических связей России с Европой», — констатировал эксперт. Ещё одна задача США, по мнению Блохина, — за счёт раскручивания антироссийской кампании подтолкнуть украинские власти к военной эскалации в Донбассе. «Именно этого хочет Вашингтон. Белый дом также надеется, что в случае возобновления острой фазы конфликта на востоке Украины в него вмешается Россия, на которую за это можно будет наложить новую порцию санкций и таким образом сдержать её развитие», — считает аналитик. Схожей позиции придерживается и замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман. По его словам, США толкают Украину на обострение вооружённого конфликта в Донбассе. «При этом Вашингтон открыто заявляет, что не готов воевать за Украину, но зато поставляет ей большое количество оружия, пусть нередко и подержанного. Однако из-за такой помощи Украина может слишком осмелеть и подумать, что это делает её непобедимой», — отметил он в разговоре с RT. Военная помощь США для Украины

© Senior Airman Stephani Barge/U.S. Air Force via AP Фельдман также обратил внимание на то, что о пресловутом «вторжении» России на Украину в США и на Западе всё чаще говорят как о неминуемом. «Это делается для того, чтобы Москву в мире ещё больше воспринимали как агрессора и олицетворение настоящего зла даже тогда, когда она ничего ещё не совершила и совершать не планирует. При этом никого не смущает, что обвинения США не подкреплены никакими доказательствами. Дескать, американская разведка получила информацию, которой должны все верить», — сказал эксперт. Кроме того, Фельдман, как и Блохин, считает, что помимо цели разжечь конфликт в Донбассе Вашингтон также преследует задачу «вбить клин в отношениям между Россией и её западно-европейскими партнёрами». «Демонизация РФ тут выступает как инструмент, при помощи которого США в очередной раз хотят сделать так, чтобы отдалить Россию от Европы и помешать их торгово-экономическому сотрудничеству», — отметил аналитик. За счёт развития своей антироссийской кампании Вашингтон хочет навязать европейским партнёрам своё видение системы безопасности, а также ослабить Россию, полагает Фельдман. «США желают нарастить мощь так называемого американского щита в Европе, чтобы сделать её ещё более зависимой. Вашингтон хочет показать, что в ЕС не способны обеспечивать собственную безопасность без поддержки США. Но основная и геополитическая цель — это сдерживание развития России, ухудшение социально-экономической ситуации внутри страны», — заключил эксперт.

