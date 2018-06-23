Пятый раз за сутки: ВСУ нарушает режим прекращения огня

В ночь с 22 на 23 июня украинские силовики напали на позиции сил ополчения на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). По сообщению оперативного командования республики, произошло обострение обстановки вблизи линии соприкосновения.

Представитель оперативного командования отметил, что бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались улучшить позиции южнее Коминтерново и направились туда двумя группами общей численностью до 15 человек примерно в час ночи. Ополченцы ДНР засекли их, после чего открыли огонь из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В итоге военные ДНР смогли отразить нападение, а украинские силовики понесли потери.

«По предварительным данным, до трех силовиков ликвидированы и не менее четырех получили ранения. С нашей стороны ранение получил один защитник», — сообщил представитель ведомства.

В командовании также заявили, что

утром украинские войска открыли огонь по жилым кварталам в населенном пункте Ленинское на юге ДНР. Обстрел из гранатометов и артиллерии с позиций ВСУ в районах поселков Водяное и Гнутово начался в 6:50 и завершился в 7:45.

В итоге силовики выпустили десять артиллерийских снарядов, произвели 29 выстрелов из автоматического станкового гранатомета (АГС), применили снайперское и стрелковое оружие. Информации о пострадавших пока нет.

После этого в 9:20 бойцы ВСУ начали обстреливать поселок шахты имени Гагарина на окраине Горловки. В результате было повлеждено остекление жилого дома.

За прошедшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня пять раз, отметили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Сообщается, что они направили в сторону территории республики 28 мин, использовали гранатометы, стрелковое оружие, а также бронетехнику.

До этого обстрелу силовиков подвергся поселок Коминтерново. Причем в ДНР отметили, что это происходит уже несколько дней. К примеру, 22 июня, украинская сторона открыла огонь с использованием тяжелой артиллерии, отмечает представитель республики в СЦКК. Есть сведения об одном пострадавшем мирном жителе.

«После того как бойцы Вооруженных сил ДНР из не запрещенного минскими договоренностями оружия подавили огневые точки ВСУ в районе Талаковки, киевские силовики прекратили попытки возобновить обстрел», — подчеркнул представитель командования ДНР.

Отметим, что Коминтерново располагается на линии соприкосновения, из-за чего постоянно подвергается обстрелам. До начала обострения отношений между Украиной и самопровозглашенной республикой там проживали около 800 человек. Согласно данным на 2016 год, там осталось не более 200 жителей. Село находится в 25 километрах от Мариуполя, который находится под контролем Киева.

Возвращаясь к теме недавних обстрелов территории ДНР украинскими силовиками, отметим, что 22 июня сообщалось, что

наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине зафиксировали свыше семи тысяч нарушений перемирия в Донбассе всего за неделю.

Об этом заявил первый замглавы миссии Александр Хуг.

«За прошедшую неделю ситуация с безопасностью в Донецкой и Луганской областях оставались напряженной и нестабильной. СММ ОБСЕ зафиксировала более 7,4 тысячи нарушений режима прекращения огня», — подчеркнул Хуг на брифинге. Он отметил, что, хотя стороны и обещали выполнять минские соглашения, наступления полного перемирия пока не наблюдается.

За день до этого, 21 июня, поступило сообщение о том, что бойцы ВСУ занимаются подготовкой провокаций у линии соприкосновения в Донбассе. Руководят ими при этом иностранные инструкторы, отметил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

«По данным нашей разведки, украинские оккупанты продолжают осуществлять подготовку к проведению провокаций на линии соприкосновения», — подчеркнул он.

Согласно данным Народной милиции, корректировщики, которые прошли специальную подготовку у иностранных инструкторов, прибыли в артиллерийские подразделения ВСУ.

«Основная задача корректировщиков — организация провокаций, вплоть до широкомасштабных боевых действий», — заявил представитель оборонного ведомства.

Еще 20 июня, уточнил он, группы снайперов прибыли на позиции 1 батальона 14 механизированной бригады ВС Украины в районе населенного пункта Золотое. Как считают в ведомстве, данный факт может быть связан с подготовкой провокаций.

«В целях установки минно-взрывных заграждений и уточнения схемы минных полей, в район населенного пункта Мироновский в зону ответственности 1 батальона 72 бригады ВСУ прибыли две инженерно-саперные группы», — добавил Марочко.

По его словам, размещение минных полей возле населенного пункта приведет к «неминуемому увеличению количества случаев подрыва мирных граждан».