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Пятый номер "Единой России" в бюллетене символичен – Турчак

16 августа 2021, 17:25  •  41 • Политика
Андрей Турчак. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В "ЕР" прокомментировали итоги жеребьевки в ЦИК
"Единая Россия" будет занимать пятую строку в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму VIII созыва. Таковы итоги жеребьевки, состоявшейся в понедельник, 16 августа, в Центризбиркоме. По мнению секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, пятый номер символизирует пятерку, с которой "ЕР" идет на выборы.
Федеральный избирательный список партии по предложению президента РФ Владимира Путина возглавили признанные профессионалы своего дела, подчеркнул Турчак. "Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Анна Кузнецова, Елена Шмелева – с такой пятеркой Единую Россию не ждет ничего, кроме победы", – уверен секретарь Генсовета партии.
Андрей Турчак пояснил, что партия заинтересована в честной борьбе, поэтому порядковый номер в бюллетене для нее не принципиален.  
"Наш избиратель голосует за нашу партию осознанно, голосует за программу, с которой мы идем на выборы, за предложения по развитию нашей страны. Голосует за три базовых принципа, с которыми мы идем на выборы, – это защита, забота и благополучие наших граждан",
– подчеркнул Турчак. По его мнению, именно это отличает "ЕР" от других партий.
Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В понедельник, 16 августа, в ЦИК состоялась жеребьевка по распределению мест в избирательном бюллетене. На первой строчке будет КПРФ. "Единой России" досталось пятое место. 

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