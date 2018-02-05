«Пятый фронт пошёл в Польшу»: бывший министр обороны Украины пригрозил Варшаве вторжением

Бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук полагает, что его соотечественники могут «схватиться за колы». Более того, как он утверждает, «пятый украинский фронт пошёл в Польшу». Таким образом высокопоставленный военный предостерёг Варшаву от сведения «исторических счётов». Однако Польша, очевидно, не намерена отказываться от нашумевшего законопроекта об Институте национальной памяти, который вводит уголовное наказание за «бандеровскую идеологию». Как в Варшаве объясняют необходимость принятия закона — в материале RT.

Бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук в эфире телеканала «112 Украина» пригрозил Варшаве вооружённым конфликтом. По мнению генерала армии, его соотечественники могут «схватиться за колы», если Польша продолжит напоминать соседям о событиях Волынской резни или деятельности Украинской повстанческой армии*. Как отметил Кузьмук, Киев может также обратиться к обсуждению некоторых исторических фактов. Он полагает, что «историю нужно знать, но сводить счёты нельзя».

Граждане Польши принимают участие в акции памяти жертв Волынской резни в Варшаве, 9 июля 2017 года

© Алексей Витвицкий / РИА Новости

«Если вспоминать историю — 100, 200 лет назад, даже короля Болеслава 1000 лет назад, то мы столько наберём!» — сказал Кузьмук.

Он также напомнил, что в Польше сейчас находятся 1 млн 200 тыс. украинцев. Он опасается, что «может, с ними что-то будет».

«Да это пятый украинский фронт пошёл в Польшу. И ничего с ним не будет. Да он схватится за колы, если мы будем вспоминать всех казаков, от Львова до Киева повешенных», — отметил экс-министр обороны.

В воскресенье, 4 февраля, украинская националистическая партия «Свобода» объявила о намерении устроить пикеты у диппредставительств Польши на Украине. Митинги планируются в Киеве, Виннице, Львове, Луцке, Одессе и Харькове.

«5 февраля активисты «Свободы» будут пикетировать посольство и консульства Республики Польша на Украине в знак протеста против принятия польскими сеймом и сенатом изменений в закон об Институте национальной памяти Польши, который унижает украинское национальное достоинство и предусматривает уголовное преследование за «бандеровскую идеологию», — говорится в заявлении партии.

«Не допустить искажения истории»

Варшава намерена не допустить искажения истории, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Именно с этой целью власти страны подготовили закон об Институте национальной памяти.

«Я хотел бы пригласить историков из Израиля, Германии, других стран в Польшу проводить исследования того, что происходило во время Второй мировой войны», — заявил Моравецкий.

Напомним, ранее обе палаты польского парламента поддержали закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент страны Анджей Дуда.

В Киеве многие политики осудили действия Варшавы. В частности, украинский лидер Пётр Порошенко назвал положения, содержащиеся в документе, «абсолютно неприемлемыми».

«Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми», — подчеркнул Порошенко.

Переговоры президента Польши Анджея Дуды и украинского лидера Петра Порошенко

Reuters

При этом официальный Киев, очевидно, выступает с осторожной позицией, поскольку не намерен портить отношения с Варшавой. Так, например, премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал не разрушать отношения двух стран. Политик подчеркнул, что выступает за развитие добрососедских отношений с Польшей.

«Хочу подчеркнуть, что Украина не настроена на обострение отношений между странами-партнёрами, друзьями. И считаю, что есть много чувствительных вопросов, которые поднимать, возможно, не нужно, чтобы не создавать каких-либо прецедентов для разногласий. Вы видите реакцию всего мира на это законодательство (польский закон о запрете пропаганды «бандеровской идеологии». — RT). Я хочу подчеркнуть, что мы, украинцы, сами разберёмся с собственными героями, с собственной историей», — отметил Гройсман.

«Осложнит дискуссию»

С осуждением принятого сеймом и сенатом Польши закона выступает и Израиль. В понедельник, 5 февраля, посол страны в Варшаве Анна Азари подчеркнула, что Тель-Авив не видит смысла во встречах польской и израильской рабочих групп по холокосту, если закон подпишет президент Польши Анджей Дуда. Дипломат пояснила, почему Израиль выступает против принятия этой нормы.

«Я думаю, что ещё не всё потеряно. Важно, чтобы мы говорили между собой. Все нормальные израильтяне понимают, что нацисты, а не кто-нибудь другой, строили концлагеря, — сказала Азари. — Для Израиля главное — это ощущение, что этот закон осложнит дискуссии о холокосте», — отметила она, подчеркнув, что Израиль, равно как и Варшава, выступает против формулировки «польские концлагеря».

* Украинская повстанческая армия (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).