Пятый фигурант дела Арашуковых сбежал от следствия, жизни свидетелей под угрозой

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте фигурантов дела Арашуковых. В СИЗО отправились отец сенатора, Рауль Арашуков, и трое его предполагаемых подельников. Пятый подозреваемый сбежал от следствия. Жизни свидетелей находятся под угрозой, предупредили следователи в суде.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте фигурантов дела сенатора Рауфа Арашукова. Четверо подозреваемых отправились в СИЗО, а пятый сбежал от следствия и был арестован заочно.

По мнению следствия, отец Рауфа Арашукова, Рауль, которого считали "газовым королем" Северного Кавказа, возглавлял преступное сообщество, которое похитило газ на 31 млрд рублей. Его сообщники занимались убийствами. Вместе с Раулем Арашуковым были арестованы гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, кузен сенатора. Также арестованы первый заместитель гендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов и директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев.

"Я преступником никогда не был", - настаивал во время судебного заседания Рауль Арашуков. Он предположил, что его арест связан с делом сына. "Вчера его позорно посадили, теперь отца, племянника", - возмутился он.

Рауль Арашуков настаивает на том, что сумма в 31 млрд рублей — это не стоимость похищенного газа, а "просто непогашенная дебиторская задолженность", и он не виноват, что её не взыскали.

Адвокат подсудимого Владимир Постанюк пообещал обжаловать "незаконное решение" об аресте "уважаемого человека", которому "не место на скамье подсудимых".

В то же время следователь, настаивавший на аресте фигурантов, рассказал, что есть реальные причины опасаться за жизнь и здоровье свидетелей. Некоторым из них предоставлена госзащита, уточнил он.

Напомним, 32-летний сенатор Рауф Арашуков был арестован во время заседания Совфеда при личном участии генпрокурора Юрия Чайки и главы СК Александра Бастрыкина. Он обвиняется в причастности к двум убийствам, нанесении тяжких телесных повреждений и других тяжких преступлениях. Показания против Арашукова дали киллеры, непосредственно выполнявшие заказ.

Следствие не разглашает имена свидетелей, напоминает РИА "Новости".