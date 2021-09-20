Пятый элемент: сколько партий проходит в Госдуму восьмого созыва • 146 • Политика На выборах в Госдуму восьмого созыва лидирует «Единая Россия»: после обработки 25,32% бюллетеней партия набирает больше 44,38% голосов. Успех единороссов, как и появление в парламенте пятой фракции (ей может стать партия «Новые люди»), вполне закономерны, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Согласны с результатами и в других партиях, при этом представители ряда политических сил заявили о выявленных во время голосования нарушениях. По мнению экспертов, в 2021 году «ЕР» не только выиграет выборы, но с учетом одномандатников получит и конституционное большинство в Госдуме, а вот политические старожилы — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — могут потерять позиции. Не поддаваться давлению По предварительным результатам ЦИК (после обработки 25,32% бюллетеней), на выборах лидирует «Единая Россия» (44,38%). Следом идут КПРФ (чуть более 22,26%), ЛДПР (8,47%), «Справедливая Россия — За правду» (7,31%) и «Новые люди» (6,56%). Именно эти партии предварительно преодолевают необходимый для прохождения в Думу пятипроцентный барьер. Все результаты оказались предсказуемы — пять партий в Госдуме были ожидаемы, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. — Выборы прошли без каких-то сюрпризов. Запрос противоречивый — хотим стабильности и перемен. Под этот запрос пришлось всем партиям подстраиваться, — пояснил он «Известиям». — Страх перемен тоже присутствует, но есть и страх застоя. К тому же эмоциональный фон тяжелый, коронавирус еще не побежден. У нас получился противоречивый коктейль эмоций и ожиданий. В результате мы получили на первом месте партию стабильности — «Единую Россию», которая гарантирует, что резких срывов не будет. К тому же в самой партии теперь много новых лиц и новая программа, она про перемены. На запросы вынуждены реагировать все. Ну а те, кто плохо среагировал, получили и результаты хуже. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Предварительная явка на выборах к 18:00 составила более 45% (по состоянию на 23:00 новые данные ЦИК не объявлял). Впрочем, уже известно, что самой высокой она была в Чечне, Кабардино-Балкарии и Тыве. Рекордной явка оказалась на онлайн-голосовании, которое в этом году проходило в семи субъектах: Москве и Севастополе, а также в Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях. По официальным данным, в каждом из субъектов она превысила 90%, а в Москве достигла 95,5%. — Электронное голосование в очередной раз показало свою востребованность не только в Москве, но и в других регионах. Явка ожидаемо высокая. Самое главное, что голосование по интернету обеспечивает безопасность для здоровья граждан в сложной эпидемиологической обстановке, — объяснил «Известиям» высокий интерес населения к онлайн-голосованию руководитель рабочей группы ОП по общественному наблюдению за ДЭГ Александр Малькевич. Не исключено, что в ближайшее время этот формат будет распространен более широко, считает эксперт. Неслучайно этим способом голосования воспользовались многие известные российские политики, включая президента страны Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. К слову, именно при электроном волеизъявлении было зафиксировано и наименьшее количество нарушений. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем А вот офлайн-голосование проходило более напряженно — с самого утра 19 сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала коллег не поддаваться давлению. — Прошу всех своих коллег беречь друг друга, всем непросто сейчас. Все эти дни и предстоящая ночь связаны с невероятными нагрузками. Это обратная сторона той беспрецедентной открытости и прозрачности, в которой мы работаем. Но усложняя жизнь себе, мы облегчили голосование для избирателей, — заявила она. Действительно, день у членов избиркома оказался напряженный. Уже к полудню глава ЦИК сообщила о том, что вбросы бюллетеней подтвердились на некоторых участках в шести регионах. В общей сложности предварительно были признаны недействительными 8539 бюллетеней на 54 участках в 17 субъектах. Хотя были и курьезные случаи, которые потребовали принятия жестких кадровых мер. Так, в Ставропольском крае видеокамеру в одном из избирательных участков закрыли шваброй. В итоге наказанием за такой проступок стала отставка главы местного избиркома. Неприятный случай зафиксировали и в Санкт-Петербурге, где ночью с одного из участков вынесли сейф с бюллетенями. Тут Элла Памфилова также потребовала принять меры в отношении главы комиссии, назвав произошедшее «из ряда вон выходящим случаем». Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына За процессом в регионах в течение всех этих дней следили в том числе партийные и общественные наблюдатели. — В наш центр поступают обращения, подавляющая часть которых связана с разъяснительной работой по ДЭГ и «Мобильному избирателю». Именно жалоб не очень много, информация пока обрабатывается, — сообщила Элла Памфилова, отвечая на вопрос «Известий». — Идет поток, надо выбрать из эмоций по разным аспектам, которые мало относятся к избирательным процессам. Поток большой, но именно жалоб не так много. Мы скажем об этом на днях — завтра или в ближайшее время. ​ Как подтвердили в МВД России, проблем во время подсчета голосов зафиксировано не было. В воскресенье, 19 сентября, в России прошёл единый день голосования. В 2021 году выборы в нижнюю палату парламента впервые проходили в трехдневном формате: россияне могли проголосовать начиная с пятницы. О том, как выбирали депутатов Госдумы восьмого созыва — в галерее «Известий» Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sefa Karacan Помимо депутатов Госдумы, россияне в единый день голосования выбирали глав девяти регионов — Белгородской, Тверской, Тульской, Ульяновской и Пензенской областей, Хабаровского края, республик Мордовия, Тыва, а также Чеченской Республики. Кроме того, прошли выборы депутатов 39 региональных парламентов. На фото: глава Минобороны Сергей Шойгу на избирательном участке в Москве Фото: REUTERS/Russian Defence Ministry Press Service/Vadim Savitskiy Еще одно новшество избирательной системы 2021 года — электронное голосование. Оно было доступно жителям Москвы, Севастополя, а также Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в столице к вечеру 19 августа явка на онлайн-голосование достигла 95%. На фото: курсант на избирательном участке во Владивостоке Фото: REUTERS/Tatiana Meel Элла Памфилова отметила, что многие регионы захотели на следующих выборах ввести систему онлайн-голосования. По прогнозам экспертов, на выборах 2036 года дистанционно будут голосовать 80% граждан. На фото: избирательный участок в Москве Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников Электронное голосование стало особенно актуальным на фоне коронавируса. Благодаря ему смогли проголосовать и те граждане, которые боятся подхватить вирус, подчеркнул политолог Павел Данилин. На фото: члены тверской избирательной комиссии в защитных костюмах несут урны для голосования в областную клиническую больницу, где проходят лечение больные коронавирусом Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva К 18:00 мск воскресенья, 19 сентября, явка на выборах в Госдуму превысила 45%, сообщили в Центризбиркоме. По словам главы ЦИК, добиться достаточно высокой явки удалось, в частности, благодаря высокому уровню информированности россиян о выборах. На фото: избирательный участок в Севастополе во второй день голосования Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько На выборах в Госдуму впору было объявлять конкурс на лучший костюм избирателя. На избирательные участки, например, приходили в костюме экс-президента США Дональда Трампа, героя фильма «Пираты Карибского моря» Дейви Джонса и костюме динозавра. На фото: избирательница в народном костюме голосует в бурятском селе Большой Куналей Фото: REUTERS/Maxim Shemetov По оценке Эллы Памфиловой, выборы 18–19 сентября проходили «более или менее нормально». Недействительными признали более 8 тыс. бюллетеней на 54 избирательных участках. В восьми регионах России подтвердились 12 случаев вброса бюллетеней. На фото: коренные жители Ямала голосуют досрочно 11 сентября Фото: РИА Новости/Павел Лисицын В Чечне главу региона выбирали жители республики. В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии руководителя выбирал республиканский парламент из числа кандидатур, выдвинутых главой государства: в КЧР депутаты избрали Рашида Темрезова, в Северной Осетии — Сергея Меняйло. На фото: избирательный участок в Грозном Фото: РИА Новости/Магомед Чабаев Голосование также традиционно проводилось для россиян и за рубежом. К 14:00 мск проголосовали свыше 21 тыс. россиян, которые проживают за границей. Досрочно отдали голоса около 38 тыс. граждан РФ в 54 странах, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович. На фото: избиратели в здании посольства РФ в Риге Фото: РИА Новости/Сергей Мелконов Досрочное голосование на выборах в Госдуму проводилось с 29 августа до 16 сентября. Заранее смогли проголосовать жители труднодоступных и отдаленных местностей в 36 регионах РФ, а также россияне, находящиеся на полярных станциях и судах. Фото: член алтайской избирательной комиссии в заповеднике на Телецком озере Фото: РИА Новости/Александр Кряжев Результаты выборов уже начали подсчитывать в дальневосточных и сибирских регионах, где избирательные участки закрылись раньше. Так, например, в Красноярском крае обработали почти 11% протоколов комиссий: пока «Единая Россия лидирует с 30,51% голосов на выборах депутатов Заксобрания. На фото: избиратели у посольства РФ в Бишкеке Фото: РИА Новости/Sputnik/Табылды Кадырбеков В ожидании результатов Заявления о лидерстве «Единой России» начала поступать с 14:00 по московскому времени. Замсекретаря президиума генсовета партии Сергей Перминов сообщил, что кандидаты партии лидируют в 14 одномандатных округах в регионах Дальнего Востока. В их числе, например, оказались Ирина Яровая на Камчатке и Антон Басанский в Магаданской области. Ближе к 23:00 о победе объявили и в руководстве партии. — Позвольте поздравить мне всех вас с чистой и честной победой. Дмитрий Медведев просил всем передать слова благодарности, кто внес свой вклад в наш общий результат. Хочу сказать отдельные слова благодарности всей нашей команде — штабам, волонтерам, кандидатам, губернаторам за их личный вклад в нашу победу, — заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев А вот в КПРФ о признании итогов выборов традиционно сообщать не торопятся. — Надо дождаться, когда ЦИК будут оглашены официальные итоги голосования. Руководство партии даст оценки кампании в ближайшее время. Пока у нас приходят результаты по ряду территорий Дальнего Востока, и они неплохие. Это Уссурийск, Южно-Сахалинск и другие города, — пояснил «Известиям» руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко. В «Справедливой России» считают, что партия может занять третье место. — Мы провели успешную кампанию, — заявил «Известиям» руководитель штаба на выборах в Госдуму, исполнительный секретарь президиума центрального совета Дмитрий Гусев. — Об этом говорит, во-первых, мощное объединение на левом фланге партий «Справедливая Россия», «Патриотов» и «За правду». Во-вторых, именно мы на этих выборах вышли с идеей базового дохода и единовременной выплаты базового дохода в сумме 10 тыс. рублей. В-третьих, с помощью системы «Справедливый наблюдатель» мы сумели оперативно выявлять все нарушения на выборах. По его словам, наиболее успешными для справедроссов стали Краснодарский край, Москва, Хабаровск, Челябинск и многие регионы Центральной России. Фото: РИА Новости/Евгений Биятов — Все три дня у нас работала горячая линия. На текущий момент на нее поступило порядка 1600 звонков, по итогам которых зафиксировано 384 нарушения. Большая их часть незначительная, в ЦИК было отправлено всего 123 жалобы, — сообщил «Известиям» руководитель штаба ЛДПР Сергей Каргинов. По его словам, о признании или непризнании итогов в ближайшее время должен объявить лидер партии Владимир Жириновский. В «Новых людях» не хотят доверять экзитполам, но уже считают свою избирательную кампанию успешной. Об этом «Известиям» сообщила второй номер федерального списка партии «Новые люди» на выборах в Госдуму — экс-глава Якутска Сардана Авксентьева. — Эти выборы для нас в любом случае успешны, потому что уровень поддержки, который мы наблюдаем сейчас, зашкаливающе позитивный. Я в эти дни получаю тысячи сообщений, которые свидетельствуют о небывалой поддержке людей. Поэтому большая благодарность людям, которые мыслят свободно и не зашорены,— отметила она. По ее словам, тем не менее, лучше дождаться официальных подсчетов итогов голосования. — Для новичка, который впервые участвует в федеральной выборной кампании, это очень хороший результат, — отметила она. Соблюдая дистанцию А вот для населения некоторых регионов последний день выборов превратился в настоящий праздник. Например, на одном из избирательных участков в Ингушетии во время концертной программы глава субъекта Махмуд-Али Калиматов станцевал лезгинку. Однако в основном в местах проведения голосования обстановка была спокойной. На входе выдавали маски тем, у кого их нет. Также всем напоминали о необходимости соблюдать дистанцию. Как рассказали «Известиям» избиратели на столичных участках, решение сделать свой выбор офлайн связано с привычкой. Другие решили не тратить время, чтобы разбираться в новых правилах. Однако москвичи не исключают, что на следующих выборах воспользуются возможностью голосовать дистанционно. — Было интересно посмотреть, как всё организовано во время пандемии. Каких-то замечаний к организаторам у меня и моих знакомых нет, — рассказала пенсионерка Светлана. Хотя многие политики (в том числе президент и премьер) уже отдали свой голос, в последний день на участках можно было встретить, например, спикера Совфеда Валентину Матвиенко. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Возможность сделать свой выбор была обеспечена не только на Земле: по словам космонавтов, голосование на борту МКС прошло без сбоев. Посмотреть, как проходят выборы в России, приехала немецкая делегация. В самой Германии выборы в бундестаг пройдут на следующей неделе. По мнению депутата Европарламента от ФРГ Гуннара Бека, проблем с организацией избирательного процесса не удалось обнаружить. — Я приехал в Россию без предубеждений. Пока что я вижу: выборы организованы хорошо. В Европе есть подозрения, что голосование будет нечестным. Достаточно сложно в этом переубедить Европейский союз. Мой совет — продолжить приглашать как можно больше иностранных наблюдателей из совершенно разных стран, — заявил «Известиям» политик. С этим согласился и другой депутат Европарламента от Германии — Максимилиан Кра. Немецкая делегация решила посетить Россию, чтобы внимательно проследить за ходом голосования. Кроме того, это позволяет сравнить политическую обстановку в двух странах, которая сейчас значительно отличается, сказал «Известиям» он. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Прибывших иностранных наблюдателей впечатлил уровень организации голосования — каких-то грубых нарушений они не заметили. — Я вижу, что эти выборы — одни из самых показательных по уровню организации, ЦИК организовал всё на высшем уровне в полном соответствии с духом демократии. Ни я, ни кто-либо еще в моей делегации не заметили каких-либо нарушений или фальсификаций. Нам показали, как проходит электронное голосование, и очевидно, что демократический процесс от этого не страдает. Московские выборы можно назвать образцовыми в этом плане, — сказала «Известиям» президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд. Иностранный контроль на выборах желателен, но его отсутствие не критично, считает зампред Совета Федерации Константин Косачев. — Мы относимся к этому институту благожелательно. Мы прекрасно понимаем, что главную оценку дают жители страны, избиратели, участники, российские наблюдатели. В этом смысле международное наблюдение не является неотъемлемым и критичным фактором оценки легитимности выборов. Оно желательно, — отметил зампред Совфеда на заседании ЦИК. Он также напомнил об отказе БДИПЧ ОБСЕ отправить своих наблюдателей на выборы и назвал эту ситуацию «хайпом». Принципиальное изменение По мнению экспертов, «Единая Россия» на этих выборах не только станет лидером, но и уверенно возьмет в парламенте конституционное большинство. Это значит, что при принятии федеральных законов ей не надо будет договариваться с другими партиями. — Да, конечно, «Единая Россия» на этих выборах получит это большинство, причем не только на Дальнем Востоке, а везде, где партия планировала победить. Более того, от коллег политтехнологов мне известно, что в некоторых округах, где партия власти не выставила сильных кандидатов в рамках межпартийных договоренностей, ЛДПР не смогла справится с этой задачей и обыграть даже слабых соперников, — заявил «Известиям» политтехнолог Олег Матвейчев. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев По его словам, единороссы смогут улучшить свой результат именно за счет этих округов. — Допускаю, что пять–семь, а, может быть, и больше округов по стране будет проиграно, но это непринципиально. Конституционное большинство всё равно сохранится за ней. Например, все кандидаты в губернаторы, исполняющие обязанности, побеждают, а по заксобраниям результат будет известен только завтра, так как их будут считать в последнюю очередь, — сообщил эксперт. Также Олег Матвейчев не исключает, что в Госдуме восьмого созыва появится пятая партия — «Новые люди». — По экзитполам они проходят в парламент. Но как будет, посмотрим после итогового подсчета голосов, — добавил эксперт. Политтехнолог Виктор Потуремский считает, что главной сенсацией этих выборов стала победа «Единой России» в регионах Дальнего Востока, которые традиционно считались оппозиционными. — По экзитполам и предварительным результатам мы видим, что партия уверенно выходит там в лидеры. Это такое принципиальное изменение для региональной политики, потому что долгое время эти субъекты считались протестными, — пояснил он «Известиям». По его словам, у него также нет сомнений и в том, что «Единая Россия» сохранит конституционное большинство. — С учетом сильного выступления в одномандатных округах, а также того, что «Единая Россия» провела сильную технологичную кампанию, думаю, что это большинство после окончательного подсчета голосов у нее будет. Плюс к этому я бы отметил не очень сильное выступление оппозиционных партий, прежде всего в одномандатных округах. На мой взгляд, в них потеряют и коммунисты, и ЛДПР, которые на старте избирательной гонки выглядели ярче, — пояснил эксперт. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Говорить о том, что выборы состоялись, можно будет только после подсчета голосов, отметил член Общественной палаты Максим Григорьев. Тем не менее, по его словам, уже сейчас можно констатировать очень высокий уровень организации выборов. Он подчеркнул, что почти везде избиркомы оперативно реагировали на жалобы и принимали решения по тем или иным нарушениям, в том числе об аннулировании бюллетеней. Одновременно, по его словам, на этих выборах резко увеличился поток фейковой информации, которая не соответствует действительности. Однако, как отмечает эксперт, она оперативно выявлялась наблюдателями. Всего в выборах, которые проходили в России с 17 по 19 сентября, участвовали 14 партий. По спискам было выдвинуто 3,8 тыс. кандидатов, еще чуть более 2 тыс. человек шли по одномандатным округам, в том числе 10 самовыдвиженцев. Самый многочисленный список оказался у «Единой России» (393 человека), а самый малочисленный — у «Новых людей» (195). Больше всего одномандатников оказалось у ЛДПР (224), меньше всего – у «Зеленой альтернативы» (27). Над материалом работали Наталья Башлыкова, Максим Ходыкин, Любовь Лежнева и Эльнар Байназаров Читайте также Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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