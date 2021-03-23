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Пятый демарш: МИД России пообещал "отзеркалить" дипломатический скандал в Болгарии

23 марта 2021, 15:45  •  141 • Политика
МИД Болгарии объявил persona nоn grata двоих дипломатических сотрудников посольства России в Софии. Это не первый дипломатический скандал, в котором замешана Болгария: демарш такого рода болгарские власти предпринимают уже в пятый раз за последние полтора года. Характерно, что София, выдвигая обвинения, не затрудняет себя предъявлением каких-либо доказательств. МИД России ответит зеркально, пообещала официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова.
Скандалу предшествовала шумная медиакомпания. Прокуратура Болгарии в её рамках выступила с "разоблачением" в местных силовых государственных структурах "русских шпионов".
"Так в соответствии с известной рецептурой была подготовлена почва для решения выдворить наших дипломатов", - заметила Мария Захарова.
Дипломат с сожалением констатировала очередное обострение в Болгарии антироссийской "шпиономании". По непонятным пока причинам она дала рецидив аккурат в канун запланированных на 4 апреля парламентских выборов в стране. А тут ещё кстати оказался очередной всплеск русофобии на Западе, прежде всего в США.
"Призываем официальную Софию прекратить участие в "охоте на ведьм", наносящей ущерб национальным интересам самой Болгарии", - заявила Захарова.
По мнению МИД России, давно пора вернуться к конструктивной двусторонней повестке. Она для российско-болгарских отношений гораздо более естественная. Впрочем, болгарский демарш безнаказанным не останется, заверила Захарова.
"В соответствии с дипломатической практикой Российская Федерация оставляет за собой право на зеркальные ответные меры",- подчеркнула дипломат.

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