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Пятьсот игиловцев бежали из Восточной Сирии, прикрываясь 5000 женщинами с детьми - СМИ
23 января 2019, 13:54 • 123 • В мире
Арабские СМИ пишут, что провинцию Дейр-эз-Зор покинули еще 5000 человек на курдских грузовиках. В основном это были женщины и дети, но среди них попытались остаться незамеченными около 500 боевиков ИГИЛ.
Как пишет издание Al Rabia, ссылаясь на данные британского наблюдателя, с понедельника около 5000 человек, включая почти 500 бойцов ИГИЛ, покинули последний оплот экстремистской группировки в Восточной Сирии в провинции Дейр-эз-Зор.
Курдские формирования, поддерживаемые авиаударами коалиции во главе с США, выбивали ИГИЛ* с этих позиций полгода.
Большинство женщин являются членами семей экстремистов. Их увезли на десятках грузовиков, зафрахтованных Сирийскими демократическими силами (СДФ), возглавляемыми курдами.
СДФ захватили за последнюю неделю несколько деревень у ИГИЛ, включая Хаджин, Аш-Шаафу и Соузу.
Самая последняя позиция ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре теперь не превышает по площади 10 кв. км.
Новая волна отъездов означает, что с начала декабря около 27000 сторонников "Исламского государства" покинули бывшие подконтрольные территории.
В 2014 году ИГИЛ захватило большую часть Сирии и соседнего Ирака, провозгласив "халифат" в районах, находящихся под их контролем. Но с тех пор они потеряли большую часть этого в различных наступлениях в обеих странах.
Стоит отметить, что намного стабильнее ситуация в Сирии не становится. Так, в провинции Идлиб доминирует "Джебхат ан-Нусра"*, который сегодня напал с "джихад-мобилем" на правительственные войска.
Несмотря на то что она воюет против ИГИЛ, она в открытую называет Россию своим врагом.
Боевики "Хайат Тахрир аш-Шам"* (ХТШ), отделения "Джебхат ан-Нусры", также всячески терроризируют местное население Сирии: похищают зажиточных сирийцев и вымогают выкуп или устраивают казни местных жителей якобы за причастность к ИГИЛ*.
* Запрещенные в России организации
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