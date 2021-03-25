Пятому участнику акции в поддержку убийцы Стерненко объявили подозрение

Правоохранители объявили подозрение еще одному участнику акции в поддержку убийцы Сергея Стерненко, которая состоялась 20 марта под зданием Офиса президента. Об этом сообщают в Национальной полиции.Участнику беспорядков объявили подозрение в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.В настоящее время сообщение о подозрении получили пять человек.Напомним, акция в поддержку радикала-убийцы Стерненко 20 марта в 19:00 - в день его рождения. Участники скандировали: "Зеленский, не молчи!", а также: "Справедливость - Стерненко, справедливость - всем!". Протестующие выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из-за решетки Стерненко и убийцу журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, а также ввести санкции против юриста Андрея Портнова. Участники протестов жгли файеры и бросали их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены Офиса президента, а также разлили красную краску. В двух центральных дверях ОП протестующие разбили стекло и бросили туда петарду. Сумма ущерба превышает 2 миллиона гривен.По завершении акции полицейские задержали Владислава Гранецького-Стафийчука (псевдо Влад Сорд), которого подозревают в том, что он разбил стекло в дверях здания ОП. Задержанному сообщили о подозрении в хулиганстве с использованием оружия. 23 марта суд избрал Сорду меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.В этот же день стало известно об объявлении подозрения еще одному участнику акции на Банковой - лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову. Ему инкриминируют ст. 296 ч. 4 "Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений".