Пятое крушение с МиГ-21: ВВС Индии сообщили о трагедии

В Индии сообщили об авиакатастрофе, которая произошла во время учебного полёта.

Самолёт МиГ-21 потерпел крушение недалеко от границы с Пакистаном в окрестностях города Джайсалмер на севере Индии. ВВС Индии подтвердили информацию о ЧП и сообщили, что пилот военного борта погиб.

Авария случилась во время учебного полёта. В обстоятельствах трагедии ещё предстоит разобраться.

При этом, напоминает "РИА Новости", нынешний инцидент уже пятый с участием МиГ-21 в Индии в этом году.

Предыдущая катастрофа с этим самолётом произошла в августе, тогда при крушении машины пилот выжил. Ещё два инцидента, в результате которых пилоты МиГ-21 погибли, произошли в мае и марте этого года, а первый инцидент с этой машиной случился в январе, когда ВВС Индии сообщили о крушении самолёта в результате "серьёзной технической неисправности".