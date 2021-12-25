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Пятое крушение с МиГ-21: ВВС Индии сообщили о трагедии

25 декабря 2021, 00:35  •  16 • В мире
В Индии сообщили об авиакатастрофе, которая произошла во время учебного полёта.
Самолёт МиГ-21 потерпел крушение недалеко от границы с Пакистаном в окрестностях города Джайсалмер на севере Индии. ВВС Индии подтвердили информацию о ЧП и сообщили, что пилот военного борта погиб.
Авария случилась во время учебного полёта. В обстоятельствах трагедии ещё предстоит разобраться.
При этом, напоминает "РИА Новости", нынешний инцидент уже пятый с участием МиГ-21 в Индии в этом году.
Предыдущая катастрофа с этим самолётом произошла в августе, тогда при крушении машины пилот выжил. Ещё два инцидента, в результате которых пилоты МиГ-21 погибли, произошли в мае и марте этого года, а первый инцидент с этой машиной случился в январе, когда ВВС Индии сообщили о крушении самолёта в результате "серьёзной технической неисправности".

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