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Пяточки покрыты царапинами от уколов: У дочери Миллы Йовович заподозрили тяжёлую форму желтухи
12 февраля 2020, 00:39 • 73 • В мире
СМИ сообщили о том, что у новорождённой дочери актрисы Миллы Йовович врачи заподозрили тяжёлую форму желтухи. Девочка до сих пор остаётся под наблюдением медиков, а её пяточки покрыты царапинами от уколов.
Напомним, ранее 44-летняя актриса Милла Йовович родила третьего ребёнка - дочку Озиан. Но как оказалось, у новорождённой малышки не всё в порядке со здоровьем. Врачи диагностировали у крохи тяжёлую форму желтухи. Об этом пишут "Дни.ру".
СМИ отмечает, что желтушка у новорождённых - это норма, поскольку младенец адаптируется к новым условиям среды обитания после внутриутробной жизни. Однако симптомы желтухи, как правило, проходят в первые дни жизни малыша.
Но бывают и затяжные периоды. Так случилось у дочки Йовович. И теперь новорождённая девочка до сих пор (то есть уже больше недели) находится под присмотром медиков в больнице вместе со звёздной мамой.
Журналисты со ссылкой на саму актрису сообщают, что кроха проходит постоянное обследование, а её пяточки покрыты царапинами от уколов. Сама Йовович помогает дочке справиться с проблемой с помощью грудного молока.
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