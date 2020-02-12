Пяточки покрыты царапинами от уколов: У дочери Миллы Йовович заподозрили тяжёлую форму желтухи

Напомним, ранее 44-летняя актриса Милла Йовович родила третьего ребёнка - дочку Озиан. Но как оказалось, у новорождённой малышки не всё в порядке со здоровьем. Врачи диагностировали у крохи тяжёлую форму желтухи. Об этом пишут "Дни.ру".

СМИ отмечает, что желтушка у новорождённых - это норма, поскольку младенец адаптируется к новым условиям среды обитания после внутриутробной жизни. Однако симптомы желтухи, как правило, проходят в первые дни жизни малыша.

Но бывают и затяжные периоды. Так случилось у дочки Йовович. И теперь новорождённая девочка до сих пор (то есть уже больше недели) находится под присмотром медиков в больнице вместе со звёздной мамой.

Журналисты со ссылкой на саму актрису сообщают, что кроха проходит постоянное обследование, а её пяточки покрыты царапинами от уколов. Сама Йовович помогает дочке справиться с проблемой с помощью грудного молока.