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Пятипроцентный барьер преодолели пять партий: ЦИК завершила обработку протоколов на выборах в Госдуму

21 сентября 2021, 16:05  •  179 • В России
Центральная избирательная комиссия обработала 100% итоговых протоколов на выборах в Госдуму. По итогам голосования по федеральному округу в парламент проходят представители пяти партий: «Единая Россия» (49,82%), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За Правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%). По словам Владимира Путина, он рассчитывает, что будущие депутаты Госдумы оправдают доверие избирателей. Утверждение итогов голосования намечено на 24 сентября.
 
АГН «Москва»
 

Центральная избирательная комиссия России завершила обработку протоколов с участковых избирательных комиссий. Как следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК РФ, обработано 100% бюллетеней.

Победу одержала партия «Единая Россия», набравшая 49,82% голосов. Далее идут КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,46% и «Новые люди» — 5,32%. Именно эти политические объединения проходят в состав нижней палаты парламента — они преодолели необходимый пятипроцентный барьер.

Добавим, что другие политические партии не смогли преодолеть даже трёхпроцентный барьер, который необходим для получения государственного финансирования. Лучший результат показала Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, набравшая 2,45% голосов, следом идут: «Яблоко» (1,34%), «Коммунисты России» (1,27%), российская экологическая партия «Зелёные» (0,91%), «Родина» (0,8%), Российская партия свободы и справедливости (0,77%), «Зелёная альтернатива» (0,64%), Партия роста (0,52%) и «Гражданская платформа» (0,15%).

Вместе с тем, исходя из предварительных результатов выборов в Госдуму по одномандатным округам, в нижнюю палату парламента проходят представители семи политических партий.

Кандидаты «Единой России» победили в 198 одномандатных округах (88%) на выборах в ГД. Члены КПРФ выиграли в девяти округах (4%), справедливороссы — в восьми (3,56%), ЛДПР — в двух (0,89%). В пяти округах победа осталась за самовыдвиженцами (2,23%). Речь идёт об Анатолии Вассермане, Дмитрии Певцове, Олеге Леонове (все — Москва), Владиславе Резнике (Адыгея) и Леониде Бабашове (Крым).

У «Родины», Партии роста и «Гражданской платформы» есть победы в одном округе (0,44%) у каждой.

«Мы видим серьёзное отличие от аналогичной кампании, которая была пять лет назад. В том числе, в части увеличения партийного представительства. Уже можно предположить, что проходят не четыре, а пять партий. Кроме того, помимо самовыдвиженцев, по одномандатным округам проходят представители ещё трех партий в личном качестве. В общей сложности в Думе будут представители восьми партий», — говорила накануне председатель ЦИК Элла Памфилова.

Таким образом, «Единая Россия», по предварительным данным, получает конституционное большинство (две трети от общего числа мест в Госдуме).

«Официальные итоги не раньше 24 сентября»

Накануне председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова проинформировала президента России Владимира Путина о предварительных итогах выборов в Госдуму. По её словам, нынешняя кампания оказалась самой сложной во время её пребывания на посту главы ЦИК, в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции и «беспрецедентного» уровня атак на цифровые сервисы, используемые для голосования.

Она также указала, что, предварительно, явка составила 51,68% — этот показатель выше, чем на выборах пятилетней давности. Вдобавок, на выборах присутствовала 491 тыс. наблюдателей — от партий, кандидатов, общественных наблюдателей.

«Мы официально хотим подводить итоги не раньше пятницы. Это связано с тем, что я настоятельно рекомендовала всем нашим коллегам в регионах — поскольку у нас помимо кампании в Государственную Думу ещё в общей сложности было 4400 разного рода кампаний: это выборы высших должностных лиц, и в 39 регионах выборы в региональные законодательные собрания, и муниципальные выборы, — чтобы не торопились. Чистота этой кампании превыше всего», — сказала она.

В этой связи глава ЦИК очень настоятельно попросила членов местных избиркомов самым внимательнейшим образом рассмотреть все жалобы и обращения, если таковые поступят, чтобы не было никаких сомнений в результатах голосования.

«И только после этого подводить итоги. Поскольку мы так много сил вложили в то, чтобы обеспечить чистоту проведения избирательной кампании, не хотелось бы, чтобы где-то какое-то небрежное отношение могло бы ударить по репутации того, что мы сделали», — подчеркнула Памфилова.

В свою очередь, глава государства выразил благодарность всем сотрудникам избиркомов различных уровней, а также гражданам РФ за активную жизненную позицию.

«Очень рассчитываю на то, что депутаты Государственной Думы будущего, восьмого созыва от самых разных политических партий, которые войдут в состав высшего представительного органа России, сделают всё, что от них зависит, для того чтобы оправдать доверие своих избирателей. У нас одна общая цель — процветание России и её граждан», — заявил Путин.

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