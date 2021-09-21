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Пятипроцентный барьер преодолели пять партий: ЦИК завершила обработку протоколов на выборах в Госдуму
21 сентября 2021, 16:05 • 179 • В России
Центральная избирательная комиссия обработала 100% итоговых протоколов на выборах в Госдуму. По итогам голосования по федеральному округу в парламент проходят представители пяти партий: «Единая Россия» (49,82%), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За Правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%). По словам Владимира Путина, он рассчитывает, что будущие депутаты Госдумы оправдают доверие избирателей. Утверждение итогов голосования намечено на 24 сентября.
АГН «Москва»
Центральная избирательная комиссия России завершила обработку протоколов с участковых избирательных комиссий. Как следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК РФ, обработано 100% бюллетеней.
Добавим, что другие политические партии не смогли преодолеть даже трёхпроцентный барьер, который необходим для получения государственного финансирования. Лучший результат показала Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, набравшая 2,45% голосов, следом идут: «Яблоко» (1,34%), «Коммунисты России» (1,27%), российская экологическая партия «Зелёные» (0,91%), «Родина» (0,8%), Российская партия свободы и справедливости (0,77%), «Зелёная альтернатива» (0,64%), Партия роста (0,52%) и «Гражданская платформа» (0,15%).
Вместе с тем, исходя из предварительных результатов выборов в Госдуму по одномандатным округам, в нижнюю палату парламента проходят представители семи политических партий.
Кандидаты «Единой России» победили в 198 одномандатных округах (88%) на выборах в ГД. Члены КПРФ выиграли в девяти округах (4%), справедливороссы — в восьми (3,56%), ЛДПР — в двух (0,89%). В пяти округах победа осталась за самовыдвиженцами (2,23%). Речь идёт об Анатолии Вассермане, Дмитрии Певцове, Олеге Леонове (все — Москва), Владиславе Резнике (Адыгея) и Леониде Бабашове (Крым).
У «Родины», Партии роста и «Гражданской платформы» есть победы в одном округе (0,44%) у каждой.
«Мы видим серьёзное отличие от аналогичной кампании, которая была пять лет назад. В том числе, в части увеличения партийного представительства. Уже можно предположить, что проходят не четыре, а пять партий. Кроме того, помимо самовыдвиженцев, по одномандатным округам проходят представители ещё трех партий в личном качестве. В общей сложности в Думе будут представители восьми партий», — говорила накануне председатель ЦИК Элла Памфилова.
Таким образом, «Единая Россия», по предварительным данным, получает конституционное большинство (две трети от общего числа мест в Госдуме).
«Официальные итоги не раньше 24 сентября»
Накануне председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова проинформировала президента России Владимира Путина о предварительных итогах выборов в Госдуму. По её словам, нынешняя кампания оказалась самой сложной во время её пребывания на посту главы ЦИК, в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции и «беспрецедентного» уровня атак на цифровые сервисы, используемые для голосования.
Она также указала, что, предварительно, явка составила 51,68% — этот показатель выше, чем на выборах пятилетней давности. Вдобавок, на выборах присутствовала 491 тыс. наблюдателей — от партий, кандидатов, общественных наблюдателей.
«Мы официально хотим подводить итоги не раньше пятницы. Это связано с тем, что я настоятельно рекомендовала всем нашим коллегам в регионах — поскольку у нас помимо кампании в Государственную Думу ещё в общей сложности было 4400 разного рода кампаний: это выборы высших должностных лиц, и в 39 регионах выборы в региональные законодательные собрания, и муниципальные выборы, — чтобы не торопились. Чистота этой кампании превыше всего», — сказала она.
В этой связи глава ЦИК очень настоятельно попросила членов местных избиркомов самым внимательнейшим образом рассмотреть все жалобы и обращения, если таковые поступят, чтобы не было никаких сомнений в результатах голосования.
«И только после этого подводить итоги. Поскольку мы так много сил вложили в то, чтобы обеспечить чистоту проведения избирательной кампании, не хотелось бы, чтобы где-то какое-то небрежное отношение могло бы ударить по репутации того, что мы сделали», — подчеркнула Памфилова.
В свою очередь, глава государства выразил благодарность всем сотрудникам избиркомов различных уровней, а также гражданам РФ за активную жизненную позицию.
«Очень рассчитываю на то, что депутаты Государственной Думы будущего, восьмого созыва от самых разных политических партий, которые войдут в состав высшего представительного органа России, сделают всё, что от них зависит, для того чтобы оправдать доверие своих избирателей. У нас одна общая цель — процветание России и её граждан», — заявил Путин.
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