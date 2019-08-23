Пятилетка санкций – ни эффективности, ни качества • 178 • Аналитика Ничего личного, просто PR

Официально главной причиной начала войны санкций с Россией считается присоединение Крыма. Но когда почти точно такие же меры применяются по поводу дела Скрипалей или поддержки иранской атомной программы, становится понятно, что дело всё же не в Крымской весне.



При этом Европейский союз, похоже, не очень смущает и перспектива пресловутой энергетической зависимости от России. Мало кому есть дело до того, что Россия сохраняет, более того – понемногу укрепляет свои экономические позиции в третьем мире, начиная с Ирана, и заканчивая Латинской Америкой. И даже предпринятый нами «поворот на Восток» с возможностью превращения именно России в одного из основных игроков межконтинентального транзита вряд ли вызывает у Запада сколько-нибудь серьёзные опасения.









Судя по всему, санкции даже нельзя рассматривать в качестве инструмента долгосрочного экономического давления на потенциального конкурента. Ведь, к примеру, Китай хоть и присоединил на свою голову Гонконг, но торговую войну ему объявили задолго до нынешних протестов.



Нередко складывается впечатление, что в среде, где бал правят ценители либеральных ценностей, становится просто модным лепить «образ врага» из любого, кто не спешит их принимать. И не важно – Китай это, Иран или же столь же непоколебимая в политическом плане Российская Федерация.



В итоге целая серия ударов по важнейшим секторам экономики, по государственным банкам, и даже по персоналиям не дала ровным счётом почти ничего. Да, кому-то попорчено много крови, где-то и вовсе сломан бизнес, но в целом результаты оказываются мизерными.



Да, адаптироваться к санкциям совсем непросто, но для целого ряда отраслей именно они стали стимулом не только к серьёзному пересмотру приоритетов, но и к построению куда более устойчивых бизнес-моделей. Целые сектора реальной экономики, в одночасье избавившиеся от конкурентов получили неожиданный шанс закрепится на собственном рынке, а также продвигать свою продукцию туда, где никому нет дела до санкций.



Об аграрном секторе в этом смысле вообще разговор особый, хотя наибольшую выгоду от ответных мер получили почти исключительно его избранные представители. И именно из реальной экономики можно и сегодня услышать признания, вроде: «если бы не было санкций, их надо было придумать». Многие и вовсе не в шутку опасаются отмены санкций и продовольственного эмбарго.



В то же время большинство западных политиков, из числа тех, кто не склонен к конструктивному диалогу, продолжают держать марку, поочерёдно ужесточая или смягчая антироссийскую риторику. Обыкновенный PR, пока срабатывающий, но требующий регулярного подогрева.







Никогда не говори «навсегда»

Это в советские времена пятилетка эффективности и качества должна была быть такой не только на бумаге, но и в реальности. Получилось сами знаете как – вот после такой пятилетки великая держава и скатилась в окончательный застой. С западными санкциями получается примерно так же.



Пять лет спустя российская экономика, которая, по утверждению обеих последних американских президентов, давно уже должна была быть «разорвана в клочья», продолжает функционировать. Не слишком динамично, но в основном бесперебойно. Удивительно, но самыми стабильными остаются именно те чувствительные сферы, по которым вроде бы наносились самые сильные удары.









И если устойчивое состояние государственных финансов ещё можно как-то обосновать предельно жёсткой кредитно-денежной политикой и ограничением роста доходов населения, то в чём же секрет благополучия банковского сектора. Пусть даже весьма относительного благополучия?



Да, в этой сфере многое тоже держится на поддержке государства – крупнейшие кредитные организации в России имеют очень значительную долю госкапитала. Но ведь работать им приходится в основном с частными бизнес-структурами и рядовыми гражданами.



Вообще-то все принимаемые против России меры изначально носили временный характер. Либо до возвращения Крыма Украине, либо до исполнения Минских соглашений, хотя Крым, как фигу в кармане, Запад продолжал и продолжает держать. Какие обязательства должна принять на себя Москва по тому же Донбассу или семейству Скрипалей, понять вообще практически невозможно. И соответственно, какие «получить сроки», тоже.



Никаких признаков того, чтобы кто-то сдвинулся в сторону отмены санкций, не видно даже на горизонте. Вероятнее всего, всё это надолго, если не навсегда. Сегодня на повестке дня, вроде бы очередное ужесточение американских санкций. И это повод напомнить о том, чем нас осчастливили за прошедшие пять лет и чем это на данный момент оборачивается.







Итак, началось всё в марте 2014 года с пакета санкций, который персонально касался отдельных лиц и компаний. Затем были введены ограничения по отношению к целым секторам российской экономики.



В течение следующих двух лет и по настоящее время санкции ужесточались, распространяясь на все большее число компаний и физических лиц, а также не раз продлевались. Разного рода ограничения и послабления имели место, но старательно не афишировались с обеих сторон. Неплохо пиарились на санкциях и контрсанкциях, похоже, и те и другие.



Наш ответ джентльмену

Русская «ответка» в виде продовольственного эмбарго не замедлила себя ждать. В список продуктов, попавших под запрет, сразу вошли мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи, ввезенные из стран ЕС, США, Австралии, Канады, Норвегии и других.



Однако стремительного рывка аграрного сектора в итоге не получилось. Ведь вместо мощной дополнительной финансовой поддержки он вынужден был ограничиться тем, что убрали не самых опасных конкурентов. Многое из того, что покупалось в Европе, в России произвести вообще невозможно, а замену тут же нашли в Азии и странах Латинской Америки – и замену, как правило не такого качества, хотя и более дешёвую.







Параллельно расцвели реэкспорт и контрабанда. Не всегда качественная, и не всегда дешёвая «санкционка» стала поступать откуда угодно, вплоть до союзной Беларуси. Ну а натуральные продукты стали вытесняться разного рода суррогатами. Причём хуже всего то, что пострадавшими в России оказались те отрасли, которые неплохо конкурировали с иностранцами и без эмбарго.



К примеру, в молочную промышленность буквально валом повалило пальмовое масло. Виноделов буквально залили плохеньким сырьём, а пивоваров – хмелем и солодом, которые пригодны только для откровенных подделок.



Несколько более внятным оказался наш ответ в финансовом секторе, где сразу был взят курс на дедолларизацию. Вполне ожидаемо это сподвигло американский Федеральный резерв пролоббировать санкции в адрес государственного долга России. Несмотря на это, наши суверенные еврооблигации и сегодня, как и до санкций, торгуются с отклонением в пределах 170-250 базисных пунктов от эталонного значения.



С рублёвыми облигациями, когда до предела зажата инфляция, ситуация тоже остаётся достаточно стабильной. Почти треть их находится на руках у инвесторов после того, как из-за высокой доходности, они весьма активно покупались. Совсем неплохо смотрятся на рынках как внутри страны, так и за рубежом акции ведущих российских банков, прежде всего, «Сбербанка». Гренландия: "зеленая" мечта президента Трампа



Дальше – тишина?

И всё же обольщаться не стоит. За пять лет Россию не просто отодвинули за скобки G-7, которая когда-то вроде бы насовсем стала G-8, её по сути загнали на обочину мировой финансовой системы. Россия фактически лишена возможности брать в долг за рубежом – даже китайские банки не идут на нарушение санкционного режима.



Впрочем, эта ситуация скорее патовая, чем матовая. Она не ведёт к выигрышу, но и остаётся фактически беспроигрышной. Надо считать за благо, что оставшимся на российском рынке международным банкам удаётся не только сохранять, но плавно наращивать долю российских активов в своих портфелях.







Наши банки оторвали от «западной кормушки» с дешёвыми и длинными деньгами, но они в ответ пошли на беспрецедентно крупные закупки еврооблигаций в твёрдой валюте. Пятёрка банков Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Внешэкономбанк (VEB) раскошелились ради этого сразу на 35 миллиардов долларов. И пусть после этого хоть кто-нибудь из Минфина и Центробанка ещё что-нибудь скажет про дефицит свободных средств в стране и про проблемы с размещением средств Фонда национального благосостояния.



Интересно, что параллельно с погашением старых зарубежных долгов наши государственные кредиторы тоже активно занялись дедолларизацией займов. Теперь рублевые долги в России составляют не меньше двух третей всей долговой нагрузки, что косвенным образом обеспечивает дополнительную устойчивость национальной валюты. За это организаторам санкций вообще стоит сказать отдельное спасибо.



Нашим банкам и сегодня, после пяти лет санкций, продолжают угрожать практически любые санкционные риски. Причём касающиеся не только России, но и того же Ирана или Венесуэлы. Нельзя исключать, к примеру, те же блокирующие меры, которые в настоящее время продолжают обсуждать американские конгрессмены. Тем более, что большинство политиков и законодателей по-прежнему остаются сторонниками продолжения политики санкций в отношении России.



Тем не менее, ещё совсем недавно «войну санкций» между Россией и Западом большинство экспертов оценивали как потенциально бесконечную. Но теперь не только отдельные западные политики, но даже власти США достаточно регулярно говорят о возможности принятия неких кардинальных решений в обозримом будущем. По сообщениям СМИ, речь идёт как об отмене, так и об ограничении действия тех или иных персональных или секторальных санкций.



Однако пока - в будущем уже ближайшем нас ждёт очередная порция «пугалок», касающихся наших государственных ценных бумаг. Эта мера, пристёгнутая к многострадальной семье Скрипалей, в очередной раз снижает их надёжность, и так же в очередной раз ведёт к росту их доходности. Хотя эта доходность по-прежнему почти не ведёт к существенному росту спроса.



Одно можно утверждать смело – табу, которое вот-вот будет наложено на новые покупки российских государственных облигаций, конечно, сработает. Но поскольку оно адресовано американским инвесторам, коснётся оно, в первую очередь, именно их. Просто на одну корзинку, в которые можно раскладывать инвестиционные яйца, у них станет меньше. И даже вместе с дальнейшими санкциями вряд ли кто-то всерьёз рассчитывает вызвать в нынешней России всеобъемлющий финансовый кризис. Официально главной причиной начала войны санкций с Россией считается присоединение Крыма. Но когда почти точно такие же меры применяются по поводу дела Скрипалей или поддержки иранской атомной программы, становится понятно, что дело всё же не в Крымской весне.При этом Европейский союз, похоже, не очень смущает и перспектива пресловутой энергетической зависимости от России. Мало кому есть дело до того, что Россия сохраняет, более того – понемногу укрепляет свои экономические позиции в третьем мире, начиная с Ирана, и заканчивая Латинской Америкой. И даже предпринятый нами «поворот на Восток» с возможностью превращения именно России в одного из основных игроков межконтинентального транзита вряд ли вызывает у Запада сколько-нибудь серьёзные опасения.Судя по всему, санкции даже нельзя рассматривать в качестве инструмента долгосрочного экономического давления на потенциального конкурента. Ведь, к примеру, Китай хоть и присоединил на свою голову Гонконг, но торговую войну ему объявили задолго до нынешних протестов.Нередко складывается впечатление, что в среде, где бал правят ценители либеральных ценностей, становится просто модным лепить «образ врага» из любого, кто не спешит их принимать. И не важно – Китай это, Иран или же столь же непоколебимая в политическом плане Российская Федерация.В итоге целая серия ударов по важнейшим секторам экономики, по государственным банкам, и даже по персоналиям не дала ровным счётом почти ничего. Да, кому-то попорчено много крови, где-то и вовсе сломан бизнес, но в целом результаты оказываются мизерными.Да, адаптироваться к санкциям совсем непросто, но для целого ряда отраслей именно они стали стимулом не только к серьёзному пересмотру приоритетов, но и к построению куда более устойчивых бизнес-моделей. Целые сектора реальной экономики, в одночасье избавившиеся от конкурентов получили неожиданный шанс закрепится на собственном рынке, а также продвигать свою продукцию туда, где никому нет дела до санкций.Об аграрном секторе в этом смысле вообще разговор особый, хотя наибольшую выгоду от ответных мер получили почти исключительно его избранные представители. И именно из реальной экономики можно и сегодня услышать признания, вроде: «если бы не было санкций, их надо было придумать». Многие и вовсе не в шутку опасаются отмены санкций и продовольственного эмбарго.В то же время большинство западных политиков, из числа тех, кто не склонен к конструктивному диалогу, продолжают держать марку, поочерёдно ужесточая или смягчая антироссийскую риторику. Обыкновенный PR, пока срабатывающий, но требующий регулярного подогрева.Это в советские времена пятилетка эффективности и качества должна была быть такой не только на бумаге, но и в реальности. Получилось сами знаете как – вот после такой пятилетки великая держава и скатилась в окончательный застой. С западными санкциями получается примерно так же.Пять лет спустя российская экономика, которая, по утверждению обеих последних американских президентов, давно уже должна была быть «разорвана в клочья», продолжает функционировать. Не слишком динамично, но в основном бесперебойно. Удивительно, но самыми стабильными остаются именно те чувствительные сферы, по которым вроде бы наносились самые сильные удары.И если устойчивое состояние государственных финансов ещё можно как-то обосновать предельно жёсткой кредитно-денежной политикой и ограничением роста доходов населения, то в чём же секрет благополучия банковского сектора. Пусть даже весьма относительного благополучия?Да, в этой сфере многое тоже держится на поддержке государства – крупнейшие кредитные организации в России имеют очень значительную долю госкапитала. Но ведь работать им приходится в основном с частными бизнес-структурами и рядовыми гражданами.Вообще-то все принимаемые против России меры изначально носили временный характер. Либо до возвращения Крыма Украине, либо до исполнения Минских соглашений, хотя Крым, как фигу в кармане, Запад продолжал и продолжает держать. Какие обязательства должна принять на себя Москва по тому же Донбассу или семейству Скрипалей, понять вообще практически невозможно. И соответственно, какие «получить сроки», тоже.Никаких признаков того, чтобы кто-то сдвинулся в сторону отмены санкций, не видно даже на горизонте. Вероятнее всего, всё это надолго, если не навсегда. Сегодня на повестке дня, вроде бы очередное ужесточение американских санкций. И это повод напомнить о том, чем нас осчастливили за прошедшие пять лет и чем это на данный момент оборачивается.Итак, началось всё в марте 2014 года с пакета санкций, который персонально касался отдельных лиц и компаний. Затем были введены ограничения по отношению к целым секторам российской экономики.В течение следующих двух лет и по настоящее время санкции ужесточались, распространяясь на все большее число компаний и физических лиц, а также не раз продлевались. Разного рода ограничения и послабления имели место, но старательно не афишировались с обеих сторон. Неплохо пиарились на санкциях и контрсанкциях, похоже, и те и другие.Русская «ответка» в виде продовольственного эмбарго не замедлила себя ждать. В список продуктов, попавших под запрет, сразу вошли мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи, ввезенные из стран ЕС, США, Австралии, Канады, Норвегии и других.Однако стремительного рывка аграрного сектора в итоге не получилось. Ведь вместо мощной дополнительной финансовой поддержки он вынужден был ограничиться тем, что убрали не самых опасных конкурентов. Многое из того, что покупалось в Европе, в России произвести вообще невозможно, а замену тут же нашли в Азии и странах Латинской Америки – и замену, как правило не такого качества, хотя и более дешёвую.Параллельно расцвели реэкспорт и контрабанда. Не всегда качественная, и не всегда дешёвая «санкционка» стала поступать откуда угодно, вплоть до союзной Беларуси. Ну а натуральные продукты стали вытесняться разного рода суррогатами. Причём хуже всего то, что пострадавшими в России оказались те отрасли, которые неплохо конкурировали с иностранцами и без эмбарго.К примеру, в молочную промышленность буквально валом повалило пальмовое масло. Виноделов буквально залили плохеньким сырьём, а пивоваров – хмелем и солодом, которые пригодны только для откровенных подделок.Несколько более внятным оказался наш ответ в финансовом секторе, где сразу был взят курс на дедолларизацию. Вполне ожидаемо это сподвигло американский Федеральный резерв пролоббировать санкции в адрес государственного долга России. Несмотря на это, наши суверенные еврооблигации и сегодня, как и до санкций, торгуются с отклонением в пределах 170-250 базисных пунктов от эталонного значения.С рублёвыми облигациями, когда до предела зажата инфляция, ситуация тоже остаётся достаточно стабильной. Почти треть их находится на руках у инвесторов после того, как из-за высокой доходности, они весьма активно покупались. Совсем неплохо смотрятся на рынках как внутри страны, так и за рубежом акции ведущих российских банков, прежде всего, «Сбербанка».И всё же обольщаться не стоит. За пять лет Россию не просто отодвинули за скобки G-7, которая когда-то вроде бы насовсем стала G-8, её по сути загнали на обочину мировой финансовой системы. Россия фактически лишена возможности брать в долг за рубежом – даже китайские банки не идут на нарушение санкционного режима.Впрочем, эта ситуация скорее патовая, чем матовая. Она не ведёт к выигрышу, но и остаётся фактически беспроигрышной. Надо считать за благо, что оставшимся на российском рынке международным банкам удаётся не только сохранять, но плавно наращивать долю российских активов в своих портфелях.Наши банки оторвали от «западной кормушки» с дешёвыми и длинными деньгами, но они в ответ пошли на беспрецедентно крупные закупки еврооблигаций в твёрдой валюте. Пятёрка банков Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Внешэкономбанк (VEB) раскошелились ради этого сразу на 35 миллиардов долларов. И пусть после этого хоть кто-нибудь из Минфина и Центробанка ещё что-нибудь скажет про дефицит свободных средств в стране и про проблемы с размещением средств Фонда национального благосостояния.Интересно, что параллельно с погашением старых зарубежных долгов наши государственные кредиторы тоже активно занялись дедолларизацией займов. Теперь рублевые долги в России составляют не меньше двух третей всей долговой нагрузки, что косвенным образом обеспечивает дополнительную устойчивость национальной валюты. За это организаторам санкций вообще стоит сказать отдельное спасибо.Нашим банкам и сегодня, после пяти лет санкций, продолжают угрожать практически любые санкционные риски. Причём касающиеся не только России, но и того же Ирана или Венесуэлы. Нельзя исключать, к примеру, те же блокирующие меры, которые в настоящее время продолжают обсуждать американские конгрессмены. Тем более, что большинство политиков и законодателей по-прежнему остаются сторонниками продолжения политики санкций в отношении России.Тем не менее, ещё совсем недавно «войну санкций» между Россией и Западом большинство экспертов оценивали как потенциально бесконечную. Но теперь не только отдельные западные политики, но даже власти США достаточно регулярно говорят о возможности принятия неких кардинальных решений в обозримом будущем. По сообщениям СМИ, речь идёт как об отмене, так и об ограничении действия тех или иных персональных или секторальных санкций.Однако пока - в будущем уже ближайшем нас ждёт очередная порция «пугалок», касающихся наших государственных ценных бумаг. Эта мера, пристёгнутая к многострадальной семье Скрипалей, в очередной раз снижает их надёжность, и так же в очередной раз ведёт к росту их доходности. Хотя эта доходность по-прежнему почти не ведёт к существенному росту спроса.Одно можно утверждать смело – табу, которое вот-вот будет наложено на новые покупки российских государственных облигаций, конечно, сработает. Но поскольку оно адресовано американским инвесторам, коснётся оно, в первую очередь, именно их. Просто на одну корзинку, в которые можно раскладывать инвестиционные яйца, у них станет меньше. И даже вместе с дальнейшими санкциями вряд ли кто-то всерьёз рассчитывает вызвать в нынешней России всеобъемлющий финансовый кризис. Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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