Пятилетка Порошенко: что может стоять за словами президента Украины о подготовке к вступлению в ЕС и НАТО к 2024 году

Подготовить Украину к членству в ЕС и НАТО за пять лет — это реальная и выполнимая задача, считает президент страны Пётр Порошенко. Украинский лидер заявил, что к 2024 году государство может соответствовать всем необходимым критериям. Это далеко не первые заявления подобного рода со стороны Порошенко. Он уже неоднократно обещал, что Украина вступит в ЕС и НАТО, сначала называя в качестве даты 2030 год, затем — 2025-й. Эксперты напоминают, что в Европе «энтузиазм» украинского президента не находит поддержки. Аналитики считают, что этим обещаниям не верят и жители страны.

Президент Украины Пётр Порошенко считает, что страну возможно подготовить к вступлению в Европейский союз и НАТО в течение пяти лет. Украинский лидер полагает, что государство будет отвечать всем необходимым критериям к 2024 году.

«Мы должны подготовить страну за следующие пять лет для того, чтобы она отвечала критериям членства в Евросоюзе и НАТО», — сказал Порошенко на встрече со студентами Национального педагогического университета в Тернополе.

Он также призвал не верить тем, кто говорит, что это нереально. Говоря о ситуации в Вооружённых силах Украины, Порошенко указал, что четыре года назад армия находилась «в ужасном состоянии», но в данный момент ВСУ переходят на стандарты НАТО.

Ранее украинский лидер неоднократно заявлял о намерениях вступить в ЕС и Североатлантический альянс. При этом с течением времени сроки сокращаются. Если в июне речь шла о 2030 годе, то уже в июле — о 2025-м. Вместе с тем Порошенко заявлял, что Европа без Украины «не может быть полноценной».

«Относительно движения Украины в ЕС и НАТО. Не верьте никому, кто говорит, что вступление Украины в ЕС и НАТО невозможно. Это просто неправда. Это нам пытаются обрубить крылья», — говорил украинский президент 4 декабря на встрече со студентами в Ивано-Франковске.

Однако рвение властей Киева не находит положительного отклика в этих международных организациях. Ещё в мае глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли сообщал об отсутствии перспектив украинского членства в Евросоюзе, позднее добавив, что у Киева «ужасный имидж» на Европейском континенте.

Наряду с этим канцлер ФРГ Ангела Меркель подчёркивала, что ЕС потребуется 10 лет для принятия решения относительно членства Украины. К тому же Киеву потребуется ещё не менее пяти лет на выполнение выдвинутых требований.

Если говорить о Североатлантическом альянсе, то уже более года Венгрия накладывает вето на проведение комиссий Украина — НАТО на уровне министров, поскольку Будапешт недоволен украинскими законами об образовании и о государственном языке. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчёркивал, что Киев может забыть о вступлении в НАТО или ЕС, пока не восстановит дружественные отношения с Будапештом.

Вдобавок ещё летом, в преддверии саммита НАТО в Брюсселе, в альянсе отказались включить Украину в программу «Расширенное партнёрство» (Enhanced Partnership Opportunities, EOP).

Впрочем. это не помешало Верховной раде Украины в ноябре в первом чтении одобрить предложенный Порошенко законопроект о закреплении в Конституции страны курса на интеграцию с Евросоюзом и НАТО.

Помимо этого, во вторник, 18 декабря украинские парламентарии поддержали в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военных стандартов». Согласно этой законодательной инициативе предлагается дополнить закон Украины «Об обороне Украины» новыми терминами: «военная стандартизация», «военный стандарт», «стандарт НАТО» и «стандарт в сфере обороны государства-члена НАТО».

Участники протестной акции против действующего президента Украины Петра Порошенко

РИА Новости

© Стрингер

«Украина стала диким полем, на котором стоит беззаконие»

Заявления о соответствии Украины критериям ЕС и НАТО через 5 лет — это предвыборная риторика Порошенко, которая уже никого не удивляет и не ободряет, считает политолог Иван Мезюхо. По его словам, даже сторонники евроинтеграции на Украине прекрасно понимают, для чего Порошенко поднимает эту тему и на что рассчитывает.

«На самом деле, это всё просто пустые слова. Это абсолютно пустое заявление, как по содержанию, так и по эффекту. Я думаю, что украинские избиратели уже устали от обещаний президента страны. Большинство граждан страны прекрасно понимают, что ни в НАТО, ни в Евросоюзе в ближайшее время Украину не ждут. Тем более Киев не может рассчитывать на перспективу вступления в эти организации в следующие пять лет», — подчеркнул он.

По его словам, Европейский союз использует Украину в качестве сырьевого придатка, а НАТО, в свою очередь, — как военный полигон.

«Для того, чтобы Североатлантический альянс мог размещать свой контингент на территории Украины, Киеву необязательно вступать в НАТО. И, скорее всего, Киев в не такой уж и далёкой исторической перспективе официально предоставит свою территорию для базы НАТО», — заметил Мезюхо в беседе с RT.

В свою очередь, крымский политический эксперт Владимир Джаралла назвал заявление украинского президента откровенно лживым.

«Когда господин Порошенко говорит о своём стремлении ввести Украину в Евросоюз и НАТО, заявляет, что они проведут все необходимые реформы, это заставляет вспомнить старую шутку о пчёлах, которые против мёда. Для того, чтобы Украина вошла в НАТО и ЕС, необходимо коренным образом уничтожить ту систему, которая кормила таких людей, как Порошенко. Таким образом, украинский президент делает то, что умеет лучше всего. Он лжёт. Лжёт, обманывает, потом снова обманывает, его ловят на лжи, а он продолжает всё это», — подчеркнул он.

По его мнению, Порошенко вновь пытается эксплуатировать украинскую мечту о европейской державе, но она погибла — «сгорела в огне майдана, государственного переворота и начавшейся гражданской войны». При этом он добавил, что наибольшую пользу от ситуации на Украине извлекло именно НАТО во главе с США.

«В лице Украины они получили великолепный инструмент против России, который они активно эксплуатируют. Однако все европейские державы в открытую говорят, что Украина и есть главная военная опасность на военном континенте. Она не использовала свои шансы, не стала цивилизованной страной, зато стала диким полем, на котором стоит беззаконие», — заявил Джаралла в разговоре с RT.