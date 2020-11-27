Пятилетка под ноль: в новых домах предлагают отменить взносы за капремонт

В Жилищный кодекс предлагают внести изменение, согласно которому в течение первых пяти лет после ввода дома в эксплуатацию жильцы не должны платить взносы за капитальный ремонт . Законопроект (есть в распоряжении «Известий») планируют внести в Госдуму на следующей недел е депутаты и сенаторы от ЛДПР. Сейчас собственники в регионах начинают перечислять эти взносы в разное время: в одних субъектах через год, в других — через три. Инициативу поддержал глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев, члены Общественной палаты и застройщики, отметившие, что зачастую деньги от новостроек лежат мертвым грузом на отдельном счете и обесцениваются или уходят на ремонт других домов. Однако принятие законопроекта может стать проблемой для региональных бюджетов, опасаются в Минстрое .

Взнос за соседа

Законопроект предлагает внести изменения в ч. 2 ст. 169 и ч. 5.1 ст. 170 Жилищного кодекса России. Сейчас взносы за капремонт в новостройках в каждом регионе начинают платить по-разному. После ввода в эксплуатацию дом должен попасть в программу капитального ремонта — на это может уйти от года до пяти лет . Пока этого не произошло, жильцы не платят взносы, пояснил член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.

— Все в целом в неравных условиях . Мы сейчас хотим внести законодательную инициативу об изменении Жилищного кодекса, чтобы на федеральном уровне закрепить, что в течение первых пяти лет после ввода дома в эксплуатацию жильцы не должны платить взносы за капремонт, — сказал «Известиям» политик.

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У инициативы есть свои плюсы, считает председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева . Обычно деньги, которые собираются с нового дома, лежат мертвым грузом и обесцениваются на отдельном счете или же используются для ремонта других домов. Система распределения средств, по ее мнению, должна быть более прозрачной. А пока люди не понимают, куда уходят их деньги.

— Ни для кого не секрет, что региональные программы капитального ремонта крайне несбалансированные — размер обязательств этих работ существенно превышает в большинстве субъектов финансовые возможности. Зачастую старые ветхие малоквартирные дома ремонтируются за счет новых многоквартирных . Именно местные власти устанавливают сроки, потому что они определяют, сколько денег требуется дополнительно, — пояснила Светлана Разворотнева.

Инициативу поддержал глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Единоросс отметил, что в первые годы эксплуатации ответственность за устранение погрешностей всё равно должен нести застройщик .

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— Думаю, что это правильная инициатива. Считаю, что этот вопрос заслуживает внимания. Мы должны строить дома, которым не требуется капитальный ремонт в краткосрочной перспективе, — заявил «Известиям» депутат.

Сейчас от уплаты взносов на капитальный ремонт освобождены только жильцы аварийных домов и подлежащих сносу. Также платить не нужно, если земельный участок, на котором расположена недвижимость, изъята для государственных и муниципальных нужд.

От каждого по способностям

Законодательное закрепление на федеральном уровне отсрочки по уплате взносов на капремонт для новостроек в течение первых пяти лет, без учета особенностей каждого субъекта, может обернуться нарушением баланса систем субъектов РФ, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минстроя . Также принятие поправок способно привести к невозможности выполнения работ во всех многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта, добавили в ведомстве.

Если жителям новостроек предоставлять отсрочку, то потребуется принять дополнительные меры по обеспечению финансовой устойчивости региональных программ, и одной из таких мер может быть повышение минимального размера взноса на капремонт, уточнили в министерстве .

Однако, по мнению отраслевых экспертов, изменения имеют смысл. Очевидно, что в новом доме делать капитальный ремонт никто не будет — это случится не раньше чем через 10 лет, подчеркнул член Общественного совета при Минстрое России Рифат Гарипов . Если жилой комплекс сдан относительно недавно, региональные власти самостоятельно решают вопрос об отсрочке выплат.

— Регионы назначают те или иные сроки в соответствии, например, с климатическими особенностями территории. Так, дом в Центральной России потребует капремонта гораздо позже, чем, например, дом в Сибири, — пояснил «Известиям» эксперт.

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Между тем застройщики отмечают: инициатива освободить владельцев квартир в новостройках от взносов в Фонд капитального ремонта (ФКР) имеет важную социальную роль , поскольку показывает, что законодательная власть стремится поддержать граждан в непростой экономической ситуации, заявил «Известиям» заместитель генерального директора по технологическому развитию и коммерции ГК «ПИК-Комфорт» Александр Востриков. Хотя региональные власти могут отстрочить начало взносов, в среднем срок включения в программу капремонта, по данным Александра Вострикова, составляет от шести до девяти месяцев.

— Больше 90% жилья на первичном рынке приобретается с привлечением ипотечных кредитов, а на новостройки в первые пять лет эксплуатации распространяются гарантийные обязательства от девелопера. Управляющие компании никак не пострадают от такой меры, так как все средства от сбора взносов за капитальный ремонт поступают напрямую в ФКР, — подчеркнул представитель застройщика .

Принятия инициативы недостаточно для поддержки населения, заявила «Известиям» коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим, предложив более радикальные меры. Действительно помочь покупателям, по ее мнению, может появление банковских программ, освобождающих клиентов от ипотечных выплат до момента переезда в новую квартиру . Это оттянуло бы часть спроса на вторичное жилье и стало бы оптимально упреждающим решением против «ипотечного пузыря», о котором говорят аналитики.

ГК «Самолет», «Инград» и ЛСР не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».