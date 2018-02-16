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Пятигорская епархия РПЦ отправила около 18 т гуманитарной помощи в Донбасс

16 февраля 2018, 16:24  •  92 • Украина

СТАВРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Порядка 18 тонн гуманитарного груза, который собрали в приходах Пятигорской епархии РПЦ в Ставропольском крае в рамках акции "Рождественское тепло", доставлено в Луганск. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.

"18 тонн гуманитарной помощи отправлено из Пятигорска на Донбасс. Гуманитарный груз, который был собран в приходах Пятигорской епархии в рамках ежегодной акции "Рождественское тепло", доставлен в Луганск", - говорится в сообщении.

В Донбасс привезли моющие средства, средства личной гигиены, мясные и рыбные консервы, сгущенное молоко, муку, сахар, макаронные изделия, крупы, картофель, подсолнечное масло, овощи, питьевую воду, строительные материалы и садовые инструменты, посуду, одежду и обувь.

Помощь получили участники ежегодного молодежного форума Пятигорской епархии "Маруха" - учащиеся Луганской школы-интерната для глухих и слабослышащих детей, школы-интерната для детей-инвалидов города Ирмино, а также воспитанники воскресной школы при храме святителя Николая Чудотворца города Первомайска.

Акция "Рождественское тепло" прошла в епархии уже в шестой раз. Несколько последних лет получателями помощи в рамках проекта становятся нуждающиеся жители Донецка и Луганска. На протяжении двух лет детей из региона принимает православный летний форум Пятигорской епархии "Маруха".

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