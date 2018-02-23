Пятиэтажка в Каире рухнула, похоронив под собой жильцов

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Власти египетской столицы сообщили, что известно о как минимум 10 погибших в результате обрушения.

В Каире произошло обрушение пятиэтажного жилого дома. Как сообщают местные СМИ, жертвами обрушения стали как минимум 10 человек.

В Управлении гражданской защиты столицы Египта рассказали, что ЧП произошло в бедном и густонаселенном районе Каира.

В ведомстве отметили, что сейчас известно о 10 погибших, их тела извлекли из-под обломков.

Поиски жильцов строения продолжаются, на месте работают спасатели.

Согласно статистике, в стране насчитывается около 2 миллионов домов, представляющих опасность для жильцов. При этом, несмотря на более 100 тысяч постановлений о необходимости сноса аварийных зданий, региональные власти это игнорируют.