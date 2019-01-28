Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Напоминает события перед вторжением в Ирак»: к чему может привести вмешательств...
Вбросы, военные, американские сенаторы: Чем и кем пользуется Гуайдо для смены вл...
Haцкopпyc: о "cтapикax" Cвoбoды, Бaбчeнкo, вoeннoм пoлoжeнии
Украина начала вторжение в Израиль (Руслан Осташко)
Главная / В мире

Пятидесятилетняя Дженнифер Энистон решилась стать матерью: Американские СМИ поделились слухами

28 января 2019, 06:54  •  68 • В мире
Издание в New Idea со ссылкой на Globe опубликовало слухи о том, что голливудская звезда готовит документы, чтобы стать матерью для 13-месячной девочки
Издание New Idea со ссылкой источник Globe опубликовало неподтверждённые слухи о том, что звезда сериала «Друзья» в 50 лет станет матерью в первый раз.
По данным источника Дженнифер Энистон начала начала собирать документы для удочерения 13-месячной девочки, родом из Мексики.
В продолжении многих лет актриса помогала детским домам в этой латиноамериканской стране.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


68
Источник
Похожие новости
27 января 2019, 17:54
"Никто не может ставить нам ультиматумы": Мадуро ответил на требование ЕС о выборах в Венесуэле
27 января 2019, 21:09
Нетаньяху признал Гуаидо новым президентом Венесуэлы
28 января 2019, 03:39
Прямо в военном госпитале: Для операции по удалению раковой опухоли жена Асада отказалась уезжать из Сирии
Загрузка...
27 января 2019, 21:09
США готовы передать Талибану власть в Афганистане
27 января 2019, 17:54
"Туалетную бумагу прочь!": Немка призвала экономить и обходиться водой
28 января 2019, 06:54
Австралия сделала заявление о главе государства Венесуэлы
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
28 января 2019, 03:39
Шатдаун "сожрал" из бюджета Вашингтона 1,6 миллиарда долларов - WP
28 января 2019, 03:39
Прямо в военном госпитале: Для операции по удалению раковой опухоли жена Асада отказа...
28 января 2019, 03:39
Мадуро придется несладко: Хазин назвал действенный метод России дать пощечину США
28 января 2019, 00:09
Пропавшая «Ай-Петри»: что известно о похищении картины Куинджи из Третьяковской галер...
28 января 2019, 03:24
«Встал вопрос о целесообразности»: почему США сворачивают проект новейшего эсминца
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 января 2019, 04:54
"А вы его тоже ногой ударьте": Охрана ПАСЕ отказалась наказывать депутата, напавшего на Скабееву
24 января 2019, 14:24
"Не становитесь пешками в чужой шахматной игре": Венесуэльской "марионетке США" из России дали по рукам
21 января 2019, 08:24
″Любят рабство, хотят царя″: Экс-президент Украины унизил русских в прямом эфире
27 января 2019, 14:39
Небензя сорвал бенефис США в ООН
21 января 2019, 13:54
Нацбатовец и садист: 5 фактов о новом кандидате в президенты Украины
23 января 2019, 17:09
Как Путин дуплетом ударил по Прибалтике и США
24 января 2019, 14:24
Фото позора Порошенко в Израиле стерли с президентского сайта: "Сзади не тянется туалетная бумага, и то хорошо!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.