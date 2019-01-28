Пятидесятилетняя Дженнифер Энистон решилась стать матерью: Американские СМИ поделились слухами

Издание в New Idea со ссылкой на Globe опубликовало слухи о том, что голливудская звезда готовит документы, чтобы стать матерью для 13-месячной девочки

Издание New Idea со ссылкой источник Globe опубликовало неподтверждённые слухи о том, что звезда сериала «Друзья» в 50 лет станет матерью в первый раз.

По данным источника Дженнифер Энистон начала начала собирать документы для удочерения 13-месячной девочки, родом из Мексики.

В продолжении многих лет актриса помогала детским домам в этой латиноамериканской стране.