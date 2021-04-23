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Пятерых сотрудников посольства Польши высылают из России
23 апреля 2021, 13:20 • 39 • Политика
Москва определилась с ответной мерой
Министерство иностранных дел России объявило о высылке пятерых сотрудников посольства Польши. Их объявили персонами нон грата и дали время на сборы – до 15 мая.
Об этом сообщает РИА "Новости". Москва таким образом ответила Варшаве на принятое 15 апреля решение о высылке российских дипломатов.
Напомним, ранее МИД Польши вызвало российского посла, чтобы уведомить его принятии новых мер против России. Трех сотрудников дипмиссии в стране признали персонами нон грата в ответ на якобы недружественные действия Москвы. Указанные россияне, по подозрениям польской стороны, совершали "действия во вред Польше". При этом в Варшаве выразили полную солидарность с санкциями США против России.
Сегодня, 23 апреля, в МИД РФ был вызван польский посол Кшиштоф Краевский. Ему выразили решительный протест в связи с "необоснованным объявленем" троих сотрудников посольства РФ персонами нон грата под абсурдным предлогом выражения солидарности с США.
Соединенные Штаты, в свою очередь, обоснавали принятие новых антироссийских санкций не доказанными кибератаками на территории своей страны.
Мария Захарова, комментируя высылку российских дипломатов, заявляла, что это решение отвечает интересам Вашингтона, но не Варшавы.
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