Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Высокопоставленный дипломат из Северной Кореи попросил убежища в Италии — СМИ
Брифинг по безопасности: как Трамп убеждает демократов в необходимости стены на ...
Только двое кандидатов будут реально бороться за пост президента Украины — экспе...
У Порошенко не получается заставить Россию "явиться" на войну — экспер...
Главная / В мире

Пятеро заслуживают смерти: Саудовские прокуроры выдвинули обвинения по делу Хашкаджи

03 января 2019, 17:54  •  80 • В мире
В Саудовской Аравии прошло первое судебное заседание по делу об убийстве журналиста Хашкаджи. Обвиняемыми назвали 11 человек. Саудовские прокуроры считают, что пятеро из них заслуживают смерти.
Генеральная прокуратура Саудовской Аравии настаивает на смертной казни для пятерых из 11 подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Последний, напомним, погиб в посольстве Саудовской Аравии в Турции. Расследование совместно проводят турецкие и саудовские следователи. О позиции стороны обвинения в четверг, 3 января, сообщает агентство новостей SPA.
Первое заседание уголовного суда прошло сегодня в Эр-Рияде. Прокуратура заявила о наказании на основании шариатского права.
Напомним, Хашкаджи пропал после посещения внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии в Анкаре в октябре 2018 года. Долгое время саудовские представители никак не реагировали на произошедшее, в том числе после громких публикаций в средствах массовой информации. Затем было принято решение о совместном расследовании убийства. Саудовские следователи передали информацию турецким коллегам. В материалах дела говорится, что обвинения были выдвинуты 11 фигурантам. Примечательно, что найти останки журналиста так и не удалось. Есть версия, что они были растворены в кислоте.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

80
Источник
Похожие новости
03 января 2019, 08:09
"Это человек, как считается, управляет миром": В Сети отреагировали на слова Трампа о том, что Афганистан "сделал из СССР Россию"
03 января 2019, 04:54
"Не изменяют традициям": Британские СМИ принялись лепить антироссийские фейки, едва встретив Новый год
03 января 2019, 08:09
"Путин - не Сталин. И никогда им не станет": Американский профессор назвал глупостью антироссийские "карикатуры" в Латвии

03 января 2019, 17:54
Пятеро заслуживают смерти: Саудовские прокуроры выдвинули обвинения по делу Хашкаджи
03 января 2019, 01:25
Брифинг по безопасности: как Трамп убеждает демократов в необходимости стены на границе с Мексикой
02 января 2019, 22:24
"Растолковал про киевскую провокацию": На разговор Путина с Макроном отреагировали пользователи Сети
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
03 января 2019, 01:39
"Вы что, хотите, чтобы кто-то рискнул на войну с Россией?": Немецкий журнал...
03 января 2019, 04:54
У Порошенко не получается заставить Россию "явиться" на войну — эксперт
03 января 2019, 08:09
"Это человек, как считается, управляет миром": В Сети отреагировали на слов...
03 января 2019, 04:54
"Не изменяют традициям": Британские СМИ принялись лепить антироссийские фей...
03 января 2019, 14:39
Только двое кандидатов будут реально бороться за пост президента Украины — эксперт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
30 декабря 2018, 14:39
«Витязи» вместо С-300 и «Буков» защитят наши города с 2019-го
28 декабря 2018, 04:09
Как устроена спецсвязь Президента России: Почему Порошенко не может дозвониться в Кремль, а с Меркель соединяют даже ночью
02 января 2019, 15:54
В Совфеде призвали "задавить гадину", возвеличивающую фашиста Бандеру
30 декабря 2018, 06:39
"Украина санкции России не переживёт": Убытки Киева от новых санкций Москвы оценили в 500 млн долларов
01 января 2019, 17:09
Европа изымает из оборота банкноты в 500 евро
03 января 2019, 04:54
У Порошенко не получается заставить Россию "явиться" на войну — эксперт
30 декабря 2018, 03:24
"Волшебная страна": Порошенко высмеяли в Сети за закон о расширении зоны контроля в Чёрном море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.