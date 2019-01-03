Пятеро заслуживают смерти: Саудовские прокуроры выдвинули обвинения по делу Хашкаджи

В Саудовской Аравии прошло первое судебное заседание по делу об убийстве журналиста Хашкаджи. Обвиняемыми назвали 11 человек. Саудовские прокуроры считают, что пятеро из них заслуживают смерти.

Генеральная прокуратура Саудовской Аравии настаивает на смертной казни для пятерых из 11 подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Последний, напомним, погиб в посольстве Саудовской Аравии в Турции. Расследование совместно проводят турецкие и саудовские следователи. О позиции стороны обвинения в четверг, 3 января, сообщает агентство новостей SPA.

Первое заседание уголовного суда прошло сегодня в Эр-Рияде. Прокуратура заявила о наказании на основании шариатского права.

Напомним, Хашкаджи пропал после посещения внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии в Анкаре в октябре 2018 года. Долгое время саудовские представители никак не реагировали на произошедшее, в том числе после громких публикаций в средствах массовой информации. Затем было принято решение о совместном расследовании убийства. Саудовские следователи передали информацию турецким коллегам. В материалах дела говорится, что обвинения были выдвинуты 11 фигурантам. Примечательно, что найти останки журналиста так и не удалось. Есть версия, что они были растворены в кислоте.