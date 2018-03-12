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Пятеро туристов погибли при крушении вертолета в Нью-Йорке
12 марта 2018, 14:24 • 55 • В мире
Число погибших при крушении вертолета в Нью-Йорке возросло до пяти.
Стали известны уточненные данные по количеству погибших в результате крушения вертолета в Нью-Йорке. Так, ранее сообщалось о двоих погибших.
Напомним, инцидент произошел близ пролива Ист-Ривер. Пилот смог выбраться самостоятельно. Сообщалось о том, что погибли двое. Четверых экстренно госпитализировали.
Медики боролись за жизни пострадавших. Однако сейчас местные СМИ сообщают уже о пятерых погибших. Известно, что вертолет Eurocopter AS350 был туристическим.
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