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Пятеро туристов погибли при крушении вертолета в Нью-Йорке

12 марта 2018, 14:24  •  55 • В мире
Число погибших при крушении вертолета в Нью-Йорке возросло до пяти.
Стали известны уточненные данные по количеству погибших в результате крушения вертолета в Нью-Йорке. Так, ранее сообщалось о двоих погибших.
Напомним, инцидент произошел близ пролива Ист-Ривер. Пилот смог выбраться самостоятельно. Сообщалось о том, что погибли двое. Четверых экстренно госпитализировали.
Медики боролись за жизни пострадавших. Однако сейчас местные СМИ сообщают уже о пятерых погибших. Известно, что вертолет Eurocopter AS350 был туристическим.

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