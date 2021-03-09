Пятеро получили пожизненное за убийство посла России. В Анкаре закончился громкий процесс

Пять человек получили пожизненные сроки по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. В Анкаре подошёл к концу громкий процесс, затянувшийся на несколько лет.

Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям признал виновными пятерых обвиняемых в убийстве российского посла Карлова. Все они получили пожизненный тюремный срок, причём двое осуждённых получили приговор по статье о терроризме.

Ещё шестеро были приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 9 лет, пятеро - оправданы. Всего перед судом предстали 28 обвиняемых. Судьба остальных фигурантов пока неизвестна.

Отметим, что девять обвиняемых на данный момент находятся в розыске. В их числе оказался проживающий в США исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турцию подозревают в организации провалившейся попытки госпереворота в Анкаре в 2016 году.

Напомним, что посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время открытия выставки в Центре современного искусства в Анкаре. Убийца, который оказался бывшим сотрудником полиции Мевлютом Мертом Алтынташем, дождался выступления российского дипломата, после чего выхватил пистолет и выстрелил в Карлова со словами "Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрёшь здесь". Речь идёт о сирийском городе, где правительственные силы САР вместе с российскими ВКС проводили антитеррористическую операцию. Сам стрелок был застрелен на месте турецкой полицией.

В тот же день президент РФ Владимир Путин распорядился наградить Карлова званием Героя России посмертно.