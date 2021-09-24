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Пятеро на пять: в ЦИК подвели официальные итоги думских выборов

24 сентября 2021, 18:25  •  114 • Политика
В Госдуме VIII созыва «Единая Россия» получит 324 мандата, КПРФ будут представлять 57 депутатов, а «Справедливую Россию — за правду» — 27. ЛДПР по итогам кампании смогли получить 21 мандат, «Новые люди» — 13. По одному месту в Думе смогли обеспечить «Гражданская платформа», «Родина» и Партия Роста. Кроме того, в нижнюю палату парламента прошли пять человек в статусе самовыдвиженцев. Таковы итоги выборов, которые 24 сентября утвердили в Центризбиркоме. Там рассказали об основных обращениях россиян, а также обсудили проведение онлайн-голосования. В Общественной палате «Известиям» заявили об отсутствии серьезных нарушений, а эксперты назвали кампанию спокойной.​

Финальные цифры​

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подвела окончательные итоги прошедших 17–19 сентября думских выборов. Члены ЦИК, а также представители политических партий и приглашенные эксперты обсудили результаты кампании.​
Основные наши приоритеты — безопасность, открытость и прозрачность. В том числе мы смогли обеспечить и конкурентность этого избирательного процесса, — подчеркнула в начале заседания председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она отметила, что на думские выборы были зарегистрированы 14 партий, а конкуренция составила примерно 13 человек на один мандат. Глава Центризбиркома также сообщила, что трехдневным видеонаблюдением были охвачены 96% избирательных участков. Итоговая явка составила 51,72%. По словам Эллы Памфиловой, с 18 июня по 19 сентября в ЦИК поступило почти 8,4 тыс. обращений, абсолютное большинство из которых (почти 7,7 тыс.) касались думских выборов. По вопросам предполагаемых фальсификаций поступило 200 сообщений, 166 касались принуждения к участию в голосовании.​
Сотрудники Центральной избирательной комиссии РФ выкладывают папки с итоговыми протоколами региональных избирательных комиссий по общим результатам выборов депутатов в Государственную думу РФ 8-го созыва
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
По партийным спискам лидерство одержала «Единая Россия (49,82% голосов). На втором месте расположилась КПРФ (18,93%), а на третьем — ЛДПР (7,55%). Также преодолеть необходимый барьер для прохождения в Думу смогли «Справедливая Россия — за правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).​
В одномандатных округах лидерство также за ЕР, 198 кандидатов которой смогли одержать победу на своих территориях. КПРФ получила девять мест, «Справедливая Россия — За правду» — восемь, ЛДПР — два, а «Родина», Партия роста и «Гражданская платформа» — по одному мандату.
В итоге «Единая Россия» получает 324 мандата в Госдуме VIII созыва. Второй по численности фракцией станет КПРФ (57 мест), третьей — «Справедливая Россия — за правду» (27). 21 депутат будет представлять ЛДПР, а «Новые люди» проведут в ГД 13 парламентариев. Таким образом, в новой Думе будет сформировано пять фракций, а не четыре, как это было ранее. Однако с учетом одномандатников будет представлено восемь политических сил. Кроме того, в Думу прошли и пять самовыдвиженцев. По итогам обсуждения все члены ЦИК подписали протокол, устанавливающий результаты выборов в Госдуму.​
Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак уже сообщил, что фракция политсилы обновится на 50%.
— Наряду с опытными депутатами в Думу приходит много новых в политике лиц. Это волонтеры, врачи, учителя, предприниматели, работники культуры и социальной сферы. Есть представители «Общероссийского народного фронта», движения «Мы вместе», победители конкурсов «Лидеры России» и «ПолитСтартап». Много молодежи (18%), примерно каждому пятому нашему депутату не исполнилось 35 лет. В результате наша фракция в Госдуме обновилась примерно наполовину, — отметил политик.
Демонстрация на экране в Центральной избирательной комиссии РФ распределения мест в Госдуме после обработки 100% протоколов избирательных комиссий по выборам депутатов в Государственную думу РФ 8-го созыва
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
На выборах глав регионов также в основном выиграли кандидаты от «Единой России». Так, в Чечне с результатом 99,7% победил Рамзан Кадыров, в Туве — Владислав Ховалыг (86,81%), в Белгородской области — Вячеслав Гладков (78,79%), в Мордовии — Артем Здунов (78,26%), в Пензенской области — Олег Мельниченко (72,38%), а в Тверской — Игорь Руденя (52,33%). Партией также был поддержан победивший в Тульской области самовыдвиженец Алексей Дюмин (83,58%). В Хабаровском крае выиграл представитель ЛДПР Михаил Дегтярев (56,7%), а в Ульяновской области — кандидат от КПРФ Алексей Русских (83,16%). Во всех 39 регионах, где прошли выборы в региональные парламенты, большинство мандатов получила «Единая Россия».
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова ставит печать на документах по общим результатам выборов в Государственную думу РФ 8-го созыва
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Большое внимание на заседании уделили и проведению дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Результаты по Москве перепроверили и не выявили отклонений, сообщили в общественном штабе по наблюдению за выборами в столице. В Мосгоризбиркоме также напомнили о том, что в комиссию не поступило ни одной жалобы на ДЭГ.
— То, что накоплено в Москве, оно никуда не рассосется, не уйдет, они будут продолжать развивать на своей платформе, что они делают сейчас по разным аспектам московской, городской жизни, — отметила Элла Памфилова. — Я думаю, что то, что Москва наработала, органично войдет в общую нашу копилку и уже, конечно, федеральные выборы будут проводиться по общим правилам на единой платформе.
Зампред ЦИК Николай Булаев в ходе заседания отметил, что все результаты онлайн-голосования четко и правдиво отражены в протоколах комиссий субъектов, которые имели право воспользоваться такой формой. Всего через интернет проголосовало более 1,5 млн человек в семи регионах, напомнил Булаев. Он также рассказал, что ДЭГ стало наиболее популярным для граждан от 26 до 45 лет. В Общественной палате, в свою очередь, сообщили, что получили полный доступ ко всем онлайн-транзакциям, свидетельствующим о чистоте голосования.​

Высокая оценка

На заседании ЦИК 23 сентября — за день до официального объявления результатов — обсуждались и основные проблемы, возникшие в ходе ЕДГ. Главы региональных комиссий подключились по видеосвязи и рассказали о нарушениях, которые были замечены в ходе трехдневного голосования. Среди них вбросы бюллетеней, а также нарушение порядка подсчета голосов. Не обошли стороной и провокации, которые председатель ЦИК назвала проплаченными и нацеленными на то, «чтобы сорвать выборы».
За чистотой процесса следили наблюдатели. Секретарь Общественной палаты Лидия Михеева рассказала «Известиям», что серьезных нарушений, существенно влияющих на итоги выборов, выявлено не было, а большинство сообщений касались соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и порядка видеосъемки.​
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— К этим выборам мы вместе с региональными общественными палатами смогли подготовить более 250 тыс. наблюдателей. Во всех 85 регионах были созданы центры общественного наблюдения, где можно было в том числе просматривать видеотрансляцию с избирательных участков. Мандаты общественных наблюдателей на этих выборах получило около 100 тыс. человек. Все они находились на участках и контролировали ситуацию, оперативно передавая информацию о ходе голосования в региональные центры общественного наблюдения, — подчеркнула Михеева.​
Эксперты высоко оценили организацию выборов.​ Как заявил «Известиям» президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов, кампания прошла достаточно спокойно, нарушения фиксировались и касались чаще всего технических недочетов.
— При сложном трехдневном голосовании, а также из-за усложнившихся технологий могли быть нарушения, которые и проявились. Но это всё преодолимо. Нужно делать хороший анализ того, что произошло в Москве с ДЭГ (сверка результатов. — «Известия»). Тем не менее за ним будущее, поэтому надо приводить систему в разумное нормальное состояние, — уверен эксперт.
По его оценкам, почти все партии, которые прошли в Думу, могут быть довольны итогами выборов.
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