«Пятеро детей погибли, девять пострадавших госпитализированы»: что известно о ДТП на Ставрополье

В Ставропольском крае произошло ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и автобуса, в котором находилась детская баскетбольная команда. В результате аварии погибли пятеро детей, девять пострадавших были госпитализированы. По данным МВД, автомобиль попытался обогнать грузовик, однако не успел завершить манёвр и столкнулся с ним, после чего опрокинувшийся грузовик врезался в ехавший навстречу автобус.

В Ставропольском крае произошло ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и автобуса, в результате которого погибли пятеро детей.

Как сообщил Интерфакс со ссылкой на ГИБДД, авария произошла на 535-м км федеральной автодороги Р216 «Астрахань — Ставрополь», столкнулись автомобиль ВАЗ-2109, грузовой автомобиль и автобус Mercedes-Benz Sprinter.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что в микроавтобусе находилась детская баскетбольная команда, которая ехала из Волгограда в Черкесск.

«Пятеро детей погибли… Девять пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии и состоянии средней тяжести. Оказывается вся необходимая медпомощь», — написал Владимиров в своём Instagram.

Губернатор добавил, что в поддержку местным врачам были направлены специалисты из Ставрополя, а также сообщил, что он сам выехал на место трагедии. На месте столкновения идёт работа по устранению последствий ДТП и восстановлению полноценного движения, добавил Владимиров.⠀

По предварительным данным регионального МВД, автомобиль попытался обогнать грузовик, однако не успел завершить манёвр и столкнулся с ним.

«В результате торможения грузовик опрокинулся, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом, в котором находились 17 человек, в том числе 14 несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.

Начальник краевого управления ГИБДД Алексей Сафонов также заявил, что причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения третьей машиной.

«Предварительно: ДТП произошло из-за грубого нарушения правил движения третьей автомашиной — ВАЗ, которая создала аварийную ситуацию и допустила первое касательное столкновение с автомашиной DAF, в результате чего DAF в креновой форме допустила столкновение с автомашиной Mercedes-Benz Sprinter», — цитирует его ТАСС.

Источник ТАСС в экстренных службах, в свою очередь, сообщал, что изначально поступила информация о шести погибших, однако позже врачам удалось реанимировать одного ребёнка.

После ДТП глава Грачёвского района Сергей Филичкин сообщил, что для пострадавших подготовили пункт временного размещения в местной школе.

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Минздрав России по поручению главы ведомства Михаила Мурашко взял под контроль ситуацию с оказанием медицинской помощи пострадавшим. Министерство также направило на Ставрополье бригаду специалистов федеральных центров для помощи пострадавшим.

«В составе бригады — нейрохирург, реаниматолог, хирург, специалист медицины катастроф. Все пострадавшие в ДТП доставляются в медицинские организации Ставрополья», — сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Тем временем в Следственном комитете сообщили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В ведомстве добавили, что на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего.

Позже официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что глава комитета Александр Бастрыкин передал уголовное дело о ДТП в центральный аппарат ведомства.

«Учитывая резонанс произошедшего, а также то, что в результате трагедии погибли дети, председатель Следственного комитета России поручил передать уголовное дело для дальнейшего расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России», — приводит её слова ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области, в автобусе находились воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №2 города Волгограда.

В свою очередь, в пресс-службе Комитета физической культуры и спорта Волгоградской области ТАСС заявили, что компания, которая занималась перевозкой детей на соревнования, имеет соответствующую лицензию, а спортшкола сотрудничает с ней на постоянной основе.

В краевом Минздраве подтвердили, что четверо пострадавших детей находятся в тяжёлом состоянии.

По данным ведомства, ещё четверо детей находятся в состоянии средней степени тяжести.

Трое детей находятся в Грачёвской районной больнице, двоим проводится противошоковая терапия, ещё один ребёнок находится в состоянии средней степени тяжести.