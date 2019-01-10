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Пятеро британцев стали жертвами обстрела сирийской деревни - СМИ

10 января 2019, 02:54  •  41 • В мире
Сирийское издание Al Watan со ссылкой на источники сообщает о гибели в САР пятерых британских военных, входивших в состав международной коалиции. Инцидент произошел в результате ракетного обстрела в деревне аш-Шаафа, утверждают источники.
Пятеро британских военных погибли при ракетном обстреле в одной из сирийских деревень. Об этом сообщает издание Al Watan со ссылкой на источники.
По словам собеседников ресурса, атака на солдат международной коалиции, орудующей в САР, произошла в провинции Дейр эз-Зор. Ракетному обстрелу подверглась деревня аш-Шаафа.
Как говорится в сообщении издания, обстрел по военным коалиции произвели боевики ИГИЛ (запрещена в РФ).
Отмечается, что ещё несколько солдат получили ранения.
Ранее Sky News сообщал, что утром в субботу, 5 января, в результате ракетного обстрела со стороны террористов в Сирии пострадали двое бойцов спецназа Вооружённых сил Великобритании, а также погиб курдский военнослужащий.

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