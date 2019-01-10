Пятеро британцев стали жертвами обстрела сирийской деревни - СМИ

Сирийское издание Al Watan со ссылкой на источники сообщает о гибели в САР пятерых британских военных, входивших в состав международной коалиции. Инцидент произошел в результате ракетного обстрела в деревне аш-Шаафа, утверждают источники.

Пятеро британских военных погибли при ракетном обстреле в одной из сирийских деревень. Об этом сообщает издание Al Watan со ссылкой на источники.

По словам собеседников ресурса, атака на солдат международной коалиции, орудующей в САР, произошла в провинции Дейр эз-Зор. Ракетному обстрелу подверглась деревня аш-Шаафа.

Как говорится в сообщении издания, обстрел по военным коалиции произвели боевики ИГИЛ (запрещена в РФ).

Отмечается, что ещё несколько солдат получили ранения.

Ранее Sky News сообщал, что утром в субботу, 5 января, в результате ракетного обстрела со стороны террористов в Сирии пострадали двое бойцов спецназа Вооружённых сил Великобритании, а также погиб курдский военнослужащий.