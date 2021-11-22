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Пятая волна пандемии сломала Австрию

22 ноября 2021, 09:05  •  229 • Аналитика
© AP Photo / Lisa Leutner
С сегодняшнего дня в Австрии закрыто все, что не относится к первоочередным потребностям: локдаун введен для всего населения (школы, правда, оставили открытыми), но те, кто привит, будут сидеть взаперти 20 дней, а остальных оставят под замком на пока что не объявленный срок.
Параллельно официальная Вена намерена разработать и принять законодательные акты, согласно которым прививка против коронавирусной инфекции станет обязательной для всего взрослого населения.
Альпийская республика стала первой страной в ЕС, которая ввела столь жесткие ограничения для всех, чтобы поставить преграду дальнейшему распространению заражений.
Если учесть, что через месяц начинаются рождественские каникулы и многие европейцы, как обычно, рванут в горы кататься на лыжах, этот шаг нового канцлера не выглядит ни нелогичным, ни диктаторским, хотя только Вене закрытие обойдется примерно в 50 миллионов евро ежедневно.
Ограничения несколько дней назад были введены и в Нидерландах, хотя там они мягче: общепит должен закрываться раньше, отменены спортивные мероприятия, рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу.
И Австрия, и Нидерланды, согласно официальной статистике, находятся среди "отстающих" в уровне популяционного иммунитета, который может быть достигнут исключительно массовой вакцинацией.
Полная прививочная схема наличествует лишь у 64 процентов жителей Австрии, а в Нидерландах она и того ниже.
Для того чтобы понять, каковы ставки в нынешней ситуации для ЕС и государств, входящих в сообщество, неплохо вспомнить, как пандемия начиналась, как Евросоюз на происходящее реагировал и что произошло с момента, когда 17 ноября 2019 года в Китае был госпитализирован пациент с неизвестной до того формой острого респираторного заболевания. Спустя две недели, 1 декабря 2019-го, специалисты сумели выделить возбудитель болезни — им оказался новый вид коронавируса.
Китай почти сразу же поставил в известность ВОЗ о произошедшем, хотя до начала эпидемии — и уж тем более пандемии — было сравнительно далеко.
ВОЗ, как и полагается, проинформировала страны-члены. В том числе, разумеется, и Еврокомиссию.
Соответствующие брюссельские ведомства, в частности Европейский центр по предупреждению и контролю за распространением заболеваний, как и еврокомиссар (министр европейского здравоохранения) Стелла Кириакидес, начали забрасывать власти государств — членов сообщества меморандумами и докладами о том, что требуется незамедлительное принятие мер, чтобы не дать возможности инфекции распространиться по территории Евросоюза.
Стоит ли говорить, что никакой реакции не последовало? И что никаких мер профилактических принято не было?
Да, стоит.
Поскольку цена этого безразличия измеряется в сотнях тысяч потерянных жизней: число жертв пандемии на территории ЕС оказалось сравнимо с цифрами потерь мирного населения во время наступления вермахта в период Второй мировой войны.
Безразличие к судьбе сограждан иллюстрирует, например, и такой факт. Экс-глава Министерства здравоохранения Франции Аньес Бузен неоднократно обращалась и к тогдашнему премьер-министру, и к самому Макрону с просьбой немедленно начать действовать, но не получила никакого ответа.
Европа в тот момент готовилась к новогодним праздникам, ждала туристов из азиатских стран на рождественские распродажи, планировала отправиться отдыхать в океанские круизы.
Власти всех без исключения стран, входящих в Евросоюз, совершили ту самую ошибку, которая хуже преступления: они не увидели в силу политической близорукости и столь присущего им высокомерия инфекцию, несущую летальную опасность.
Беззаботность, эгоизм и гедонизм, три главных принципа европейской жизни, которые культивировались на протяжении десятилетий, обошлись Старому Свету в сотни тысяч смертей.
Тут особо стоит отметить и европейскую медицину с ее приоритетами. На первом месте — улучшение качества жизни при увеличении ее продолжительности. Европейцы хотели жить не просто долго, они хотели жить долго, сохраняя все свойственные юности и молодости возможности для удовольствий и развлечений. Отсюда — разработка препаратов, помогающих сохранить сексуальную потенцию у мужчин в пожилом и очень пожилом возрасте и уровень либидо у женщин после менопаузы.
Это, разумеется, отличный выбор приоритетов, но только тогда, когда вы живете сыто, богато и не помните про эпидемии. Но когда и первое, и второе внезапно перестают иметь значение, а вместо таблетки виагры врачи "прописывают" ИВЛ, а женщин укладывают на реанимационные койки на живот, чтобы легче дышать, то вопросы о том, куда делись инфекционные отделения и работавшие в них медики, где искать методички и как бороться с эпидемией, — выходят на первый план.
Европейская медицина, которой как брендом торговали в России разнообразные политические проходимцы и аферисты, оказалась картонной декорацией самодеятельного театра.
Решения, принимавшиеся теми, кто по должности был обязан знать, как обезопасить население, противоречили не только всем медицинским знаниям в области эпидемиологии, но и здравому смыслу.
Вместо того чтобы изолировать заразившихся, развернув для этого специальные стационары, пациентов стали свозить в обычные больничные учреждения, где они заражали всех подряд, включая и медперсонал.
Особенно в этом смысле "отличилась" Италия.
И лишь после десятков тысяч смертей от COVID-19 врачи Апеннин признали, что совершили непростительную ошибку: вместо того чтобы защищать от инфекции все общество, они решили защитить (в полном соответствии с доктриной победившего гедонизма) отдельного человека.
Они словно бы забыли (а может, и никогда не знали), что лучшая система, которая помогала справляться с эпидемиями страшных инфекций, включая чуму и холеру, была разработана русским врачом Николаем Семашко. И это его принцип — защита всего общества от заражений, да, порой требующая принятия жестких, неприятных и непопулярных мер — лежит в основе любой стратегии борьбы с коронавирусной инфекцией на любом континенте.
Да, сейчас европейцам предстоит понять, что существуют высшие интересы, и они — общие, а не следование лишь собственным эгоистическим представлениям о том, что хорошо для моего, отдельного от социума, драгоценного здоровья.
И именно поэтому в точном соответствии с тем, что наказывал делать Семашко, население Австрии сажают под замок, а потом заставят вакцинироваться, даже если на улицы Вены выйдет не тридцать пять тысяч человек, как в субботу вечером, а в разы больше.
И именно потому, что правота русского врача оказалась в высшей степени и доказательной, и доказанной на практике за последние два года, вакцинировать в ЕС будут всех, кого вакцинировать требуется.
Перепись населения, в которой приняли участие «более 100% россиян»: в реальности нас на 50 млн меньше?
Это не каприз, не самоуправство и, разумеется, никакая не диктатура: это единственно возможный выбор перед лицом смертельной опасности, которой подвергается каждый, еще раз — каждый живущий.
А раз опасность грозит каждому, то тогда на защиту его должны выходить все.
Нынешний кризис доказал, наверное, самое существенное — принцип товарищества и коллективизма, который подвергался высмеиванию и поруганию, оказался едва ли не самым эффективным немедикаментозным средством в борьбе с пандемией.
Остается, правда, еще один важнейший этап, который придется преодолеть евробюрократии, — это одобрить в ЕС русский "Спутник V".
Но мы терпеливые, мы умеем ждать.
И мы знаем, что здравый смысл в этом отношении тоже восторжествует.
Хотелось бы, конечно, чтобы случилось это как можно скорее, потому что промедление тут не подобно смерти, оно и есть сама смерть.

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