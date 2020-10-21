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"Пятая точка притяжения". В чем секрет Ким Кардашьян

21 октября 2020, 07:20  •  194 • Аналитика
© Sputnik
Если у вас спросят, кто такая Ким Кардашьян, у вас наверняка возникнет в голове определенный образ, но не факт, что вы сможете ответить на вопрос. Кто эта женщина, которую все знают? Чем она занимается, кроме того, что делится своими фото в Instagram?
Дочь адвоката прославилась как участница шоу "Семейство Кардашьян" и обладательница весьма внушительных форм.
Уже 14 лет большая семья живет напоказ, а Америка (да и не только) с интересом за этим следит. У Ким есть четыре сестры и брат, но она оказалась самой запоминающейся. Такая узнаваемость принесла ей миллионы подписчиков, а имя ее стало практически нарицательным.
Следить за жизнью богатых людей интересно многим, отмечает психиатр, психотерапевт Евгений Фомин.
"Знаменитые люди становятся центром внимания миллионов людей в силу того, что это позволяет им прожить не свою жизнь. Наблюдая за человеком в Instagram, будто проживаешь его жизнь, знаешь о его или ее мыслях, концепции жизни. Ну и пятая точка – это центр притяжения мужской аудитории, сексуальность никто не отменял. Либидо – это локомотив человечества", – сказал Евгений Фомин в эфире радио Sputnik.
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Американская модель, актриса Ким Кардашьян
Глядя на чужую историю успеха, люди (подсознательно или осознанно) пытаются понять, как именно герои этого шоу пришли к такой прекрасной жизни. Может быть, и зрителям удастся подсмотреть какие-то секреты, и, если они начнут вести себя так же, тоже со временем окунуться в роскошь.
"Женщины, внимание которых приковано к Ким, хотят скопировать и прийти к успеху: деньги, известный красивый мужчина, всемирная популярность, богатство. Это, условно, бизнес-модель, которую хочется скопировать и приманить в свою жизнь", – полагает Евгений Фомин.
Скопировать пытаются не только образ мысли и стиль жизни, но и некоторые внешние особенности. Ким Кардашьян – модель с нестандартной внешностью. Это не соломинка и не песочные часы с параметрами 90-60-90. Ее выдающиеся части тела сразу обращают на себя внимание и притягивают взгляды.
© AFP 2020 / Timothy A. Clary
Ким Кардашьян на церемонии "Costume Institute Gala Benefit" в Нью-Йорке, США, 4 мая 2015
И порой те, кто хочет так же, переходят границы естественности. Но то ли еще будет, говорит пластический хирург Андрей Ковынцев.
"Актуальность растет. Мы обычно ориентируемся на Америку, а там активно пропагандируются такие увеличения, чтобы было прямо много. Наш народ пока поспокойнее, но думаю, будет тенденция на неестественное увеличение. Хотя раньше была мода на очень выразительную грудь, чтобы бросалось в глаза, чтобы было видно, что достаток есть, заявить о себе. Сегодня у нас уровень жизни изменился в лучшую сторону, и многие понимают, что не обязательно нужны такие видимые изменения", – отметил Андрей Ковынцев.
Но, так или иначе, мода на большую попу пока не ушла в прошлое. А мода на богатство – это, кажется, вообще вечный тренд. Так что о семействе Кардашьян говорить будут еще долго.
Автор Мария Смирнова, радио Sputnik
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