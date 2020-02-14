Пять зарубежных мифов об истребителе Су-57 • 100 • Аналитика

Российскому истребителю нового поколения Су-57 зарубежная пресса уделяет очень большое внимание, чаще – в негативном ключе. Мифы о самолете повторяют друг друга, а их главная цель – дискредитировать серьезного конкурента американских истребителей.



Опасения по поводу создания в России истребителя пятого поколения перемежаются в зарубежных (не только американских и европейских) СМИ с постоянным выискиванием недочетов и слабостей, за которые можно уцепиться, чтобы еще раз уязвить Су-57 и российский авиапром в целом.







Настоящим «бальзамом на душу» для США и их союзников стал отказ Индии от закупок Су-57, хотя первоначально индийское руководство собиралось очень активно участвовать в совместном с россиянами проекте создания собственного истребителя на основе российского. При этом западная пресса ссылается на мнение индийских военных.



У истоков критики российского самолета, как сообщают СМИ, стоит маршал авиации Индии Симхакутти Вартхаман, отвечающий за реализацию проекта FGFA. Именно индийские военные сформулировали главные претензии к Су-57, которые сейчас муссируются в западных СМИ.



Отсутствие современного двигателя

В популярном издании The National Interest аналитик Дэйв Маджумдар пишет, что истребитель Су-57 имеет 2 временных двухконтурных турбореактивных двигателя с форсажной камерой АЛ-41Ф1 НПО «Сатурн». Фактически, подчеркивает Маджумдар, это те же двигатели, которые были установлены на уже существующем истребителе Су-35С. На Западе двигатели, используемые в Су-57 считают устаревшими, не соответствующими стандартам самолета пятого поколения.



Поэтому индийские военные заявили, что в рамках проекта Advanced Multirole Combat Aircraft (AMCA) по созданию боевого самолета пятого поколения для нужд ВВС Индии, Нью-Дели будет использовать американские, французские или британские двигатели, которые отличаются "лучшими" характеристиками.



Недостаточно развитая технология стелс

К технологии стелс в Су-57 также предъявляются претензии. Индийские военные заявили, что Россия создала лишь некую видимость применения на Су-57 технологии стелс, а на самом деле истребитель не столь уж и неуязвим для авиации и противовоздушной обороны противника. Про то, что стремление к максимальному снижению радиолокационной заметности неизбежно влияет на летные характеристики самолета, разумеется, ни слова. Зато недостаточный уровень невидимости индийцы сочли основанием для того, чтобы не относить Су-57 к самолетам пятого поколения.



Проблемы с ракетным вооружением и РЛС

В Индии оказались недовольны и ракетным вооружением Су-57, которое, по мнению индийских военных экспертов, не обладает достаточной точностью. Не понравилось индийскому командованию и радиолокационное оборудование российского самолета, которое тоже сочли устаревшим и не отвечающим современным задачам.



Отсутствие внятного производства

Также и в Индии, и на Западе обратили внимание на отсутствие внятного производства Су-57. Сейчас существуют лишь прототипы самолета пятого поколения, причем один из них не так давно потерпел аварию на Дальнем Востоке. Последнее обстоятельство, конечно, стало серьезным ударом по имиджу российского самолета, но западная пресса и вторящие ей российские либеральные издания раздули это событие до невероятных масштабов и уже спрогнозировали, что Су-57 у России не купит вообще никто.



Финансовые проблемы

Любят порассуждать и о финансовых проблемах, с которыми якобы неизбежно столкнется Россия, решив запустить серийное производство Су-57. Между тем, по ценам мирового рынка авиации Су-57 обходится очень дешево, практически на уровне истребителей четвертого поколения. Естественно, что многие страны в приобретении такого самолета и за такие деньги заинтересованы, а если Индия решила от контракта отказаться, то это ее проблемы – пусть переплачивает американским компаниям.



Интересно, что когда в декабре 2019 года появилась информация о готовящемся подписании контракта на поставки Су-57 в Алжир, зарубежные СМИ сразу же поспешили высказать свое веское мнение: первым покупателем Су-57 Алжир не станет, поскольку 23 декабря 2019 года от сердечного приступа скончался 79-летний генерал-майор Ахмед Гайд Салах, занимавший пост начальника штаба вооруженных сил страны и считавшийся главным «лоббистом» приобретения Алжиром Су-57.



Понятно, что проблемы с реализацией проекта имеются. Но тут важно другое. Зарубежные СМИ откровенно используют любой повод, любое, даже косвенно связанное с Су-57 событие (вроде смерти алжирского генерала), чтобы еще раз раскритиковать российский самолет. Что поделать, борьба за покупателя на мировом рынке вооружений становится все более ожесточенной, а критика Су-57 – это еще и компонент общей информационной войны против России. Российскому истребителю нового поколения Су-57 зарубежная пресса уделяет очень большое внимание, чаще – в негативном ключе. Мифы о самолете повторяют друг друга, а их главная цель – дискредитировать серьезного конкурента американских истребителей.Опасения по поводу создания в России истребителя пятого поколения перемежаются в зарубежных (не только американских и европейских) СМИ с постоянным выискиванием недочетов и слабостей, за которые можно уцепиться, чтобы еще раз уязвить Су-57 и российский авиапром в целом.Настоящим «бальзамом на душу» для США и их союзников стал отказ Индии от закупок Су-57, хотя первоначально индийское руководство собиралось очень активно участвовать в совместном с россиянами проекте создания собственного истребителя на основе российского. При этом западная пресса ссылается на мнение индийских военных.У истоков критики российского самолета, как сообщают СМИ, стоит маршал авиации Индии Симхакутти Вартхаман, отвечающий за реализацию проекта FGFA. Именно индийские военные сформулировали главные претензии к Су-57, которые сейчас муссируются в западных СМИ.В популярном издании The National Interest аналитик Дэйв Маджумдар пишет, что истребитель Су-57 имеет 2 временных двухконтурных турбореактивных двигателя с форсажной камерой АЛ-41Ф1 НПО «Сатурн». Фактически, подчеркивает Маджумдар, это те же двигатели, которые были установлены на уже существующем истребителе Су-35С. На Западе двигатели, используемые в Су-57 считают устаревшими, не соответствующими стандартам самолета пятого поколения.Поэтому индийские военные заявили, что в рамках проекта Advanced Multirole Combat Aircraft (AMCA) по созданию боевого самолета пятого поколения для нужд ВВС Индии, Нью-Дели будет использовать американские, французские или британские двигатели, которые отличаются "лучшими" характеристиками.К технологии стелс в Су-57 также предъявляются претензии. Индийские военные заявили, что Россия создала лишь некую видимость применения на Су-57 технологии стелс, а на самом деле истребитель не столь уж и неуязвим для авиации и противовоздушной обороны противника. Про то, что стремление к максимальному снижению радиолокационной заметности неизбежно влияет на летные характеристики самолета, разумеется, ни слова. Зато недостаточный уровень невидимости индийцы сочли основанием для того, чтобы не относить Су-57 к самолетам пятого поколения.В Индии оказались недовольны и ракетным вооружением Су-57, которое, по мнению индийских военных экспертов, не обладает достаточной точностью. Не понравилось индийскому командованию и радиолокационное оборудование российского самолета, которое тоже сочли устаревшим и не отвечающим современным задачам.Также и в Индии, и на Западе обратили внимание на отсутствие внятного производства Су-57. Сейчас существуют лишь прототипы самолета пятого поколения, причем один из них не так давно потерпел аварию на Дальнем Востоке. Последнее обстоятельство, конечно, стало серьезным ударом по имиджу российского самолета, но западная пресса и вторящие ей российские либеральные издания раздули это событие до невероятных масштабов и уже спрогнозировали, что Су-57 у России не купит вообще никто.Любят порассуждать и о финансовых проблемах, с которыми якобы неизбежно столкнется Россия, решив запустить серийное производство Су-57. Между тем, по ценам мирового рынка авиации Су-57 обходится очень дешево, практически на уровне истребителей четвертого поколения. Естественно, что многие страны в приобретении такого самолета и за такие деньги заинтересованы, а если Индия решила от контракта отказаться, то это ее проблемы – пусть переплачивает американским компаниям.Интересно, что когда в декабре 2019 года появилась информация о готовящемся подписании контракта на поставки Су-57 в Алжир, зарубежные СМИ сразу же поспешили высказать свое веское мнение: первым покупателем Су-57 Алжир не станет, поскольку 23 декабря 2019 года от сердечного приступа скончался 79-летний генерал-майор Ахмед Гайд Салах, занимавший пост начальника штаба вооруженных сил страны и считавшийся главным «лоббистом» приобретения Алжиром Су-57.Понятно, что проблемы с реализацией проекта имеются. Но тут важно другое. Зарубежные СМИ откровенно используют любой повод, любое, даже косвенно связанное с Су-57 событие (вроде смерти алжирского генерала), чтобы еще раз раскритиковать российский самолет. Что поделать, борьба за покупателя на мировом рынке вооружений становится все более ожесточенной, а критика Су-57 – это еще и компонент общей информационной войны против России. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





100 Источник Похожие новости «Дисциплина и подготовка»: Генерал нашёл преимущество военных США над российскими В странах ЕС высказались о своей позиции на случай войны между США и Россией Ответ на возведение системы ПРО США озадачит Пентагон. Ударный тандем от «Туполева» в игре Пять зарубежных мифов об истребителе Су-57 Обсуждаем поправки к Конституции: Мы федерация или что... Зеленский предоставляет радикалам-"добровольцам" из нацбатов статус участников боевых действий Новости партнеров