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Пять западных стран выступили с обвинением России

08 апреля 2021, 10:20  •  130 • Политика
Фото: Jens Kalaene/ ZB/www.globallookpress.com
Их беспокоит стягивание военных к украинским границам
Представители США, Великобритании, Канады, Литвы и Польши сделали совместное заявление по ситуации в Донбассе после онлайн-переговоров по Украине. Они заявили, что Москва занимается подрывом деэскалации в ДНР.
Конференция прошла под руководством министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. К встрече также присоединилась и.о. замминистра обороны США Аманда Дори.
Как указано в заявлении Пентагона, учавствующие на переговорах страны "вносят основной вклад в помощь Украине в области безопасности". На обсуждение была выставлена тема "повышения российской военной активности в регионе". Представители государств сошлись во мнении, что именно Россия совершает дестабилизирующие действия в регионе, которые подрывают достигнутое в июле 2020 года соглашение, заключенное при посредничестве ОБСЕ.
Участники заявили о непокополебимой поддержке суверенитета Украины, территориальной целостности и евроатлантических устремлений страны, пишет RT. В качестве поддержки они договорились предоставлять военным Украины специализированные тренировки, а также оказывать помощь при выстраивании потенциала ВСУ.
В последнее время страны Запада неоднократно заявляли, что переброска российских военных к украинской границе их беспокоит. Комментируя заявления, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что это не угрожает другим государствам, напоминает телеканал "360".
К слову, несмотря на активизацию разговоров об амбициях Украины вступить в НАТО, в ближайшем времени принимать страну в Альянсе не планируют. Такое заявление сделали в ФРГ.

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