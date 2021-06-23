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Пять вопросов вывели на чистую воду идущих в Госдуму

23 июня 2021, 21:45  •  60 • Политика
Учредитель Царьграда Константин Малофеев сообщил, что в Госдуму были направлены обращения по результатам опроса идущих на выборы политиков.
В три партии - КПРФ, ЛДПР и "Справедливую Россию" - после народного опроса были направлены обращения от Общества "Царьград". Узнать позицию идущих на выборы в нижнюю палату удалось благодаря пяти вопросам, которые волнуют русских людей.
Учредитель Царьграда Константин Малофеев в своём телеграм-канале отметил, что по результатам опроса, длившегося несколько месяцев, уже сейчас можно сделать выводы о будущих народных избранниках.
"Общество предупреждает: наш проект "Народное голосование" выявил в рядах этих политических движений русофобов и тех, кто поддерживает ЛГБТ-пропаганду. К сожалению, не все, кто идёт в политику, соответствуют требованиям, которые им предъявляет русский народ", - констатировал Малофеев.

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