Пять вопросов ноль ответов президента Зеленского

Год назад, 25 октября 2020 вместе с выборами в Верховную Раду был проведен всеукраинский опрос “5 вопросов от Президента Украины”.Опрос проведен по инициативе главы государства Владимира Зеленского. “5 важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне, в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. 5 важных вопросов, чтобы узнать твое мнение. Не политиков из высоких кабинетов, не независимых агентов из телешоу, не агентов других государств. Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим, а что думаешь ты”, - так звучала идея президента, озвученная им в видеообращении к украинцам.Итак, пять вопросов:стоит ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах;стоит ли ввести на Донбассе свободную экономическую зону;стоит ли сократить парламент до 300 депутатов;стоит ли легализовать медицинский каннабис для уменьшения боли тяжелобольных;стоит ли поднять на международном уровне вопрос выполнения обязательств по Будапештскому меморандуму.Теперь рассмотрим полученные на них ответы населения и реакцию властей.За пожизненное заключение для коррупционеров проголосовало 81,97% опрошенных. На сегодняшний день законопроект о введении пожизненного лишения свободы за коррупционные преступления в особо крупных размерах не принят. В качестве яркого примера может служить оправдание бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, проходившего обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.В вопросе создания особой экономической зоны на Донбассе мнение разделилось примерно поровну. Результат – каких-либо решений украинскими властями не принято.За сокращение численности депутатов проголосовали 89,6% граждан. Законопроект №1017 о внесении изменений в Конституцию Украины не принят, численность депутатов Верховной Рады прежняя – 450 человек.Опрошенные граждане большинством голосов (64,88%) поддержали легализацию каннабиса в медицинских целях. Соответствующий законпроект в настоящее время не принят.На вопрос о необходимости выполнения обязательств по Будапештскому меморандуму большинство респондентов (74,21%) также ответили положительно. Однако Зеленский еще до оглашения результатов опроса предупредил, что в случае одобрения гражданами возможности использования положений Будапештского меморандума для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины украинская власть не будет раскрывать подробностей своих действий.Изначально в искренность намерений президента верило коло трети населения.И как показал прошедший год – совершенно верно.Получаеся, что “Зе опрос” был просто политическим ходом для повышения популярности своей партии на выборах. Говоря прямо – создало неправомерное политическое преимущество партии “Слуга народа”.