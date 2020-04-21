Пять вопросов и одно принципиальное решение: Что волнует Путина в пандемии COVID-19

Автор:

Царьград Аналитическая группа

Надо сказать, первые реплики собравшихся показали, что пока сценарий распространения коронавируса до конца неясен. Владимир Путин поставил пять вопросов перед участниками совещания и озвучил одно принципиальное решение – о том, что работа будет нацелена на минимизацию потерь среди населения в точном соответствии с рекомендациями экспертов.

Что с цифрами

Основным докладчиком стала вице-премьер Татьяна Голикова. Она остановилась на "красных" точках распространения вируса на карте страны и более-менее спокойных зонах.

В особой группе риска, как и раньше, Москва и Московская область.

"Сегодня количество зарегистрированных случаев в Российской Федерации составляет 47 121. Рост за последние сутки, как вы знаете, составляет 10%. С учётом того, что мы каждый раз акцентируем особое внимание на Московской агломерации, то есть Москве и Московской области, я приведу цифры последнего дня по Москве и Московской области. Рост по Москве составил 8,3%. Хотя цифра по Москве, на сегодняшний день, заболевших самая большая – 26 350, – Московская область рост составляет 12,4%. И, соответственно, количество заболевших – 5241".

"Теперь о другой части России, без Москвы и Московской области. Здесь темп роста количества заболевших за последние сутки составил 12%. И я хочу обратить внимание, Владимир Владимирович, что мы оцениваем ситуацию по России, без Москвы и Московской области, очень пристально. Поскольку, в целом, другие регионы страны отстают от Москвы и Московской области по темпам роста и развития заболевания в среднем на 2-3 недели. Количество заболевших сейчас в регионах России, за исключением Москвы и Московской области, составляет 15 530. Но на что хотела бы обратить внимание. Рост в 54 регионах страны выше, чем тот, который в среднем сложился по Российской Федерации, в целом. И в ряде регионов рост достаточно существенный. Я обращаю внимание на то, что это маленькие числа пока для этих регионов".

Чуть более детально мы пишем о позиции Голиковой и первых выводах вирусологов в новостной ленте Царьграда. Одни предлагали отказаться от жёстких ограничительных мер для детей – пора открыть школы и детские сады, другие настаивали, что выход из самоизоляции нельзя осуществлять резко – никто не знает, что нас ждёт после пика. Пока же остановимся на главных вопросах, поставленных Путиным.

Фото: Kremlin Pool/Globallookpress.

Путин. Прямая речь

"Сегодня в нашей работе принимают участие эксперты в области противодействия эпидемии. Ведущие учёные-вирусологи, инфекционисты, руководители научно-исследовательских центров. Для всех нас, для федеральных, региональных органов власти крайне важны ваши профессиональные оценки и рекомендации. Поэтому будем и дальше находиться с вами на постоянной связи.

Вы знаете, что ситуация остаётся сложной. Распространение эпидемии, к сожалению, продолжается. Число граждан, заразившихся коронавирусом, растёт. И не только в Москве, которая первой столкнулась с угрозой, но, мы с вами понимали это, мы знали, готовились к этому, знали, что эпидемия начнёт проникать в другие регионы, это, к сожалению, тоже произошло. Этот процесс за счёт профилактических мер нам всё-таки удалось несколько притормозить, сдержать. Но, к сожалению, инфекция, даже если речь идет о единичных случаях, зафиксирована уже во всех 85 субъектах Федерации.

Я знаю, что вы, ваши коллеги внимательно анализируете эту информацию, сравниваете полученные данные с обстановкой в других странах. И выводы подтверждают, что нам, в целом, удаётся решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно, замедлить её распространение. Но это ни в коем случае не должно нас успокаивать. Как говорят специалисты, то есть вы и ваши коллеги, пик заболеваемости ещё впереди. И теперь нам нужно сделать всё, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений. Сейчас работа идёт по всем направлениям. В том числе к концу этой – началу следующей недели будет полностью развёрнут дополнительный фонд специализированных медицинских коек во всех регионах. Повторю: учитываем в такой подготовке все возможные сценарии развития событий.

В этой связи первое, о чём хочу вас спросить.

Как вы оцениваете текущую ситуацию, динамику распространения эпидемии в России?

Какой прогноз можете дать на ближайшие три, семь, десять дней, на месяц? В том числе, что очень важно, по числу случаев тяжёлых осложнений болезни, требующих обязательной неотложной госпитализации.

Достаточно ли уже создаваемых здесь резервов? Имею в виду не только специально оборудованные места в больницах, инфекционных отделениях, но и запасы лекарств, аппаратов ИВЛ, средств индивидуальной защиты, формирование новых врачебных бригад. Подчеркну, для медицинских работников, а буквально каждый из них сейчас на счету, должна быть обеспечена повышенная, надёжная защита от заражения. Какие вы можете дать здесь дополнительные рекомендации?

Следующий важный вопрос, который хотел бы обсудить с вами, касается профилактики. За счёт объявленного периода нерабочих дней, карантинных мер и правил изоляции, других решений, которые были приняты ранее, мы получили определённый запас по времени.

Как уже сказал, мы сумели и сбить темп распространения эпидемии, и перенастроить систему здравоохранения. Как вы думаете, достаточны ли уже введённые профилактические меры? В том числе в столице, в Москве. Что ещё, по вашему мнению, мы должны сделать сегодня, какие дополнительные, упреждающие решения принять?

Повторю, будем исходить из главного – это защита жизни и здоровья людей. И только опираясь на экспертное мнение, применять максимально безопасные режимы работы отраслей, отдельных предприятий и организаций. Действовать, безусловно, будем предельно аккуратно, понимая, что экономику полностью остановить невозможно. Но надо минимизировать негативное влияние эпидемии на занятость, доходы граждан. Все эти вопросы сейчас также крайне остро волнуют людей.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.

Хотелось бы сегодня услышать, как продвигается работа по созданию противовирусной вакцины. Я хорошо понимаю, отдаю себе отчёт, какой сложный, кропотливый научный поиск ведётся в этом направлении. Загадывать здесь трудно, невозможно. Ведь вакцина должна быть не только получена, должна быть доказана её эффективность и безопасность. Понимаю, в этой связи, какая колоссальная ответственность за результат лежит на разработчиках. Тем не менее прошу высказать ваше мнение о возможных сроках разработки вакцины. Нам важно знать это сейчас, чтобы заранее зарезервировать, подготовить промышленные мощности. С тем чтобы быстро запустить производство вакцины в нужных объёмах. Какая дополнительная финансовая, организационная помощь необходима научным коллективам? И, если нужно, то соответствующие поручения, можете не сомневаться, дам незамедлительно.

Знаю, что постоянно идёт поиск методик лечения, подбираются новые препараты и их комбинации. Что из этого опыта, в том числе зарубежных стран, нам нужно шире использовать, по вашему мнению. С заражением и болезнью может столкнуться каждый. И очень важно, чтобы у медицинских работников были заранее готовы алгоритмы действий для оказания эффективной помощи людям, причём всех возрастов, пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Особого внимания требуют, безусловно, беременные женщины, будущие мамы. И, конечно, дети, в том числе новорождённые. Я прошу на этих вопросах остановиться отдельно. Я знаю, что у нас на связи коллега из Петербурга, мы с ним недавно говорили по телефону обо всех этих вопросах. Попросил бы сегодня тоже высказаться. Но прежде, чем перейдём к разговору, прошу доложить оперативные данные по ситуации с коронавирусом и в целом по стране, и в Москве, где сейчас наибольшее число заболевших".

Как уже отмечалось, детально о мнениях собравшихся мы рассказываем в новостной ленте Царьграда.