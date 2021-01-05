Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина выбрала самого популярного политика страны: Про Зеленского там забыли
"У них нет днища, понимаете?": На Украине раскопали могилу легендарног...
В аграрной сверхдержаве снова закончился картофель
Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции
Главная / Политика

Пять валют для вложений: Эксперт рассказал об экзотических вариантах для России

05 января 2021, 19:35  •  41 • Политика
Как приумножить свой капитал в очередной коронавирусный год? Эксперт назвал пять иностранных валют, куда можно вложиться, в том числе представив экзотические варианты для России.
Год - новый, вопросы - старые. В чём лучше всего хранить свои сбережения? Ответ на вопрос продолжают искать эксперты. Так, специалист по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер в беседе с "РИА Новости" заявил, что идеальная валюта для приумножения своего капитала - это евро. Впрочем, тут ещё предстоит понять, у кого сейчас вообще есть капитал, чтобы приумножать его.
Итак, Зельцер говорит, что "динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской". Более того, "фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар". Это означает, что доллар будет терять позиции, а евро, напротив, сможет укрепиться уже в первом полугодии 2021 года. В этой связи Зельцер делает аккуратное предположение: если вы хотите хранить деньги в иностранной валюте, то сейчас лучше брать евро, а не доллар.
Кроме того, эксперт назвал две резервные валюты. Помимо евро, имеет смысл обратить внимание на иену и юань. Вероятно, расти будут ранд и рупия. Как отметил эксперт, после катастрофического провала на фоне пандемии коронавируса Индия сейчас стала лакомым кусочком для глобальных игроков. Таким образом, выиграть получится за счёт низкой базы. В то же время эксперт признаёт, что для большей части населения России эти валюты остаются экзотикой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
05 января 2021, 02:10
"Крым понёс невосполнимую утрату": Аксёнов потрясён смертью главы МЧС полуострова
05 января 2021, 00:20
"Так держать, крутые парни": Напрыгнувшему на Россию главе Госдепа показали "Отступление Наполеона"
05 января 2021, 12:15
Украинского дипломата поставили на место после угроз устроить России Афганистан
05 января 2021, 05:50
Путин подстраховал Россию одним указом на случай заноса опасных инфекций
05 января 2021, 14:05
Провокация против Лукашенко и силовиков? Кто стоит за "сливом" из "КГБ Белоруссии"
05 января 2021, 14:05
В Москве жестко ответили на призывы Санду о выводе миротворцев из Приднестровья
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 января 2021, 00:20
Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции
05 января 2021, 08:35
Коронавирус пришёл не из Китая? Министр выдал неожиданную версию источника пандемии
05 января 2021, 02:10
"Крым понёс невосполнимую утрату": Аксёнов потрясён смертью главы МЧС полуо...
05 января 2021, 00:20
"Так держать, крутые парни": Напрыгнувшему на Россию главе Госдепа показали...
05 января 2021, 10:25
«Шок и ужас: Единственная в мире страна, применяющая весь комплекс вооружений по Росс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 декабря 2020, 17:40
Волонтер Майдана рассказала о наступившей на Украине нищете
03 января 2021, 01:35
"У них нет днища, понимаете?": На Украине раскопали могилу легендарного русского разведчика
03 января 2021, 01:35
Москаль: Независимость оставила украинцев у разбитого корыта
01 января 2021, 17:30
"Фарш, Вова, назад не провернёшь": Призвавшего крымчан Зеленского заплевали
02 января 2021, 13:40
Миллион самолётов на прицеле у русских: ВКС России не оставили разведке Запада ни шанса
02 января 2021, 11:50
Украина встречает 2021 года на пороге войны. Каких земель лишится Киев?
31 декабря 2020, 08:30
"Не видать ей "Оскара": Попытка убедить в безопасности вакцины обернулась провалом в Латвии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.