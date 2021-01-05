Пять валют для вложений: Эксперт рассказал об экзотических вариантах для России

Год - новый, вопросы - старые. В чём лучше всего хранить свои сбережения? Ответ на вопрос продолжают искать эксперты. Так, специалист по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер в беседе с "РИА Новости" заявил, что идеальная валюта для приумножения своего капитала - это евро. Впрочем, тут ещё предстоит понять, у кого сейчас вообще есть капитал, чтобы приумножать его.

Итак, Зельцер говорит, что "динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской". Более того, "фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар". Это означает, что доллар будет терять позиции, а евро, напротив, сможет укрепиться уже в первом полугодии 2021 года. В этой связи Зельцер делает аккуратное предположение: если вы хотите хранить деньги в иностранной валюте, то сейчас лучше брать евро, а не доллар.

Кроме того, эксперт назвал две резервные валюты. Помимо евро, имеет смысл обратить внимание на иену и юань. Вероятно, расти будут ранд и рупия. Как отметил эксперт, после катастрофического провала на фоне пандемии коронавируса Индия сейчас стала лакомым кусочком для глобальных игроков. Таким образом, выиграть получится за счёт низкой базы. В то же время эксперт признаёт, что для большей части населения России эти валюты остаются экзотикой.