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Пять тысяч военных США к "порогу Путина": Пентагон меняет планы
24 января 2022, 08:15 • 283 • Политика
Пентагон меняет планы и отказывается от стратегии "не провоцировать" Россию. Об этом можно говорить после недавней встречи военных с президентом США Джо Байденом, во время которой главе Белого дома было представлено несколько вариантов размещения до пяти тысяч военных США у "порога Путина" - в Восточной Европе и Прибалтике.
Об отказе Вашингтона от своей стратегии "не провоцировать" Россию пишет New York Times. Со ссылкой на неназванных представителей администрации газета сообщает о недавней встрече представителей Пентагона с президентом США Джо Байденом.
"Президент Байден рассматривает возможность размещения нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолётов у союзников по НАТО в странах Балтии и Восточной Европе, что является расширением американского военного присутствия на фоне растущих опасений по поводу российского вторжения в Украину", - уточняют журналисты.
Речь идёт не много ни мало о планах по размещению до пяти тысяч военнослужащих США у "порога Путина", то бишь поближе к границам России.
Журналисты отмечают, что размещение столь масштабного военного контингента и техники поближе к границам России "станет поворотным моментом для администрации Байдена", до недавнего времени придерживающейся сдержанной позиции в отношении Украины.
Чиновники из администрации Байдена на условии анонимности отметили, что представленные Пентагоном планы включают не только отправку до пяти тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы, но и предполагают возможность десятикратного увеличения этого количества "в случае ухудшения ситуации".
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