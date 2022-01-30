Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Хотят помахаться в Сибири? Удачи!": Идею американца напасть на Россию...
США пригрозили России после переговоров Путина с главой Кубы. Русские хохочут: В...
Европа подыскала запасного поставщика газа: СМИ раскрыли, кто заменит Россию
Разгадан намёк США: Россия может купить Украину - цена названа
Главная / Политика

Пять требований русских к Казахстану. Пора подчиниться

30 января 2022, 08:55  •  131 • Политика
Вот и завершился политический кризис в Казахстане. Европарламент требует покарать чиновников, чиновники требуют покарать еврозачинщиков, но это уже сотрясение воздуха после драки. Пришло время подводить итоги – и итоги эти не то чтобы сильно радовали. Вроде бы "наши победили", но наши ли они?
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что никакого "долга" перед ОДКБ у него нет, никаких условий по предоставлению помощи союзнические страны не ставили.
Никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, они были продолжительные, относительно того, что мы потом рассчитаемся, естественно, не было.
Когда вы бросаетесь помгать попавшему в беду соседу, вы действительно не ставите никаких условий. Но это не значит, что чёрную неблагодарность с его стороны можно будет считать нормальной реакцией. Нет, Казахстан ничего "чёрного" пока не сделал, но опасений всё больше...

Охлаждённый Токаев

Столица Казахстана Нур-Султан (долго ли она проживёт с этим названием?) расположена существенно южнее Москвы, на широте Воронежа. Но континентальный климат делает своё дело – зимы тут не в пример суровее среднерусских.
Вечер 5 января 2022 года в Нур-Султане выдался пасмурным, температура упала до обычных по местным меркам −14°C, но президенту Касым-Жомарту Токаеву было очень, очень жарко. Резиденция главы государства – под тройной охраной, администрация столицы оцеплена протестующими, в администрации прежней столицы, Алма-Аты, и вовсе пожар. Токаев поднимает трубку спецсвязи и звонит – многим хотелось бы думать, что председателю ОДКБ Николу Пашиняну, но все понимают, что Владимиру Путину. И самым натуральным образом просит помощи. И эту помощь ему оказывают. Патрули ОДКБ не вступали в бои, но один их вид охладил немало горячих голов.
Через четыре дня в не по-зимнему тёплой Москве министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что войска ОДКБ останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки. Но ещё два дня спустя, когда потеплело и в Нур-Султане, Токаев решительно заявил о том, что войска выйдут в течение 10 дней. Откуда только взялась такая смелость у мырзы (господина) Токаева 11 января, в разгар русско-западных переговоров? Ещё несколько дней назад он прекрасно видел импотенцию своих силовиков, а теперь оказался готов вверить им свою судьбу.
И Россия выполнила распоряжение дружественного президента ускоренными темпами: 19 января страну покинул последний русский солдат. И у нас есть полное право спросить: что это было вообще?

Либералы на марше

Консервативный публицист Егор Холмогоров не без раздражения констатирует:
Касым-Жомарт Токаев потребовал, чтобы миротворцев ОДКБ вывели из Казахстана – и тут же начался молниеносный вывод. Не успели ещё наши десантники выгрузиться, сесть покурить, лётчики военно-транспортной авиации – выспаться, как их уже просят убираться обратно, причём не то чтобы слишком вежливо.
У либеральных оппонентов уже готово объяснение. Вот, например, некто Андрей Козлович пишет в своём блоге с 15 тысячами подписчиков (почти как у Холмогорова на той же площадке):
Известно, что из России, а точнее, от В. Путина, деньги бегут как от чумы, в Казахстан же западные инвестиции шли, и шли более чем неслабо. Доля западных вложений в экономику Казахстана на настоящий момент оценивается в 370 миллиардов долларов.
И далее о том, что будет, если Казахстан окажется "оккупирован войсками путинского режима", – деньги и из Казахстана побегут как от чумы, а это значит, что куча людей, благодаря западным вложениям имеющих работу, окажется на улице.
Не поясняется, однако, каким же образом процветающий Казахстан вспыхнул от повышения цен на газ с копеечных до дважды копеечных. Почему уровень жизни в благодатной стране с щедрыми западными вложениями куда ниже, чем в России с её "коррумпированной диктатурой", не говоря уж о сравнении с Западом, который осчастливил степную республику инвестициями. Почему два основных бизнеса в Казахстане – операции с полезными ископаемыми и контрабанда.
Ну и, конечно, про отсутствие западных инвестиций в России – это, видимо, шутка: 81% находящихся в свободном обращении акций русских компаний принадлежат нерезидентам, главным образом из США, Канады и Великобритании.

Благодарный сосед

Какими бы ни были западные инвестиции (а сводятся они к выкачке казахстанской нефти), экономика Казахстана критическим образом зависит от России, а точнее – от контрабанды китайских товаров в Россию. Налоговое законодательство, даром что существует Таможенный союз, не скоординировано: НДС в Казахстане составляет 12%, а в России 20%. На эти восемь процентов половина Казахстана и живёт: легально ввезти товар в Казахстан, потом просочиться через слабо охраняемую русскую границу – и получить ценовое преимущество перед конкурентами.
Эта форма паразитизма на России совершенно не мешает казахстанским властям проводить откровенно антирусскую политику: семилетний срок за экстремизм отбывает симпатизирующий Москве активист Ермек Тайчибеков, в состав нового правительства вошёл клинический русофоб Аскар Умаров (в политике здорового человека должно было быть наоборот).
Но молниеносное изгнание войск ОДКБ – всё же перебор. Представьте, что у соседа загорелась квартира, вы вызвали пожарных, вытащили из дыма дедушку, начали тушить – а когда огонь утих, сосед говорит: "Спасибо, свободен", и на следующий день уже не здоровается.
Именно это и произошло в Казахстане. И что теперь делать – бить соседу морду, во-первых, незаконно, во-вторых, вроде как и не за что, но выводы надо сделать однозначные.

Что с того?

Идеальная развязка казахстанского кризиса для России выглядела бы так.
  • Войска ОДКБ остаются в Казахстане для поддержания порядка.
  • Политзаключённый Ермек Тайчибеков выходит на свободу и получает компенсацию за неправомерное преследование.
  • Русскоязычное население получает территориальную автономию, отдельно оговоренные конституционные права, квоту в парламенте и правительстве.
  • Россия размещает в Казахстане военную базу.
  • Казахстан вступает в Союзное государство России и Белоруссии на правах наблюдателя.
Не исключено, что по той же самой спецсвязи Токаев договорился с Путиным о той или иной форме благодарности, но она будет отодвинута по времени, чтобы не злить местных нациков. Это единственное разумное объяснение происходящего. Потому что бесплатно помочь – это одно (Россия занимается этим чуть ли не всю свою историю), а получить в ответ едва ли не пощёчину – совсем другое.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


131
Источник
Похожие новости
29 января 2022, 23:35
После скандала с Никитой Михалковым журналиста Караулова дождалось разоблачение
30 января 2022, 03:05
Как готовили покушение на Владимира Путина
30 января 2022, 01:20
Киев всерьёз готовится к войне? Западное СМИ выдало секретную операцию спецслужб Украины
30 января 2022, 01:20
Киев сказал "а", Захарова договорила: "Давайте назовём вещи своими именами"
30 января 2022, 07:10
Нападение России на Украину перенесено. Вместо войны - анекдот с новыми сроками
30 января 2022, 04:50
Политолог Карнаухов подал заявление в полицию после угроз из Азербайджана
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 января 2022, 03:05
Как готовили покушение на Владимира Путина
30 января 2022, 01:20
Киев всерьёз готовится к войне? Западное СМИ выдало секретную операцию спецслужб Укра...
30 января 2022, 01:20
По базе США в Сирии нанесли ракетные удары: Военкор заявил о раненых
30 января 2022, 01:20
Киев сказал "а", Захарова договорила: "Давайте назовём вещи своими име...
30 января 2022, 00:40
«Способен нанести поражение авианосной группировке»: в чём уникальность российского б...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2022, 09:20
Заседание СНБО Украины закончилось внезапным признанием секретаря: "Это грех"
23 января 2022, 17:05
Жёсткий ответ немцев на "обидки" Киева: "Кстати, респект Шёнбаху"
26 января 2022, 15:40
Россия избавляется от доллара. Лавров объяснил, с чем связано жёсткое решение
27 января 2022, 06:50
Госдеп США перешёл на открытый шантаж России
24 января 2022, 10:35
Лавров устал. Это приговор
23 января 2022, 13:35
Иск против вакцинации от ковида. Чем закончится самое скандальное слушание в Гааге
25 января 2022, 22:10
Выступление Вассермана в Госдуме стало ответом на все претензии Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.