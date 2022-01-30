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Пять требований русских к Казахстану. Пора подчиниться
30 января 2022, 08:55 • 131 • Политика
Вот и завершился политический кризис в Казахстане. Европарламент требует покарать чиновников, чиновники требуют покарать еврозачинщиков, но это уже сотрясение воздуха после драки. Пришло время подводить итоги – и итоги эти не то чтобы сильно радовали. Вроде бы "наши победили", но наши ли они?
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что никакого "долга" перед ОДКБ у него нет, никаких условий по предоставлению помощи союзнические страны не ставили.
Когда вы бросаетесь помгать попавшему в беду соседу, вы действительно не ставите никаких условий. Но это не значит, что чёрную неблагодарность с его стороны можно будет считать нормальной реакцией. Нет, Казахстан ничего "чёрного" пока не сделал, но опасений всё больше...
Охлаждённый Токаев
Столица Казахстана Нур-Султан (долго ли она проживёт с этим названием?) расположена существенно южнее Москвы, на широте Воронежа. Но континентальный климат делает своё дело – зимы тут не в пример суровее среднерусских.
Вечер 5 января 2022 года в Нур-Султане выдался пасмурным, температура упала до обычных по местным меркам −14°C, но президенту Касым-Жомарту Токаеву было очень, очень жарко. Резиденция главы государства – под тройной охраной, администрация столицы оцеплена протестующими, в администрации прежней столицы, Алма-Аты, и вовсе пожар. Токаев поднимает трубку спецсвязи и звонит – многим хотелось бы думать, что председателю ОДКБ Николу Пашиняну, но все понимают, что Владимиру Путину. И самым натуральным образом просит помощи. И эту помощь ему оказывают. Патрули ОДКБ не вступали в бои, но один их вид охладил немало горячих голов.
Через четыре дня в не по-зимнему тёплой Москве министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что войска ОДКБ останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки. Но ещё два дня спустя, когда потеплело и в Нур-Султане, Токаев решительно заявил о том, что войска выйдут в течение 10 дней. Откуда только взялась такая смелость у мырзы (господина) Токаева 11 января, в разгар русско-западных переговоров? Ещё несколько дней назад он прекрасно видел импотенцию своих силовиков, а теперь оказался готов вверить им свою судьбу.
И Россия выполнила распоряжение дружественного президента ускоренными темпами: 19 января страну покинул последний русский солдат. И у нас есть полное право спросить: что это было вообще?
Либералы на марше
Консервативный публицист Егор Холмогоров не без раздражения констатирует:
У либеральных оппонентов уже готово объяснение. Вот, например, некто Андрей Козлович пишет в своём блоге с 15 тысячами подписчиков (почти как у Холмогорова на той же площадке):
И далее о том, что будет, если Казахстан окажется "оккупирован войсками путинского режима", – деньги и из Казахстана побегут как от чумы, а это значит, что куча людей, благодаря западным вложениям имеющих работу, окажется на улице.
Не поясняется, однако, каким же образом процветающий Казахстан вспыхнул от повышения цен на газ с копеечных до дважды копеечных. Почему уровень жизни в благодатной стране с щедрыми западными вложениями куда ниже, чем в России с её "коррумпированной диктатурой", не говоря уж о сравнении с Западом, который осчастливил степную республику инвестициями. Почему два основных бизнеса в Казахстане – операции с полезными ископаемыми и контрабанда.
Ну и, конечно, про отсутствие западных инвестиций в России – это, видимо, шутка: 81% находящихся в свободном обращении акций русских компаний принадлежат нерезидентам, главным образом из США, Канады и Великобритании.
Благодарный сосед
Какими бы ни были западные инвестиции (а сводятся они к выкачке казахстанской нефти), экономика Казахстана критическим образом зависит от России, а точнее – от контрабанды китайских товаров в Россию. Налоговое законодательство, даром что существует Таможенный союз, не скоординировано: НДС в Казахстане составляет 12%, а в России 20%. На эти восемь процентов половина Казахстана и живёт: легально ввезти товар в Казахстан, потом просочиться через слабо охраняемую русскую границу – и получить ценовое преимущество перед конкурентами.
Эта форма паразитизма на России совершенно не мешает казахстанским властям проводить откровенно антирусскую политику: семилетний срок за экстремизм отбывает симпатизирующий Москве активист Ермек Тайчибеков, в состав нового правительства вошёл клинический русофоб Аскар Умаров (в политике здорового человека должно было быть наоборот).
Но молниеносное изгнание войск ОДКБ – всё же перебор. Представьте, что у соседа загорелась квартира, вы вызвали пожарных, вытащили из дыма дедушку, начали тушить – а когда огонь утих, сосед говорит: "Спасибо, свободен", и на следующий день уже не здоровается.
Именно это и произошло в Казахстане. И что теперь делать – бить соседу морду, во-первых, незаконно, во-вторых, вроде как и не за что, но выводы надо сделать однозначные.
Что с того?
Идеальная развязка казахстанского кризиса для России выглядела бы так.
Не исключено, что по той же самой спецсвязи Токаев договорился с Путиным о той или иной форме благодарности, но она будет отодвинута по времени, чтобы не злить местных нациков. Это единственное разумное объяснение происходящего. Потому что бесплатно помочь – это одно (Россия занимается этим чуть ли не всю свою историю), а получить в ответ едва ли не пощёчину – совсем другое.
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