У властей Украины есть 5 сценариев "возвращения" Донбасса, и речь не о выполнении Минских соглашений. Планами по захвату ЛДНР поделился украинский националист и участник карательной операции Киева в Донбассе Николай Кравченко.

Первым он называет "хорватский сценарий". Он предполагает "возвращение" Донбасса с помощью военной операции. Также украинский националист заявил об "азербайджанском сценарии", согласно которому Украина "возвращает" территории, а не население, посредством длительной военной "деоккупации".

Кроме того, Кравченко заявил о "немецком сценарии". По нему "возвращение" ЛДНР происходит в результате глобальных геополитических событий. Вероятно, националист намекает на ослабление и развал России.

Ещё он упомянул "украинский сценарий", который объединяет в себе черты трёх предыдущих. По словам националиста, он будет состоять из таких элементов, как блокада территорий, "военная коррекция дипломатического процесса" и длительная военная "деоккупация".

Последним Кравченко назвал "молдавский сценарий". Он предусматривает замораживание конфликта и долговременное существование ЛДНР.

Понятно, что фактически ни один из них не осуществим, но это не мешает украинским радикалам мечтать и публично высказываться на этот счёт,

- комментирует фантазии украинского националиста Nation News.