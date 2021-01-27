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Пять сценариев "возвращения" Донбасса: Украинский националист раскрыл планы

27 января 2021, 10:25  •  81 • Политика
Украинский националист и участник карательной операции Киева в Донбассе похвастался пятью сценариями Украины по "возврату" ЛДНР.
У властей Украины есть 5 сценариев "возвращения" Донбасса, и речь не о выполнении Минских соглашений. Планами по захвату ЛДНР поделился украинский националист и участник карательной операции Киева в Донбассе Николай Кравченко.
Первым он называет "хорватский сценарий". Он предполагает "возвращение" Донбасса с помощью военной операции. Также украинский националист заявил об "азербайджанском сценарии", согласно которому Украина "возвращает" территории, а не население, посредством длительной военной "деоккупации".
Кроме того, Кравченко заявил о "немецком сценарии". По нему "возвращение" ЛДНР происходит в результате глобальных геополитических событий. Вероятно, националист намекает на ослабление и развал России.
Ещё он упомянул "украинский сценарий", который объединяет в себе черты трёх предыдущих. По словам националиста, он будет состоять из таких элементов, как блокада территорий, "военная коррекция дипломатического процесса" и длительная военная "деоккупация".
Последним Кравченко назвал "молдавский сценарий". Он предусматривает замораживание конфликта и долговременное существование ЛДНР.
Понятно, что фактически ни один из них не осуществим, но это не мешает украинским радикалам мечтать и публично высказываться на этот счёт,
- комментирует фантазии украинского националиста Nation News.

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