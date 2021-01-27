|
Пять сценариев "возвращения" Донбасса: Украинский националист раскрыл планы
27 января 2021, 10:25 • 81 • Политика
Украинский националист и участник карательной операции Киева в Донбассе похвастался пятью сценариями Украины по "возврату" ЛДНР.
У властей Украины есть 5 сценариев "возвращения" Донбасса, и речь не о выполнении Минских соглашений. Планами по захвату ЛДНР поделился украинский националист и участник карательной операции Киева в Донбассе Николай Кравченко.
Первым он называет "хорватский сценарий". Он предполагает "возвращение" Донбасса с помощью военной операции. Также украинский националист заявил об "азербайджанском сценарии", согласно которому Украина "возвращает" территории, а не население, посредством длительной военной "деоккупации".
Кроме того, Кравченко заявил о "немецком сценарии". По нему "возвращение" ЛДНР происходит в результате глобальных геополитических событий. Вероятно, националист намекает на ослабление и развал России.
Ещё он упомянул "украинский сценарий", который объединяет в себе черты трёх предыдущих. По словам националиста, он будет состоять из таких элементов, как блокада территорий, "военная коррекция дипломатического процесса" и длительная военная "деоккупация".
Последним Кравченко назвал "молдавский сценарий". Он предусматривает замораживание конфликта и долговременное существование ЛДНР.
- комментирует фантазии украинского националиста Nation News.
81
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 января 2021, 09:45
|
23 января 2021, 01:55
|
26 января 2021, 07:50
|
23 января 2021, 11:05
|
22 января 2021, 01:10
|
24 января 2021, 15:30
|
25 января 2021, 07:05