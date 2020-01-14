Пять странностей с ударом по украинскому «Боингу» в Иране • 153 • Аналитика

Продолжается расследование обстоятельств удара по украинскому «Боингу» в небе над Ираном. Несмотря на признание иранских властей в случайном ракетном ударе по самолету, эта версия также вызывает очень большие сомнения, даже у экспертов.



Напомним, что 8 января 2020 года самолет «Международных авиалиний Украины» рухнул примерно через 3 минуты после вылета из Тегеранского аэропорта. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. Практически сразу же представители Украины выступили с заявлением, в котором исключили возможность версии теракта. Однако вскоре Киев отказался от первоначальных слов и заявил, что самолет мог быть сбит ракетой.







Сенсационным стало признание властей Ирана в том, что украинский лайнер действительно был сбит иранской ракетой по ошибке, а произошло это "из-за агрессивных действий США" в соседнем Ираке, в связи с чем иранские ПВО оперативно реагировали на любой воздушный объект. Но именно это признание позволяет обратить внимание на целый ряд странностей, связанных с катастрофой.



Стремительное покаяние Ирана

История знает множество примеров, когда в аналогичных ситуациях страны годами не признавались в том, что это они сбили самолет. Например, до сих пор неизвестно, кто сбил малазийский «Боинг» в небе над Донбассом. Ирану ничего не стоило отказываться от причастности к крушению лайнера, тем более, что первоначально никто и не обвинял Тегеран в произошедшем. Слишком быстрое признание своей вины, что совсем не в традициях взаимоотношений Востока и Запада, заставляет задуматься о том, что Иран мог специально взять на себя ответственность – возможно, чтобы избежать больших проблем, а возможно, и с какой-то иной целью.



Слишком четкое видео

В Twitter появилось видео, опубликованное неким Нариманом Гарибом – активистом иранского происхождения. Мировые СМИ тут же охотно подхватили видео и растиражировали его. На кадрах – полет самолета, яркая вспышка и звук взрыва. Все снято предельно четко, будто бы специально для того, чтобы затем представить запись в качестве доказательства вины Ирана. Но именно момент съемки и поразительное хладнокровие ведущего, который был фактически безэмоционален и почти не удивился попаданию ракеты в самолет, и заставляет задуматься о странностях.



Странное поведение канадских спецслужб

Версию о том, что лайнер был сбит ракетой, озвучила Канада, не имеющая средств космической разведки и, соответственно, возможности определить точные причины катастрофы. Тем более, что канадский премьер Джастин Трюдо сначала сам заговорил о технической неисправности как главной причине произошедшего. Но уже на следующие сутки канадские спецслужбы резко «переобулись», и именно после того, как Дональд Трамп заговорил о неверии в технические причины крушения самолета. Все без исключения канадские СМИ, писавшие о "технической ошибки" в один голос заявили о "сбитом самолёте" с привычным добавлением "с большой долей вероятности".



Митинг 12 января

Через четыре дня после трагедии, 12 января, у корпуса университета имени Амира Кабира в Тегеране собирается несколько сотен иранских студентов. Они проводят митинг памяти о погибших пассажирах украинского лайнера и при этом демонстративно сжигают портрет убитого американцами генерала Касема Сулеймани. Где тут логика, не очень понятно. Сулеймани к моменту падения лайнера был уже в мире ином. Звучат призывы к отставке правительства и даже к "отказу от режима аятолл". Конечно, до украинского Майдана такому митингу далеко, но сам его факт весьма показателен.



Чёрные ящики

«Черные ящики» с упавшего самолета передают на расшифровку во Францию. В качестве причины заявили о том, что у Ирана "нет возможностей для дешифровки бортовых самописцев американских лайнеров". Не пригласить французских специалистов, а передать "чёрные ящики" Франции. Странность в том, что если признание о непреднамеренном ударе состоялось, то для чего такое внимание уделяется расшифровке бортовых самописцев, когда куда большее внимание стоило бы уделить действиям расчёта системы ПВО и её координации со службами аэропорта Имама Хомейни.



Естественно, "впечатляет" и позиция Украины, где тут же начали искать российский след в трагедии. В частности, Киев обвинил Россию в том, что именно она вооружает иранский режим и, соответственно, причастна к крушению самолета.



В общем, пока больше несостыковок, чем ясностей в странном деле. И самое главное – хотя лайнер действительно мог быть сбит иранскими средствами ПВО, не исключено, что какие-то внешние силы воздействовали на систему противовоздушной обороны исламской республики. Технические возможности для такого воздействия есть у США, а общий информационный фон события не оставляет никаких сомнений, что гибель лайнера была менее всего выгодна иранскому руководству. Продолжается расследование обстоятельств удара по украинскому «Боингу» в небе над Ираном. Несмотря на признание иранских властей в случайном ракетном ударе по самолету, эта версия также вызывает очень большие сомнения, даже у экспертов.Напомним, что 8 января 2020 года самолет «Международных авиалиний Украины» рухнул примерно через 3 минуты после вылета из Тегеранского аэропорта. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. Практически сразу же представители Украины выступили с заявлением, в котором исключили возможность версии теракта. Однако вскоре Киев отказался от первоначальных слов и заявил, что самолет мог быть сбит ракетой.Сенсационным стало признание властей Ирана в том, что украинский лайнер действительно был сбит иранской ракетой по ошибке, а произошло это "из-за агрессивных действий США" в соседнем Ираке, в связи с чем иранские ПВО оперативно реагировали на любой воздушный объект. Но именно это признание позволяет обратить внимание на целый ряд странностей, связанных с катастрофой.История знает множество примеров, когда в аналогичных ситуациях страны годами не признавались в том, что это они сбили самолет. Например, до сих пор неизвестно, кто сбил малазийский «Боинг» в небе над Донбассом. Ирану ничего не стоило отказываться от причастности к крушению лайнера, тем более, что первоначально никто и не обвинял Тегеран в произошедшем. Слишком быстрое признание своей вины, что совсем не в традициях взаимоотношений Востока и Запада, заставляет задуматься о том, что Иран мог специально взять на себя ответственность – возможно, чтобы избежать больших проблем, а возможно, и с какой-то иной целью.В Twitter появилось видео, опубликованное неким Нариманом Гарибом – активистом иранского происхождения. Мировые СМИ тут же охотно подхватили видео и растиражировали его. На кадрах – полет самолета, яркая вспышка и звук взрыва. Все снято предельно четко, будто бы специально для того, чтобы затем представить запись в качестве доказательства вины Ирана. Но именно момент съемки и поразительное хладнокровие ведущего, который был фактически безэмоционален и почти не удивился попаданию ракеты в самолет, и заставляет задуматься о странностях.Версию о том, что лайнер был сбит ракетой, озвучила Канада, не имеющая средств космической разведки и, соответственно, возможности определить точные причины катастрофы. Тем более, что канадский премьер Джастин Трюдо сначала сам заговорил о технической неисправности как главной причине произошедшего. Но уже на следующие сутки канадские спецслужбы резко «переобулись», и именно после того, как Дональд Трамп заговорил о неверии в технические причины крушения самолета. Все без исключения канадские СМИ, писавшие о "технической ошибки" в один голос заявили о "сбитом самолёте" с привычным добавлением "с большой долей вероятности".Через четыре дня после трагедии, 12 января, у корпуса университета имени Амира Кабира в Тегеране собирается несколько сотен иранских студентов. Они проводят митинг памяти о погибших пассажирах украинского лайнера и при этом демонстративно сжигают портрет убитого американцами генерала Касема Сулеймани. Где тут логика, не очень понятно. Сулеймани к моменту падения лайнера был уже в мире ином. Звучат призывы к отставке правительства и даже к "отказу от режима аятолл". Конечно, до украинского Майдана такому митингу далеко, но сам его факт весьма показателен.«Черные ящики» с упавшего самолета передают на расшифровку во Францию. В качестве причины заявили о том, что у Ирана "нет возможностей для дешифровки бортовых самописцев американских лайнеров". Не пригласить французских специалистов, а передать "чёрные ящики" Франции. Странность в том, что если признание о непреднамеренном ударе состоялось, то для чего такое внимание уделяется расшифровке бортовых самописцев, когда куда большее внимание стоило бы уделить действиям расчёта системы ПВО и её координации со службами аэропорта Имама Хомейни.Естественно, "впечатляет" и позиция Украины, где тут же начали искать российский след в трагедии. В частности, Киев обвинил Россию в том, что именно она вооружает иранский режим и, соответственно, причастна к крушению самолета.В общем, пока больше несостыковок, чем ясностей в странном деле. И самое главное – хотя лайнер действительно мог быть сбит иранскими средствами ПВО, не исключено, что какие-то внешние силы воздействовали на систему противовоздушной обороны исламской республики. Технические возможности для такого воздействия есть у США, а общий информационный фон события не оставляет никаких сомнений, что гибель лайнера была менее всего выгодна иранскому руководству. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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