Пять стран выдвинули жесткие требования к России из-за "отравления" Навального

Алексей Навальный. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Запад заявляет о международной угрозе из-за "Новичка"

Пять европейских государств направили письмо генеральному секретарю ООН и главе Совбеза, в котором требуют от России раскрыть подробности "отравления" Алексея Навального в самые кратчайшие сроки. Франция, ФРГ, Бельгия, Великобритания и Эстония заявляют, что применение химоружия ставит под угрозу весь мир.

Письмо было направлено в Совбез 30 сентября. В нем указывается, что Берлин подтвердил в ходе медэкпертизы "недвусмысленное доказательство" того, что российский оппозиционер был якобы отравлен "Новичком", разработанным еще в СССР.

Направившие письмо страны отмечают, что Совбез принял Конвенцию о запрете применения химического оружия, которое представляет угрозу для всего международного сообщества, передает РИА "Новости".

США воздержались от подписания, однако госсекретарь Майк Помпео заявил, что Москва должна предоставить полную отчетность по инциденту и привлечь к ответственности причастных, сообщает Reuters.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что произошедший с Навальным инцидент влияет на отношения Берлина с Москвой, а использование "Новичка", на котором настаивает немецкая сторона, нарушает международные договоренности и по этой причине является проблемой для всего мира.

В российском МИД заявляют, что отлаженные действия Берлина в инциденте с Навальным говорят о возможности постановки. Москва напомнила, что тема мистического применения химоружия уже поднималась Западом во время обсуждения военного конфликта в Сирии.