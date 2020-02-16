Пять стран вновь призвали Иран к выплате компенсаций за сбитый самолёт

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что вместе с главами МИД ещё четырёх стран на полях Мюнхенской конференции по безопасности потребовал от Ирана как можно скорее выплатить компенсации семьям граждан, погибших при авиакатастрофе в Тегеране.

Об этом сообщает телеканал CBC.

«Мы настойчиво потребовали от Ирана срочной выплаты компенсаций семьям погибших в соответствии с международными стандартами», — сказал Шампань.

Министр подчеркнул, что «компенсации должны быть одинаковыми для всех», а процесс должен начаться как можно скорее.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона будет требовать от Ирана большую сумму в качестве компенсации за сбитый пассажирский самолёт, чем было предложено Тегераном.

Также сообщалось, что главы МИД Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании призвали Иран выплатить компенсации родственникам погибших пассажиров сбитого под Тегераном лайнера.

Авиакатастрофа произошла 8 января, погибли все находившиеся на борту 176 человек.

11 января Тегеран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила самолёт, приняв его за крылатую ракету.