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Пять стран Европы выступили против «Северного потока — 2»
11 марта 2018, 21:54 • 452 • Украина
Руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии присоединились к Украине и Молдавии, подписав письмо, в котором выражается протест против строительства газопровода «Северный поток — 2».
РИА Новости
«Газопровод «Северный поток — 2» направлен на энергетическую зависимость государств Европейского союза от России», — приводит текст письма «Польское радио».
Отмечается, что авторы документа призвали страны Европы обеспечить полное выполнение правил ЕС при эксплуатации «Северного потока — 2».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал «Северный поток — 2» крайне опасным проектом.
Эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Nord Stream 2 о компенсации при изменении газового законодательства ЕС.
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