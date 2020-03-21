Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«С 23 марта до 12 апреля включительно»: Рособрнадзор сообщил о трёхнедельных кан...
Сатановский предупредил, когда России ждать войны
"Описавшиеся мальчики" вместо генералов: Видео о русских С-400 разозли...
Китай вступил в нефтяную войну на стороне противников России
Главная / Аналитика

Пять столпов продовольственной безопасности России

21 марта 2020, 10:35  •  12 • Аналитика

Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко остудила ажиотаж на продовольственном рынке, возникший вследствие пандемии коронавируса: существующих производственных мощностей и запасов продуктов в стране хватит даже в условиях повышенного спроса.


Вице-премьер представила благополучную картину


В качестве примера Виктория Абрамченко рассказала о самых востребованных в эти дни крупах – гречке и рисе. Их резервы есть на складах торговли во многих регионах страны. Кроме того, Алтайский край располагает запасами зерна гречихи в объёме 365 тысяч тонн. 180 тысяч тонн риса-сырца есть на перерабатывающих предприятиях Краснодарского края.



По словам Абрамченко, Россия входит в пятерку крупнейших производителей мяса птицы и свинины в мире. В прошлом году было произведено более 5 миллионов тонн мяса птицы и более 3,9 миллиона тонн свинины.

Зампред правительства РФ:

За последние 15 лет потребление мяса и мясопродуктов выросло на 38%, до 76 килограммов на человека в год, в то время как мировое потребление мяса в мире не превышает 43 килограмма. И производители удовлетворяют спрос россиян на мясную категорию.

Благополучная ситуация и по другим особо востребованным товарам продовольственной группы. Это результат многолетней работы по обеспечению продовольственной безопасности страны. Известно, что в начале века Россия во многом насыщалась импортными продуктами питания.

Была такая известная политика – нефть продадим и всё купим. В результате, к 2010 году, по данным Института комплексных стратегических исследований, порядка 40% расходов населения на продукты питания приходилось на импортные.

По фруктам и ягодам этот показатель пробивал отметку в 70%, по сырам и сухому молоку – в 50, по свинине – 40 процентов. Меж тем, критическим для продовольственной безопасности страны считается импорт продуктов питания в объёме 25% от потребности.

Как Доктрине продовольственной безопасности помогли санкции


Понимание этого заставило правительство принять в январе 2010 года Доктрину продовольственной безопасности. Она подразумевала расширение собственного производства продуктов питания и сырья для него.

Согласно документу, к 2020 году уровень самообеспечения по зерну и картофелю должен был составить не менее 95 процентов, по молоку и молокопродуктам – 90%, мясу, мясопродуктам и соли пищевой – 85%, по сахару, растительному маслу и рыбной продукции – не менее 80 процентов.

В мае 2017 года тогдашний председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия полностью обеспечила свою продовольственную безопасность. Импорт сократился в 1,7 раза. При этом сохранилась доступность продуктов питания для населения, как по объёмам, так и по ценам.

Этот результат дали, прежде всего, введённые Россией контрсанкции и программа импортозамещения, поддержанная федеральным бюджетом. В прошлом году зарубежные поставки сельхозсырья и продовольствия упали до самых низких отметок с начала века – 12,4% от общего объёма потребления.

Курс на повышение доли самообеспечения привёл к тому, что Россия вышла на первое место в мире по производству ржи, овса, ячменя, сахарной свёклы, подсолнечника, гречихи. Четвёртое место у нас по мясу птицы и пшенице, пятое – по объёмам вылова рыбы.

Россияне сейчас потребляют 28 килограммов рыбы и рыбной продукции на душу населения в год. При том, что рекомендуемая учёными минимальная физиологическая норма потребления мяса рыбы должна быть 15,6 килограмма в год на человека.



К другим достижениям российских аграриев можно отнести четвертое место в мире по производству комбикормов, пятое – по свинине и коровьему молоку, седьмое – по яйцу птицы. Если в нулевые годы Россия была крупнейшим импортёром свинины, то теперь она вышла с этим мясом на экспортный рынок.

Так в главном была реализована Доктрина продовольственной безопасности, принятая в 2010 году. В нынешнем январе президент Владимир Путин подписал указ об утверждении новой Доктрины. В её критериях с прежних уровней до 90% самообеспечения должно подняться производства сахара, масла растительного, овощей и бахчевых.

Овощи в Доктрине появились впервые, как и фрукты с ягодами. К 2030 году (временные рамки документа) Россия должна обеспечивать себя фруктами и ягодами на 60%. Появился ещё один важный показатель – производство семян основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции не менее 75 процентов от потребности.

Новые критерии реальны и достижимы. Возможности для этого есть. Во-первых, на Россию приходится 10% всех пахотных земель мира. Три года назад посевной клин превысил 80 млн гектаров и продолжает расширяться дальше. Во-вторых, государство серьёзно поддерживает аграрный сектор финансовыми ресурсами (субсидиями из бюджета и льготными кредитами). Ежегодно на эти цели выделяется порядка 500 млрд. рублей.

В-третьих, расширяется научная база сельского хозяйства, селекция в растениеводстве и животноводстве. В-четвёртых, развивается инфраструктура отрасли. Строятся новые хранилища, пункты первичной обработки урожая. Повышается его сохранность.



Наконец, аграрный сектор в достаточной мере располагает квалифицированным персоналом. Ему-то и предстоит решить главные задачи, обозначенные в Доктрине продовольственной безопасности.

Получается, на этих пяти столпах держится сегодня продовольственное благополучие России. Оно в целом достигнуто. Страна почувствовала это в дни внезапно возникшего ажиотажа на продукты питания.
Геннадий Грановский

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



12
Источник
Похожие новости
21 марта 2020, 06:35
Коронавирус осветил опасности соседства с Украиной
20 марта 2020, 17:35
Племянник главы государства создаёт свою партию и не видит альтернативы Владимиру Путину
20 марта 2020, 10:35
Коронавирус-2. Впереди кризис и застой, но жизнь наладится. Или нет?
20 марта 2020, 14:35
Эксперт оценил призыв поляков забрать Калининградскую область
20 марта 2020, 17:35
Власть стариков в США
20 марта 2020, 18:35
Как справиться с чувством тревоги из–за коронавируса?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 марта 2020, 10:30
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный член
18 марта 2020, 17:35
Россия достигла своей цели в нефтяной войне
16 марта 2020, 00:35
"Профессор Вера" после травли Терешковой переключилась на оскорбления и фейки
16 марта 2020, 04:35
"Заплачет много духов": Русские военкоры ответили протурецким боевикам после угроз
17 марта 2020, 20:35
Лукашенко нахально попёр на Мишустина. Премьер – не Медведев, ответит по закону
19 марта 2020, 20:35
Путин поддел Максима Галкина: "Человек, у которого нет ни одной должности..."
17 марта 2020, 16:00
Путин отправил прокуроров в магазин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.