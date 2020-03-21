Пять столпов продовольственной безопасности России • 12 • Аналитика

Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко остудила ажиотаж на продовольственном рынке, возникший вследствие пандемии коронавируса: существующих производственных мощностей и запасов продуктов в стране хватит даже в условиях повышенного спроса.



Вице-премьер представила благополучную картину

В качестве примера Виктория Абрамченко рассказала о самых востребованных в эти дни крупах – гречке и рисе. Их резервы есть на складах торговли во многих регионах страны. Кроме того, Алтайский край располагает запасами зерна гречихи в объёме 365 тысяч тонн. 180 тысяч тонн риса-сырца есть на перерабатывающих предприятиях Краснодарского края.







По словам Абрамченко, Россия входит в пятерку крупнейших производителей мяса птицы и свинины в мире. В прошлом году было произведено более 5 миллионов тонн мяса птицы и более 3,9 миллиона тонн свинины.



Зампред правительства РФ:



За последние 15 лет потребление мяса и мясопродуктов выросло на 38%, до 76 килограммов на человека в год, в то время как мировое потребление мяса в мире не превышает 43 килограмма. И производители удовлетворяют спрос россиян на мясную категорию.

Благополучная ситуация и по другим особо востребованным товарам продовольственной группы. Это результат многолетней работы по обеспечению продовольственной безопасности страны. Известно, что в начале века Россия во многом насыщалась импортными продуктами питания.



Была такая известная политика – нефть продадим и всё купим. В результате, к 2010 году, по данным Института комплексных стратегических исследований, порядка 40% расходов населения на продукты питания приходилось на импортные.



По фруктам и ягодам этот показатель пробивал отметку в 70%, по сырам и сухому молоку – в 50, по свинине – 40 процентов. Меж тем, критическим для продовольственной безопасности страны считается импорт продуктов питания в объёме 25% от потребности.



Как Доктрине продовольственной безопасности помогли санкции

Понимание этого заставило правительство принять в январе 2010 года Доктрину продовольственной безопасности. Она подразумевала расширение собственного производства продуктов питания и сырья для него.



Согласно документу, к 2020 году уровень самообеспечения по зерну и картофелю должен был составить не менее 95 процентов, по молоку и молокопродуктам – 90%, мясу, мясопродуктам и соли пищевой – 85%, по сахару, растительному маслу и рыбной продукции – не менее 80 процентов.



В мае 2017 года тогдашний председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия полностью обеспечила свою продовольственную безопасность. Импорт сократился в 1,7 раза. При этом сохранилась доступность продуктов питания для населения, как по объёмам, так и по ценам.



Этот результат дали, прежде всего, введённые Россией контрсанкции и программа импортозамещения, поддержанная федеральным бюджетом. В прошлом году зарубежные поставки сельхозсырья и продовольствия упали до самых низких отметок с начала века – 12,4% от общего объёма потребления.



Курс на повышение доли самообеспечения привёл к тому, что Россия вышла на первое место в мире по производству ржи, овса, ячменя, сахарной свёклы, подсолнечника, гречихи. Четвёртое место у нас по мясу птицы и пшенице, пятое – по объёмам вылова рыбы.



Россияне сейчас потребляют 28 килограммов рыбы и рыбной продукции на душу населения в год. При том, что рекомендуемая учёными минимальная физиологическая норма потребления мяса рыбы должна быть 15,6 килограмма в год на человека.







К другим достижениям российских аграриев можно отнести четвертое место в мире по производству комбикормов, пятое – по свинине и коровьему молоку, седьмое – по яйцу птицы. Если в нулевые годы Россия была крупнейшим импортёром свинины, то теперь она вышла с этим мясом на экспортный рынок.



Так в главном была реализована Доктрина продовольственной безопасности, принятая в 2010 году. В нынешнем январе президент Владимир Путин подписал указ об утверждении новой Доктрины. В её критериях с прежних уровней до 90% самообеспечения должно подняться производства сахара, масла растительного, овощей и бахчевых.



Овощи в Доктрине появились впервые, как и фрукты с ягодами. К 2030 году (временные рамки документа) Россия должна обеспечивать себя фруктами и ягодами на 60%. Появился ещё один важный показатель – производство семян основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции не менее 75 процентов от потребности.



Новые критерии реальны и достижимы. Возможности для этого есть. Во-первых, на Россию приходится 10% всех пахотных земель мира. Три года назад посевной клин превысил 80 млн гектаров и продолжает расширяться дальше. Во-вторых, государство серьёзно поддерживает аграрный сектор финансовыми ресурсами (субсидиями из бюджета и льготными кредитами). Ежегодно на эти цели выделяется порядка 500 млрд. рублей.



В-третьих, расширяется научная база сельского хозяйства, селекция в растениеводстве и животноводстве. В-четвёртых, развивается инфраструктура отрасли. Строятся новые хранилища, пункты первичной обработки урожая. Повышается его сохранность.







Наконец, аграрный сектор в достаточной мере располагает квалифицированным персоналом. Ему-то и предстоит решить главные задачи, обозначенные в Доктрине продовольственной безопасности.



Получается, на этих пяти столпах держится сегодня продовольственное благополучие России. Оно в целом достигнуто. Страна почувствовала это в дни внезапно возникшего ажиотажа на продукты питания. Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко остудила ажиотаж на продовольственном рынке, возникший вследствие пандемии коронавируса: существующих производственных мощностей и запасов продуктов в стране хватит даже в условиях повышенного спроса.В качестве примера Виктория Абрамченко рассказала о самых востребованных в эти дни крупах – гречке и рисе. Их резервы есть на складах торговли во многих регионах страны. Кроме того, Алтайский край располагает запасами зерна гречихи в объёме 365 тысяч тонн. 180 тысяч тонн риса-сырца есть на перерабатывающих предприятиях Краснодарского края.По словам Абрамченко, Россия входит в пятерку крупнейших производителей мяса птицы и свинины в мире. В прошлом году было произведено более 5 миллионов тонн мяса птицы и более 3,9 миллиона тонн свинины.Зампред правительства РФ:Благополучная ситуация и по другим особо востребованным товарам продовольственной группы. Это результат многолетней работы по обеспечению продовольственной безопасности страны. Известно, что в начале века Россия во многом насыщалась импортными продуктами питания.Была такая известная политика – нефть продадим и всё купим. В результате, к 2010 году, по данным Института комплексных стратегических исследований, порядка 40% расходов населения на продукты питания приходилось на импортные.По фруктам и ягодам этот показатель пробивал отметку в 70%, по сырам и сухому молоку – в 50, по свинине – 40 процентов. Меж тем, критическим для продовольственной безопасности страны считается импорт продуктов питания в объёме 25% от потребности.Понимание этого заставило правительство принять в январе 2010 года Доктрину продовольственной безопасности. Она подразумевала расширение собственного производства продуктов питания и сырья для него.Согласно документу, к 2020 году уровень самообеспечения по зерну и картофелю должен был составить не менее 95 процентов, по молоку и молокопродуктам – 90%, мясу, мясопродуктам и соли пищевой – 85%, по сахару, растительному маслу и рыбной продукции – не менее 80 процентов.В мае 2017 года тогдашний председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия полностью обеспечила свою продовольственную безопасность. Импорт сократился в 1,7 раза. При этом сохранилась доступность продуктов питания для населения, как по объёмам, так и по ценам.Этот результат дали, прежде всего, введённые Россией контрсанкции и программа импортозамещения, поддержанная федеральным бюджетом. В прошлом году зарубежные поставки сельхозсырья и продовольствия упали до самых низких отметок с начала века – 12,4% от общего объёма потребления.Курс на повышение доли самообеспечения привёл к тому, что Россия вышла на первое место в мире по производству ржи, овса, ячменя, сахарной свёклы, подсолнечника, гречихи. Четвёртое место у нас по мясу птицы и пшенице, пятое – по объёмам вылова рыбы.Россияне сейчас потребляют 28 килограммов рыбы и рыбной продукции на душу населения в год. При том, что рекомендуемая учёными минимальная физиологическая норма потребления мяса рыбы должна быть 15,6 килограмма в год на человека.К другим достижениям российских аграриев можно отнести четвертое место в мире по производству комбикормов, пятое – по свинине и коровьему молоку, седьмое – по яйцу птицы. Если в нулевые годы Россия была крупнейшим импортёром свинины, то теперь она вышла с этим мясом на экспортный рынок.Так в главном была реализована Доктрина продовольственной безопасности, принятая в 2010 году. В нынешнем январе президент Владимир Путин подписал указ об утверждении новой Доктрины. В её критериях с прежних уровней до 90% самообеспечения должно подняться производства сахара, масла растительного, овощей и бахчевых.Овощи в Доктрине появились впервые, как и фрукты с ягодами. К 2030 году (временные рамки документа) Россия должна обеспечивать себя фруктами и ягодами на 60%. Появился ещё один важный показатель – производство семян основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции не менее 75 процентов от потребности.Новые критерии реальны и достижимы. Возможности для этого есть. Во-первых, на Россию приходится 10% всех пахотных земель мира. Три года назад посевной клин превысил 80 млн гектаров и продолжает расширяться дальше. Во-вторых, государство серьёзно поддерживает аграрный сектор финансовыми ресурсами (субсидиями из бюджета и льготными кредитами). Ежегодно на эти цели выделяется порядка 500 млрд. рублей.В-третьих, расширяется научная база сельского хозяйства, селекция в растениеводстве и животноводстве. В-четвёртых, развивается инфраструктура отрасли. Строятся новые хранилища, пункты первичной обработки урожая. Повышается его сохранность.Наконец, аграрный сектор в достаточной мере располагает квалифицированным персоналом. Ему-то и предстоит решить главные задачи, обозначенные в Доктрине продовольственной безопасности.Получается, на этих пяти столпах держится сегодня продовольственное благополучие России. Оно в целом достигнуто. Страна почувствовала это в дни внезапно возникшего ажиотажа на продукты питания. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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