Пять собак президента

Сербский щенок — не первый, подаренный Владимиру Путину. КП вспомнила все лающие презенты, которые преподносили ему товарищи и президенты, премьеры.

Кони — черного лабрадора из спасательного кинологического центра в 2000 году вручил президенту Сергей Шойгу, бывший тогда главой МЧС. Кони была первой собакой из подаренных Путину. Она любила обнюхивать гостей и журналистов загородной резиденции президента. (Кони умерла в конце 2014-го)

В 2000 году глава МЧС Сергей Шойгу подарил президенту щенка лабрадораФото: Анатолий ЖДАНОВ

Баффи — симпатичный щенок каракачанской собаки был подарен Путину в 2010 году премьером Болгарии Бойко Борисовым во время визита в Софию. Имя щенку болгарской овчарки выбирали интернет-голосованием.

В 2010 году Владимир Путин получил в подарок от главы правительства Болгарии Бойко Борисова щенка каракачанской овчаркиФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Юмэ (Мечта) — эту чудесную трехмесячную собаку породы акита-ину в 2012 году Путин получил от губернатора префектуры Акита Японии Норихисой Сатакэ — в благодарность за помощь нашей страны в ликвидации последствий землятресения и цунами.

Путину подарили в Белграде шарпланинскую овчарку Владимир Путин с собакой по кличке Юмэ породы акита-ину, подаренной в 2012 году губернатором префектуры Акита. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Верный - щенок туркменского алабая, такой подарок сделал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в 2017-м Владимиру Путину на день рождения, подчеркнув, что собаки этой породы — очень преданные и верные. Потому и кличку пес получил - Верный.

Паша — четырехмесячный щенок шарпланинской овчарки, которая водится на Балканах. С такими псами пастухи охраняют отары в местных лесистых горах от хищников. Эта порода хороша и как сторожевая, и как служебная. Подарен в январе 2019-го президентом Сербии Вучичем.

Паша — четырехмесячный щенок шарпланинской овчарки, которая водится на Балканах. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС