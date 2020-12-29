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Пять слов об управлении Россией: Высказывание Мишустина о Путине насторожило Bloomberg

29 декабря 2020, 05:10  •  52 • Политика
Высказывание премьер-министра Михаила Мишустина о президенте России Владимире Путине насторожило Bloomberg. Журналисты иностранного издания обратили внимание на пять слов главы правительства, которые, по их мнению, описывают всю систему управления Россией.
Западное издание, вероятно, рассматривало Мишустина в качестве возможного преемника Путина, несмотря на то что новые поправки в Конституцию РФ позволяют президенту ещё раз выдвинуть свою кандидатуру на выборах.
В Bloomberg отметили, что Мишустин показал себя эффективным управленцем, который способен работать, не отвлекаясь на политические игры, и выдавать хороший результат. Однако он не демонстрирует желания претендовать на президентское кресло.
Однажды ​​он публично поправил учёного, назвавшего Путина его "коллегой". Мишустин быстро уточнил: "Не мой коллега, наш лидер". Пять слов, которые описывают управление в России в 2020-х годах, - пишет издание.
Данная фраза была произнесена Мишустиным во время встречи с сотрудниками Объединённого института ядерных исследований в Дубне. Представитель института напомнил: "Восемь лет назад ваш коллега был здесь". И тогда премьер-министр поправил учёного.
Автор статьи также отметил, что правительство в России является лишь одним из центров власти. Существуют также администрация президента, Совет безопасности, Госсовет и другие органы, у которых свой сектор ответственности.

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