Пять слов об управлении Россией: Высказывание Мишустина о Путине насторожило Bloomberg

Западное издание, вероятно, рассматривало Мишустина в качестве возможного преемника Путина, несмотря на то что новые поправки в Конституцию РФ позволяют президенту ещё раз выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

В Bloomberg отметили, что Мишустин показал себя эффективным управленцем, который способен работать, не отвлекаясь на политические игры, и выдавать хороший результат. Однако он не демонстрирует желания претендовать на президентское кресло.

Однажды ​​он публично поправил учёного, назвавшего Путина его "коллегой". Мишустин быстро уточнил: "Не мой коллега, наш лидер". Пять слов, которые описывают управление в России в 2020-х годах, - пишет издание.

Данная фраза была произнесена Мишустиным во время встречи с сотрудниками Объединённого института ядерных исследований в Дубне. Представитель института напомнил: "Восемь лет назад ваш коллега был здесь". И тогда премьер-министр поправил учёного.

Автор статьи также отметил, что правительство в России является лишь одним из центров власти. Существуют также администрация президента, Совет безопасности, Госсовет и другие органы, у которых свой сектор ответственности.